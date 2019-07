Создатели Windows объяснили свой загадочный анонс

Источник материала: IT.Tut.by

1 июля в Twitter Windows появился намек на выход Windows 1.0 — самой первой версии известной ОС, выпущенной в 1985 году. Компания не уточнила деталей, но установила логотип старой системы на аватарку в своем профиле в Twitter и Instagram. Об этом пишет TJournal.

Некоторые СМИ и блогеры решили, что компания выпустит новую систему под тем же названием или перевыпустит старую. В следующие восемь дней в соцсетях Windows продолжили публиковать записи о Windows 1.0, однако теперь стало очевидно, что речь идет именно о системе 1985 года выпуска. Компания опубликовала рекламу про старую версию ОС и даже показала свой ранний логотип.

Running Windows 1.0 in 1985 required at least how much memory? — Windows (@Windows) 2 июля 2019 г.

Сколько памяти требовалось для запуска Windows 1.0 в 1985 году?

With Excel, Chart, and even Flight Simulator, there’s no telling where Microsoft and the power of Windows will take you this summer. pic.twitter.com/sEHLuXysXn — Windows (@Windows) 2 июля 2019 г.

С помощью Excel, Chart и Flight Simulator даже невозможно сказать, куда Microsoft и мощь Windows приведут вас этим летом.

Be a part of the computing revolution and get your copy of Windows 1.0 today! pic.twitter.com/VJzgYnfEvB — Windows (@Windows) 3 июля 2019 г.

Стань частью компьютерной революции и получи копию Windows 1.0 сегодня!

5 июля — на следующий день после премьеры «Очень странных дел» — в Twitter Windows впервые появился намек на связь анонса с сериалом. К публикации был прикреплен ролик с логотипами Netflix и Microsoft, а также крысами на заднем плане (они играют важную роль в третьем сезоне сериала. — Прим. ред.).

Before we move forward, are you sure you’re ready to go know where? .--- .- .-. -.-- / ---. pic.twitter.com/iX2237uYsK — Windows (@Windows) 5 июля 2019 г.

Перед тем как мы двинемся дальше, ты уверен, что готов узнать, куда? 8 июля.

Несмотря на упоминание 8 июля, сразу после записи Windows в Microsoft Store нашли игру по сериалу «Очень странные дела». Ее выпустили под названием Windows 1.11.

Выход игры можно было бы принять за совместную маркетинговую кампанию Netflix и Microsoft. Однако за весь третий сезон шоу никто не использует компьютер на Windows и даже не упоминает Microsoft.

«Испытай ностальгию по 1985 году с Windows 1.11 — специальной версией приложения для ПК, вдохновленного Windows 1.0 и третьим сезоном „Очень странных дел“. Играй в игры, находи ключи и пасхалки, разблокируй секреты и уникальный контент третьего сезона „Очень странных дел“ и не только. Но остерегайся Пожирателя разума», — отмечается в описании Windows 1.11 в Microsoft Store.