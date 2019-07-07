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Создатели Windows объяснили свой загадочный анонс
08.07.2019 12:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
1 июля в Twitter Windows
Некоторые СМИ и блогеры решили, что компания выпустит новую систему под тем же названием или перевыпустит старую. В следующие восемь дней в соцсетях Windows продолжили публиковать записи о Windows 1.0, однако теперь стало очевидно, что речь идет именно о системе 1985 года выпуска. Компания опубликовала рекламу про старую версию ОС и даже показала свой ранний логотип.
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5 июля — на следующий день после премьеры «Очень странных дел» — в Twitter Windows впервые появился намек на связь анонса с сериалом. К публикации был прикреплен ролик с логотипами Netflix и Microsoft, а также крысами на заднем плане (они играют важную роль в третьем сезоне сериала. — Прим. ред.).
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Несмотря на упоминание 8 июля, сразу после записи Windows в Microsoft Store нашли игру по сериалу «Очень странные дела». Ее выпустили под названием Windows 1.11.
Выход игры можно было бы принять за совместную маркетинговую кампанию Netflix и Microsoft. Однако за весь третий сезон шоу никто не использует компьютер на Windows и даже не упоминает Microsoft.
«Испытай ностальгию по 1985 году с Windows 1.11 — специальной версией приложения для ПК, вдохновленного Windows 1.0 и третьим сезоном „Очень странных дел“. Играй в игры, находи ключи и пасхалки, разблокируй секреты и уникальный контент третьего сезона „Очень странных дел“ и не только. Но остерегайся Пожирателя разума», — отмечается в описании Windows 1.11 в Microsoft Store.
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1 июля в Twitter Windows появился намек на выход Windows 1.0 — самой первой версии известной ОС, выпущенной в 1985 году. Компания не уточнила деталей, но установила логотип...
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