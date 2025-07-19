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Застройщики держались, как могли. Что происходит с новостройками Минска и что будет дальше
19.07.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Новости конца июня и начала июля создают впечатление, что
Общие данные
В Минске и ближайшем пригороде одновременно идут продажи
Шесть из проектов реализуют госзастройщики. Остальные – негосударственные компании. По объему предложения уже лидирует Северный Берег – он набрал нужный темп и четко выставляет в продажу по 2 дома в месяц.
Цены в проектах разнятся, поскольку и комфортность проектов разная.
На что повышенный спрос?
В начале лета, как и весной, основной спрос покупателей сконцентрирован на полноценных однокомнатных квартирах и евродвушках площадью 40−48 квадратных метров. Вторыми по популярности были двухкомнатные и евротрешки площадью до 68 кв.м.
Еще в начале года наблюдался явный дефицит «однокомнатного» сегмента в новостройках, но, предвидя проблему, застройщики выдали рынку почти нужный объем. Компактные квартиры предлагают в 18 жилых комплексах. Это на один ЖК больше, чем было весной.
По-прежнему нет дефицита студий. Зато именно на квартиры этого сегмента в начале лета застройщики в трех проектах снизили цены. Квадратный метр в студии всегда — самый дорогой. И, видимо, отсутствие продаж застройщиков начало напрягать.
Третья категория по уровню спроса — «квартиры для жизни» — это двухкомнатные или евротрешки площадью 60−67 квадратных метров. Такие есть в 18 жилых комплексах.
Цена квадратного метра в двухкомнатных квартирах в большинстве проектов укладывается в диапазон 1470−1600 долларов. Но в части проектов цена в рублях, и с проседанием курса в долларовом эквиваленте – дорожает, с ростом может снижаться.
Подорожание новостроек остановилось?
В июне-начале июля было несколько объявлений от застройщиков о снижении цен на часть квартир. И пару объявлений о старте новых домов с завышенным ценником. Так что можно сказать, что каждый застройщик действует в рамках собственных потребностей и с учетом обстоятельств. Тренда как такового нет.
Наши застройщики (государственные в том числе) сейчас все чаще выставляют цены в белорусских рублях, в стройке 95% затрат – в рублях, но прибыль по-прежнему считают в валюте. Реализация ЖК от планов и начала разработки документации до раздачи ключей – от 3 лет, и за это время много что может произойти с курсом. В рублях прибыль не очень понятна, в валюте проще считать, сколько заработали.
Посему в ценах на старте продаж все закладывали потенциальную девальвацию. А ее не то что не случилось к этому моменту – доллар стал дешевле 3 рублей. Граждане тоже считают в валюте (потому что сберегают в ней на квартиру). И в нескольких проектах продажи «стали колом» на все месяцы дешевого доллара.
Застройщики держались, как могли. В
На жилые комплексы, где был повышенный спрос, подняли ценник на 50-100 долларов за квадратный метр еще в начале июня. И уже полтора месяца ничего не меняют. Там, где спрос удовлетворительный, застройщики решили больше никак не корректировать цены. Отсюда и общее ощущение в начале июля: цены перестали расти.
Но это если не смотреть на дома, которые позиционируются как «элитные». Там в новых стартах цена поражает воображение. Вроде двухуровневых квартир в доме у парка в Минск-Мире. Цена метра – около 2,5 тысяч евро. Потенциальные покупатели, пока не знали ценник, массово записывались в лист ожидания. Озвучили цену – народ задумался. Но несколько квартир с лучшими видами все же забронированы.
Пока не продают последний дом в ЖК Комфорт парк, но прощупывают пределы – смотрят, сколько людей готовы отдать $5000 за квадратный метр. В Depo пошли дальше – назвали цифру в $6500, но с оговоркой, что цена обсуждаема.
С кредитной поддержкой новостроек все с большего стабильно. Сейчас самая низкая ставка на общих основаниях для граждан, которые строятся с госзастройщиком – 15,25%. С коммерческим - 16,65%. Есть партнерские программы, где ставки в первый год невысокие, а дальше могут быть выше, чем по кредитам для всех. В любом случае, ставки не запретительные и те, кто может и хочет докредитоваться на небольшую сумму, охотно это делает.
Чего ждем от июля-начала августа?
Тут «
Существенных изменений (если что-то новое внезапно не случится с курсами) не ожидается. Если случится – оперативно подготовлю новый материал о реакции рынка и цен.
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Новости конца июня и начала июля создают впечатление, что в новостройках в Минске нет порядка. В каждом пятом проекте - скидки. В каждом втором старте продаж нового...
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