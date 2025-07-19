ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Застройщики держались, как могли. Что происходит с новостройками Минска и что будет дальше

19.07.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Новости конца июня и начала июля создают впечатление, что в новостройках в Минске нет порядка. В каждом пятом проекте - скидки. В каждом втором старте продаж нового дома – невменяемый ценник, по которому явно не будет продаж. Что вообще происходит? Анализируем ситуацию на рынке новостроек Минска и прогнозируем, что будет с ценами летом.


Общие данные

В Минске и ближайшем пригороде одновременно идут продажи в 25 коммерческих ЖК – тут за месяц ничего не изменилось и на момент написания этого текста новый ЖК не добавился – только дома в уже строящихся комплексах. 

Шесть из проектов реализуют госзастройщики. Остальные – негосударственные компании. По объему предложения уже лидирует Северный Берег – он набрал нужный темп и четко выставляет в продажу по 2 дома в месяц. 

Цены в проектах разнятся, поскольку и комфортность проектов разная. 

На что повышенный спрос?

В начале лета, как и весной, основной спрос покупателей сконцентрирован на полноценных однокомнатных квартирах и евродвушках площадью 40−48 квадратных метров. Вторыми по популярности были двухкомнатные и евротрешки площадью до 68 кв.м.

Еще в начале года наблюдался явный дефицит «однокомнатного» сегмента в новостройках, но, предвидя проблему, застройщики выдали рынку почти нужный объем. Компактные квартиры предлагают в 18 жилых комплексах. Это на один ЖК больше, чем было весной.

По-прежнему нет дефицита студий. Зато именно на квартиры этого сегмента в начале лета застройщики в трех проектах снизили цены. Квадратный метр в студии всегда — самый дорогой. И, видимо, отсутствие продаж застройщиков начало напрягать. 

Третья категория по уровню спроса — «квартиры для жизни» — это двухкомнатные или евротрешки площадью 60−67 квадратных метров. Такие есть в 18 жилых комплексах.

Цена квадратного метра в двухкомнатных квартирах в большинстве проектов укладывается в диапазон 1470−1600 долларов. Но в части проектов цена в рублях, и с проседанием курса в долларовом эквиваленте – дорожает, с ростом может снижаться. 

Подорожание новостроек остановилось?

В июне-начале июля было несколько объявлений от застройщиков о снижении цен на часть квартир. И пару объявлений о старте новых домов с завышенным ценником. Так что можно сказать, что каждый застройщик действует в рамках собственных потребностей и с учетом обстоятельств. Тренда как такового нет.

Наши застройщики (государственные в том числе) сейчас все чаще выставляют цены в белорусских рублях, в стройке 95% затрат – в рублях, но прибыль по-прежнему считают в валюте. Реализация ЖК от планов и начала разработки документации до раздачи ключей – от 3 лет, и за это время много что может произойти с курсом. В рублях прибыль не очень понятна, в валюте проще считать, сколько заработали.  

Посему в ценах на старте продаж все закладывали потенциальную девальвацию. А ее не то что не случилось к этому моменту – доллар стал дешевле 3 рублей. Граждане тоже считают в валюте (потому что сберегают в ней на квартиру). И в нескольких проектах продажи «стали колом» на все месяцы дешевого доллара. 


Застройщики держались, как могли. В прошлом обзоре рассматривала варианты их реакции, и предполагала – закончатся ресурсы – будут скидки. В трех проектах это и случилось. На какие-то партии квартир – определенные этажи, метражи и планировки. Есть ЖК, где цены в рублях на определенные квартиры «упали» сначала на 300, потом и на 600-800 рублей (если считать от цены старта). Есть ЖК, сделавший на небольшую партию квартир скидку сразу в 800 рублей. 

На жилые комплексы,  где был повышенный спрос, подняли ценник на 50-100 долларов за квадратный метр еще в начале июня. И уже полтора месяца ничего не меняют.  Там, где спрос удовлетворительный, застройщики решили больше никак не корректировать цены. Отсюда и общее ощущение в начале июля: цены перестали расти.

Но это если не смотреть на дома, которые позиционируются как «элитные». Там в новых стартах цена поражает воображение. Вроде двухуровневых квартир в доме у парка в Минск-Мире. Цена метра – около 2,5 тысяч евро. Потенциальные покупатели, пока не знали ценник, массово записывались в лист ожидания. Озвучили цену – народ задумался. Но несколько квартир с лучшими видами все же забронированы.

Пока не продают последний дом в ЖК Комфорт парк, но прощупывают пределы – смотрят, сколько людей готовы отдать $5000 за квадратный метр. В Depo пошли дальше – назвали цифру в $6500, но с оговоркой, что цена обсуждаема. 

С кредитной поддержкой новостроек все с большего стабильно. Сейчас самая низкая ставка на общих основаниях для граждан, которые строятся с госзастройщиком – 15,25%. С коммерческим  - 16,65%. Есть партнерские программы, где ставки в первый год невысокие, а дальше могут быть выше, чем по кредитам для всех. В любом случае, ставки не запретительные и те, кто может и хочет докредитоваться на небольшую сумму, охотно это делает. 

Чего ждем от июля-начала августа?

Тут «прогноз погоды на лето» не корректируется. Слухов о повышении ставок по кредитам на новостройки нет. О финансовых трудностях у застройщиков – тоже. Все, кому не хватало средств, уже сделали скидки и привлекли ресурсы дольщиков. Понадобится новое вливание – могут выставить еще партию квартир. Цены с большего устаканились.

Существенных изменений (если что-то новое внезапно не случится с курсами) не ожидается. Если случится – оперативно подготовлю новый материал о реакции рынка и цен. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости конца июня и начала июля создают впечатление, что в новостройках в Минске нет порядка. В каждом пятом проекте - скидки. В каждом втором старте продаж нового...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«С соседями мы — как родные люди». Как живется в доме со знаменитым магазином «1000 мелочей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика