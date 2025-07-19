Застройщики держались, как могли. Что происходит с новостройками Минска и что будет дальше

Подорожание новостроек остановилось?

В июне-начале июля было несколько объявлений от застройщиков о снижении цен на часть квартир. И пару объявлений о старте новых домов с завышенным ценником. Так что можно сказать, что каждый застройщик действует в рамках собственных потребностей и с учетом обстоятельств. Тренда как такового нет.

Наши застройщики (государственные в том числе) сейчас все чаще выставляют цены в белорусских рублях, в стройке 95% затрат – в рублях, но прибыль по-прежнему считают в валюте. Реализация ЖК от планов и начала разработки документации до раздачи ключей – от 3 лет, и за это время много что может произойти с курсом. В рублях прибыль не очень понятна, в валюте проще считать, сколько заработали.