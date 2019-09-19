ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Старт продаж iPhone 11 не устроил в мире ажиотажа

20.09.2019 09:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Новые iPhone 11 и iPhone 11 Pro сегодня начали продаваться в странах первой волны. Мы проверили, вызвал ли запуск смартфонов ажиотаж и появились ли возле магазинов Apple во всем мире очереди.

Старт продаж iPhone 11 не устроил в мире ажиотажа
Фото: The Verge

По заверению издания hi-tech.mail.ru, в этом году очередей в Москве возле партнерских магазинов Apple практически нет. И это притом что некоторые предлагали за большие деньги отстоять в них и заполучить новые смартфоны раньше остальных.

В Европе ситуация чуть иная: небольшие очереди возле фирменных Apple Store есть, но они меньше, чем в прошлом году. Вот сколько людей накануне старта продаж собралось, например, в Вене:

А это — фотография, сделанная возле магазина Apple в Дубае:

Старт продаж iPhone 11 не устроил в мире ажиотажа
Фото: gulfnews.com

В Австралии покупателей чуть больше:

Но больше всего людей пришло купить новые смартфоны в азиатских странах. Так, например, выглядит очередь перед магазином Apple в Токио:

А так — в Сингапуре:

Официальные цены и дата старта продаж новинок в Беларуси пока не объявлены, но мы предположили, сколько они могут стоить. В Европе цена iPhone 11 стартует с отметки в 799 евро, iPhone 11 Pro — 1149 евро, iPhone 11 Pro Max — 1249 евро.

Напомним: вся тройка смартфонов работает на процессоре Apple A13 Bionic. Разблокировка аппаратов происходит через систему распознавания лиц Face ID, основные камеры — соответственно на два и три фотомодуля в младшей и старших моделях.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые iPhone 11 и iPhone 11 Pro сегодня начали продаваться в странах первой волны. Мы проверили, вызвал ли запуск смартфонов ажиотаж и появились ли возле магазинов Apple...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro представлены официально
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2019
Mir24.TV Belarus
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика