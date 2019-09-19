Старт продаж iPhone 11 не устроил в мире ажиотажа

Источник материала: IT.Tut.by

Новые iPhone 11 и iPhone 11 Pro сегодня начали продаваться в странах первой волны. Мы проверили, вызвал ли запуск смартфонов ажиотаж и появились ли возле магазинов Apple во всем мире очереди.



Фото: The Verge

По заверению издания hi-tech.mail.ru, в этом году очередей в Москве возле партнерских магазинов Apple практически нет. И это притом что некоторые предлагали за большие деньги отстоять в них и заполучить новые смартфоны раньше остальных.

В Европе ситуация чуть иная: небольшие очереди возле фирменных Apple Store есть, но они меньше, чем в прошлом году. Вот сколько людей накануне старта продаж собралось, например, в Вене:

А это — фотография, сделанная возле магазина Apple в Дубае:



Фото: gulfnews.com

В Австралии покупателей чуть больше:

Complete with a standing ovation for the first iPhone 11 owner, naturally. https://t.co/7NOOKxv2DV — CNET (@CNET) September 19, 2019

Но больше всего людей пришло купить новые смартфоны в азиатских странах. Так, например, выглядит очередь перед магазином Apple в Токио:

А так — в Сингапуре:

#iPhone11 is only out tomorrow but there is already a line at the Singapore Apple Store and it is only going to be worse as the day passes! pic.twitter.com/FYfOkh2u9C — Spencer Chong (@exynosx) September 19, 2019

Официальные цены и дата старта продаж новинок в Беларуси пока не объявлены, но мы предположили , сколько они могут стоить. В Европе цена iPhone 11 стартует с отметки в 799 евро, iPhone 11 Pro — 1149 евро, iPhone 11 Pro Max — 1249 евро.

Напомним: вся тройка смартфонов работает на процессоре Apple A13 Bionic. Разблокировка аппаратов происходит через систему распознавания лиц Face ID, основные камеры — соответственно на два и три фотомодуля в младшей и старших моделях.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone: