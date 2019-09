Старт продаж iPhone 11 не устроил в мире ажиотажа

Источник материала: IT.Tut.by

Новые iPhone 11 и iPhone 11 Pro сегодня начали продаваться в странах первой волны. Мы проверили, вызвал ли запуск смартфонов ажиотаж и появились ли возле магазинов Apple во всем мире очереди.

По заверению издания hi-tech.mail.ru, в этом году очередей в Москве возле партнерских магазинов Apple практически нет. И это притом что некоторые предлагали за большие деньги отстоять в них и заполучить новые смартфоны раньше остальных.

В Европе ситуация чуть иная: небольшие очереди возле фирменных Apple Store есть, но они меньше, чем в прошлом году. Вот сколько людей накануне старта продаж собралось, например, в Вене:

А это — фотография, сделанная возле магазина Apple в Дубае:

В Австралии покупателей чуть больше:

Но больше всего людей пришло купить новые смартфоны в азиатских странах. Так, например, выглядит очередь перед магазином Apple в Токио:

А так — в Сингапуре: