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Старт продаж iPhone 11 не устроил в мире ажиотажа
20.09.2019 09:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Новые iPhone 11 и iPhone 11 Pro сегодня начали продаваться в странах первой волны. Мы проверили, вызвал ли запуск смартфонов ажиотаж и появились ли возле магазинов Apple во всем мире очереди.
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В Европе ситуация чуть иная: небольшие очереди возле фирменных Apple Store есть, но они меньше, чем в прошлом году. Вот сколько людей накануне старта продаж собралось, например, в Вене:
А это — фотография, сделанная возле магазина Apple в Дубае:
В Австралии покупателей чуть больше:
Но больше всего людей пришло купить новые смартфоны в азиатских странах. Так, например, выглядит очередь перед магазином Apple в Токио:
А так — в Сингапуре:
Официальные цены и дата старта продаж новинок в Беларуси пока не объявлены, но мы
Напомним: вся тройка смартфонов работает на процессоре Apple A13 Bionic. Разблокировка аппаратов происходит через систему распознавания лиц Face ID, основные камеры — соответственно на два и три фотомодуля в младшей и старших моделях.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:
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Новые iPhone 11 и iPhone 11 Pro сегодня начали продаваться в странах первой волны. Мы проверили, вызвал ли запуск смартфонов ажиотаж и появились ли возле магазинов Apple...
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