«Белорусов здесь много». Как минчанин работает в «самом крутом офисе Google»

Источник материала: IT.Tut.by

Штаб-квартиру Google Cloud известный российский блогер и урбанист Илья Варламов назвал «самым крутым офисом „Гугла“». Здесь есть открытый бассейн, корт на крыше, гамаки, беседка, пасека (!), огород, ресторан, секретный бар и многое другое, чему можно только позавидовать. Причем сотрудники пользуются всем бесплатно. Мы поговорили с одним из работников этого офиса — Владимиром, который родился и вырос в Минске, а теперь трудится в Кремниевой долине.



На фото — сам Владимир

Мы уже писали о Владимире ранее, когда он работал в Oracle — компании, что специализируется на выпуске систем управления базами данных. Теперь минчанин — старший инженер-программист в подразделении Google Cloud: он занимается развитием Google Assistant для пользователей G Suite (набор инструментов Google для бизнеса).

С детства Владимир мечтал работать за границей — его родители работали в Академии наук, и когда мальчику было 10 лет, он впервые оказался в Ницце, где его мать получила рабочий контракт в институте. Другим событием, определившим его жизнь, стал первый компьютер с 12-дюймовым черно-зеленым монитором, 5-дюймовыми дискетами и жестким диском на 20 мегабайт. Уже в девятом классе Владимир решил работать в IT-индустрии, тем более что эта специальность востребована практически во всем мире.

Он окончил БГУИР, устроился на работу в EPAM, а затем наступил 2008 год — начало мирового экономического кризиса.

— После этого я всерьез задумался о переезде, изучил многие страны, и выбор пал на Канаду. Пока готовился к сдаче экзамена по языку, моя жена выиграла грин-карту, после чего планы поменялись, и мы переехали в США, — поясняет он.

Сразу после переезда Владимир устроился программистом в стартап, дорос до ведущего программиста и затем получил хорошее предложение от Oracle.

— За четыре года работы в Oracle я поучаствовал в разработке продукта для одного из самых приоритетных направлений компании — Oracle Cloud Infrastructure. После успешного запуска задумался о следующем шаге в своей карьере. Мой выбор пал на Google — одну из самых желанных компаний для многих программистов.

Даже учитывая постоянные письма от рекрутеров, интервью в успешные компании имеет определенный формат, и к нему надо готовиться, несмотря на предыдущий опыт работы. Так, получив внутреннюю рекомендацию, потратив месяцы на подготовку и пройдя семь раундов интервью, я получил предложение о работе в Google.

«Самое необходимое имелось — отличный спортзал с бассейном и множество кафе»



Вид на кампус Google. Фото здесь и далее сделаны Владимиром по просьбе TUT.BY

По мнению Владимира, у Google и Oracle много общего: обе компании технологические, довольно большие, имеют офисы в разных странах мира и в них работают высококвалифицированные сотрудники. Но, разумеется, есть и отличия, продиктованные внутренней культурой компании.

— Oracle мне показался довольно консервативным, а Google, наоборот, динамичным и открытым. В Google проводятся постоянные собрания, на которых руководство обсуждает всевозможные темы — от стратегии и развития продуктов до гендерного равенства и положительного влияния на мир, — рассказывает Владимир. — Каждый сотрудник вправе прийти на еженедельное собрание, где на сцене могут появиться основатели компании Сергей Брин и Ларри Пейдж или CEO компании Сундар Пичаи. Перед собраниями сотрудники задают любые интересующие их вопросы на общем форуме (можно анонимно) и голосуют за уже заданные. В конце собрания руководство отвечает на самые популярные. Такого рода собрания существуют на разных уровнях — компании, подразделений и команд, тут очень ценят обратную связь.

Также Google славится своим отношением к инженерам, их здесь очень ценят, и многие проекты развиваются снизу вверх.

Если сотрудник замечает возможность сделать продукт лучше, он может использовать 20% рабочего времени, чтобы работать над своей идеей, представить прототип команде и руководству и, если будет положительная реакция, работать над этим проектом уже постоянно, собрать команду и, соответственно, расти по карьерной лестнице, занимаясь тем, что на самом деле интересно.





— Если сравнивать бенефиты Oracle и Google, то где лучше?

— В этом плане Google один из лидеров. В Oracle не было такого разнообразия, но самое необходимое имелось: отличный спортзал с бассейном и множество кафе, правда, за еду приходилось платить. Еще одним из бенефитов было неограниченное количество дней отпуска — довольно популярный тренд, отпуск берется по совести/необходимости/договоренности с руководством. А в Google количество дней отпуска лимитировано и зависит от количества лет, проведенных в компании.

В Google довольно много внимания уделяют team-building. Помимо общих мероприятий и концертов на уровне компании, каждая команда имеет отдельный бюджет на корпоративы. Так, в прошлом году мы всей командой летали на несколько дней в Las Vegas, а в этом году полетим в Disneyland.

«Белорусов в Google достаточно много»





В Google работают специалисты со всего мира. По словам Владимира, многие в курсе, где расположена Беларусь. А если возникнет заминка, всегда можно сказать, что это «страна в Восточной Европе».

— Я считаю, что для страны такого размера белорусов в Google достаточно много: только в специальной имейл-группе более 250 человек. Иногда мы собираемся на совместные обеды в главном офисе компании, и приходит 20−30 человек, — рассказывает он. — В Беларуси довольно хорошее образование, и есть отличные ИТ-компании, так что специалисты получаются сильные. Из слабых сторон — только знание английского, а в остальном это специалисты мирового уровня.

Часть проектов Google разрабатываются компаниями-подрядчиками. У некоторых есть офисы разработки в Беларуси, а часть сотрудников работает тут, в офисах Google. Также есть ребята из белорусской компании AIMatter, которую в 2017 году приобрел Google.

Кроме этого, меня сильно вдохновляют истории успеха сервисных и продуктовых компаний, которые основали белорусы. Я периодически общаюсь с основателями и сотрудниками некоторых из них — это очень талантливые люди, которые вносят огромный вклад в развитие ИТ-индустрии Беларуси и привлекают инвестиции в страну.



Гамаки рядом с пасекой. Почему именно такое расположение, неизвестно



Бесплатные гугл-велосипеды

О Google поговаривают, что там большая текучка кадров. По разным источникам, в среднем сотрудник компании работает 1,1 года. Но Владимир утверждает, что лично такого не заметил.

— Наверное, следует разделить ситуации, когда сотрудник уходит в другой проект или переезжает в другой офис и когда сотрудник покидает компанию. Google делает все, чтобы сотрудники работали над тем, что им на самом деле интересно. Как я уже упоминал, если сотрудник нашел какой-то интересный проект, можно договориться с руководителем и 20% времени работать над ним. А когда появится открытая позиция, полностью перевестись на него.

На мой взгляд, переход между проектами в этой компании довольно прост, и это очень эффективный подход для удержания специалистов. С другой стороны, такой опыт работы открывает двери для трудоустройства в других успешных компаниях, и Google старается предоставлять конкурентный пакет компенсации, куда входят зарплата, акции и бонусы.

Парк на крыше паркинга, секретный бар и подогреваемый открытый бассейн



Вид на стадион, парк и огород на крыше паркинга

Но, пожалуй, одна из самых приятных частей работы в Google Cloud — сам офис. Внешне он выглядит как обычное офисное здание, но на деле это целый квартал с ресторанами, барами, спортивными площадками и собственным парком.

— У холдинга Alphabet, в состав которого входит Google, множество зданий по всей долине. Главный кампус Google Cloud расположен в городе Sunnyvale, недалеко от штаб-квартиры Google. Кампус был построен совсем недавно, состоит из пяти восьмиэтажных зданий (шестое строится) и конференц-центра, — говорит Владимир. — Тут есть практически все, что может понадобиться сотруднику. Внутри каждого здания располагаются кафе с завтраками, обедами и ужинами, кофе-хаб с бариста, на каждом этаже есть небольшая кухня с напитками, фруктами и перекусами.

На территории кампуса находятся два ресторана, медицинский центр, футбольное поле, спортивные залы и подогреваемый открытый бассейн. На крыше одного паркинга расположился парк с волейбольной, баскетбольной площадкой, мини-гольф, а также огород для любителей грядок.

Все это, за исключением массажа, абсолютно бесплатно для сотрудников и их гостей. В общем, все, как на курорте, за исключением того, что надо работать, и сотрудники к этому относятся ответственно.



Открытый бассейн



Одна из игровых комнат



Тайный бар для сотрудников







Один из кофе-хабов

Также есть игровые комнаты, библиотеки, прачечные, комнаты для кормящих матерей, занятия музыкой, медитацией, массажа, капсулы для сна и автоматические массажные кресла. При желании можно даже отыскать секретный бар.

— А что людям не нравится в офисе?

— Трудно сказать, что при таких условиях может не нравиться. Полагаю, не всем нравится работать в открытом пространстве, но в этом есть свои плюсы и минусы.

«Тут одни из самых высоких цен на недвижимость и аренду во всей Америке»



Вид на внутренний двор кампуса

В Сети можно прочитать, что цены на арендное жилье в долине зашкаливают. Так, по подсчетам сервиса для аренды жилья RadPad, средняя месячная стоимость аренды двухкомнатной квартиры вблизи офисов Uber, Twitter, Google составляет от 42% до 54% от среднего заработка инженеров ПО. Неудивительно, что некоторые предпочитают вместо этого жить в машине, как, например, программист Google Брэндон .

— Стоимость жизни в долине на самом деле очень высока, в первую очередь за счет цены жилья и аренды. Мы приехали сюда в 2011 году и снимали первое жилье в Mountain View за 1200 долларов в месяц. Сейчас таких цен нет, — уверяет Владимир. — На данный момент мы снимаем таунхаус в городе Menlo Park, там, где находится штаб-квартира Facebook. Выбрали это место в первую очередь из-за хорошей школы, куда ходит наша дочь. Нам повезло снять его напрямую у владельца за 3200 долларов в месяц, тогда как рыночная стоимость должна быть на 1500 дороже.

Тут одни из самых высоких цен на недвижимость и аренду во всей Америке, причем основная стоимость не в здании, а в земле, на которой оно стоит. Сейчас рыночная стоимость таунхауса, в котором мы живем, 1 миллион 750 тысяч долларов. И это за постройку 1972 года с ремонтом на порядок хуже, чем был в нашей квартире в Минске.

— Также при покупке недвижимости придется платить страховку, проценты по кредиту и ежегодный налог примерно 1% от стоимости. Полагаю, при таких ценах вполне реально, что у кого-то может появиться желание пожить в прицепе-даче и сэкономить, особенно когда некоторые компании предоставляют прачечные, душ, сауны и бесплатную еду, — продолжает программист. — У меня нет таких знакомых, но я вижу много прицепов-дач на улицах и вполне допускаю, что в некоторых из них могут жить сотрудники ИТ-компаний, нацеленные на увеличение своих накоплений.

Как можно попасть на работу в Google



Офис Google Cloud

Конечно, мы не могли не спросить, как попасть на работу в Google.

Процедура отличается для тех, кто проходил практику в компании, и соискателей «со стороны». Но Владимир описал стандартный процесс интервью.

— Google одна из тех компаний, где кандидат сначала проходит общее интервью, и только потом выбирает команду, в которой хочет работать. Поэтому собеседование будет для всех одинаковым. По моему мнению, самые успешные технологические компании в меньшей степени оценивают предыдущий опыт работы и в большей пытаются оценить способности человека. Поэтому многие технические раунды состоят из решения алгоритмических задач.

Владимир рассказал, что в большинстве случаев интервью состоит из нескольких стадий. На первой оценивается резюме (здесь отсеивается большая часть кандидатов). На второй проводятся одно или два телефонных 45-минутных технических интервью. Если все прошло успешно, компания приглашает пройти интервью в своем офисе и при необходимости оплачивает билеты и проживание.





— Обычно интервью в офисе состоит из пяти 45-минутных раундов. Один раунд может быть сфокусирован на вопросах соответствия культуре компании и лидерских качествах. Для более опытных кандидатов может быть раунд системного дизайна, на котором надо пообщаться на тему создания какой-нибудь довольно серьезной компьютерной системы. На остальных раундах обычно решаются алгоритмические задачи, — поясняет Владимир. — В середине будет время на обед с действующим сотрудником, у которого кандидат сможет больше узнать про компанию.

Затем вам могут назначить еще несколько раундов, отказать или отправить результаты в комитет, где более опытные сотрудники изучат результаты всех раундов. В случае успеха процесс перейдет к следующей стадии — выбору команды.

Обычно это несколько коротких телефонных разговоров с менеджерами разных команд. Когда интересы менеджера и кандидата совпадут, процесс перейдет в стадию обсуждения условий компенсации. Да, на ранних стадиях условия компенсации если и обсуждаются, то только примерные, и на этот фактор могут существенно повлиять предложения от других компаний.

После того как рекрутер и кандидат все обсудят, процесс достигает финальной стадии — получения одобрения от вышестоящего руководства. И только после этого кандидат получает официальное предложение о работе.

По мнению Владимира, это один из лучших способов проверки кандидатов для такого рода компаний.

— Большинство из них стараются не зависеть от сторонних технологий и разрабатывают свои внутренние. Знания определенных языков программирования или каких-либо фреймворков, которые для других компаний являются ключевыми при найме, могут оказаться второстепенными. Кандидаты проходят интервью на одном из наиболее популярных языков программирования, но вполне вероятно, что работать придется с другим. В любом случае, работая в таких компаниях, многое придется изучать с нуля. Но оно того стоит.