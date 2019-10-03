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«Белорусов здесь много». Как минчанин работает в «самом крутом офисе Google»

04.10.2019 11:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Штаб-квартиру Google Cloud известный российский блогер и урбанист Илья Варламов назвал «самым крутым офисом „Гугла“». Здесь есть открытый бассейн, корт на крыше, гамаки, беседка, пасека (!), огород, ресторан, секретный бар и многое другое, чему можно только позавидовать. Причем сотрудники пользуются всем бесплатно. Мы поговорили с одним из работников этого офиса — Владимиром, который родился и вырос в Минске, а теперь трудится в Кремниевой долине.

«Белорусов здесь много». Как минчанин работает в «самом крутом офисе Google»
На фото — сам Владимир

Мы уже писали о Владимире ранее, когда он работал в Oracle — компании, что специализируется на выпуске систем управления базами данных. Теперь минчанин — старший инженер-программист в подразделении Google Cloud: он занимается развитием Google Assistant для пользователей G Suite (набор инструментов Google для бизнеса).

С детства Владимир мечтал работать за границей — его родители работали в Академии наук, и когда мальчику было 10 лет, он впервые оказался в Ницце, где его мать получила рабочий контракт в институте. Другим событием, определившим его жизнь, стал первый компьютер с 12-дюймовым черно-зеленым монитором, 5-дюймовыми дискетами и жестким диском на 20 мегабайт. Уже в девятом классе Владимир решил работать в IT-индустрии, тем более что эта специальность востребована практически во всем мире.

Он окончил БГУИР, устроился на работу в EPAM, а затем наступил 2008 год — начало мирового экономического кризиса.

— После этого я всерьез задумался о переезде, изучил многие страны, и выбор пал на Канаду. Пока готовился к сдаче экзамена по языку, моя жена выиграла грин-карту, после чего планы поменялись, и мы переехали в США, — поясняет он.

Сразу после переезда Владимир устроился программистом в стартап, дорос до ведущего программиста и затем получил хорошее предложение от Oracle.

— За четыре года работы в Oracle я поучаствовал в разработке продукта для одного из самых приоритетных направлений компании — Oracle Cloud Infrastructure. После успешного запуска задумался о следующем шаге в своей карьере. Мой выбор пал на Google — одну из самых желанных компаний для многих программистов.

Даже учитывая постоянные письма от рекрутеров, интервью в успешные компании имеет определенный формат, и к нему надо готовиться, несмотря на предыдущий опыт работы. Так, получив внутреннюю рекомендацию, потратив месяцы на подготовку и пройдя семь раундов интервью, я получил предложение о работе в Google.

«Самое необходимое имелось — отличный спортзал с бассейном и множество кафе»

«Белорусов здесь много». Как минчанин работает в «самом крутом офисе Google»
Вид на кампус Google. Фото здесь и далее сделаны Владимиром по просьбе TUT.BY 

По мнению Владимира, у Google и Oracle много общего: обе компании технологические, довольно большие, имеют офисы в разных странах мира и в них работают высококвалифицированные сотрудники. Но, разумеется, есть и отличия, продиктованные внутренней культурой компании.

— Oracle мне показался довольно консервативным, а Google, наоборот, динамичным и открытым. В Google проводятся постоянные собрания, на которых руководство обсуждает всевозможные темы — от стратегии и развития продуктов до гендерного равенства и положительного влияния на мир, — рассказывает Владимир. — Каждый сотрудник вправе прийти на еженедельное собрание, где на сцене могут появиться основатели компании Сергей Брин и Ларри Пейдж или CEO компании Сундар Пичаи. Перед собраниями сотрудники задают любые интересующие их вопросы на общем форуме (можно анонимно) и голосуют за уже заданные. В конце собрания руководство отвечает на самые популярные. Такого рода собрания существуют на разных уровнях — компании, подразделений и команд, тут очень ценят обратную связь.

Также Google славится своим отношением к инженерам, их здесь очень ценят, и многие проекты развиваются снизу вверх.

Если сотрудник замечает возможность сделать продукт лучше, он может использовать 20% рабочего времени, чтобы работать над своей идеей, представить прототип команде и руководству и, если будет положительная реакция, работать над этим проектом уже постоянно, собрать команду и, соответственно, расти по карьерной лестнице, занимаясь тем, что на самом деле интересно.

«Белорусов здесь много». Как минчанин работает в «самом крутом офисе Google»

— Если сравнивать бенефиты Oracle и Google, то где лучше?

— В этом плане Google один из лидеров. В Oracle не было такого разнообразия, но самое необходимое имелось: отличный спортзал с бассейном и множество кафе, правда, за еду приходилось платить. Еще одним из бенефитов было неограниченное количество дней отпуска — довольно популярный тренд, отпуск берется по совести/необходимости/договоренности с руководством. А в Google количество дней отпуска лимитировано и зависит от количества лет, проведенных в компании.

В Google довольно много внимания уделяют team-building. Помимо общих мероприятий и концертов на уровне компании, каждая команда имеет отдельный бюджет на корпоративы. Так, в прошлом году мы всей командой летали на несколько дней в Las Vegas, а в этом году полетим в Disneyland.

«Белорусов в Google достаточно много»

«Белорусов здесь много». Как минчанин работает в «самом крутом офисе Google»

В Google работают специалисты со всего мира. По словам Владимира, многие в курсе, где расположена Беларусь. А если возникнет заминка, всегда можно сказать, что это «страна в Восточной Европе».

— Я считаю, что для страны такого размера белорусов в Google достаточно много: только в специальной имейл-группе более 250 человек. Иногда мы собираемся на совместные обеды в главном офисе компании, и приходит 20−30 человек, — рассказывает он. — В Беларуси довольно хорошее образование, и есть отличные ИТ-компании, так что специалисты получаются сильные. Из слабых сторон — только знание английского, а в остальном это специалисты мирового уровня.

Часть проектов Google разрабатываются компаниями-подрядчиками. У некоторых есть офисы разработки в Беларуси, а часть сотрудников работает тут, в офисах Google. Также есть ребята из белорусской компании AIMatter, которую в 2017 году приобрел Google.

Кроме этого, меня сильно вдохновляют истории успеха сервисных и продуктовых компаний, которые основали белорусы. Я периодически общаюсь с основателями и сотрудниками некоторых из них — это очень талантливые люди, которые вносят огромный вклад в развитие ИТ-индустрии Беларуси и привлекают инвестиции в страну.

«Белорусов здесь много». Как минчанин работает в «самом крутом офисе Google»
Гамаки рядом с пасекой. Почему именно такое расположение, неизвестно
«Белорусов здесь много». Как минчанин работает в «самом крутом офисе Google»
Бесплатные гугл-велосипеды

О Google поговаривают, что там большая текучка кадров. По разным источникам, в среднем сотрудник компании работает 1,1 года. Но Владимир утверждает, что лично такого не заметил.

— Наверное, следует разделить ситуации, когда сотрудник уходит в другой проект или переезжает в другой офис и когда сотрудник покидает компанию. Google делает все, чтобы сотрудники работали над тем, что им на самом деле интересно. Как я уже упоминал, если сотрудник нашел какой-то интересный проект, можно договориться с руководителем и 20% времени работать над ним. А когда появится открытая позиция, полностью перевестись на него.

На мой взгляд, переход между проектами в этой компании довольно прост, и это очень эффективный подход для удержания специалистов. С другой стороны, такой опыт работы открывает двери для трудоустройства в других успешных компаниях, и Google старается предоставлять конкурентный пакет компенсации, куда входят зарплата, акции и бонусы.

Парк на крыше паркинга, секретный бар и подогреваемый открытый бассейн

«Белорусов здесь много». Как минчанин работает в «самом крутом офисе Google»
Вид на стадион, парк и огород на крыше паркинга

Но, пожалуй, одна из самых приятных частей работы в Google Cloud — сам офис. Внешне он выглядит как обычное офисное здание, но на деле это целый квартал с ресторанами, барами, спортивными площадками и собственным парком.

— У холдинга Alphabet, в состав которого входит Google, множество зданий по всей долине. Главный кампус Google Cloud расположен в городе Sunnyvale, недалеко от штаб-квартиры Google. Кампус был построен совсем недавно, состоит из пяти восьмиэтажных зданий (шестое строится) и конференц-центра, — говорит Владимир. — Тут есть практически все, что может понадобиться сотруднику. Внутри каждого здания располагаются кафе с завтраками, обедами и ужинами, кофе-хаб с бариста, на каждом этаже есть небольшая кухня с напитками, фруктами и перекусами.

На территории кампуса находятся два ресторана, медицинский центр, футбольное поле, спортивные залы и подогреваемый открытый бассейн. На крыше одного паркинга расположился парк с волейбольной, баскетбольной площадкой, мини-гольф, а также огород для любителей грядок.

Все это, за исключением массажа, абсолютно бесплатно для сотрудников и их гостей. В общем, все, как на курорте, за исключением того, что надо работать, и сотрудники к этому относятся ответственно.

«Белорусов здесь много». Как минчанин работает в «самом крутом офисе Google»
Открытый бассейн
«Белорусов здесь много». Как минчанин работает в «самом крутом офисе Google»
Одна из игровых комнат
«Белорусов здесь много». Как минчанин работает в «самом крутом офисе Google»
Тайный бар для сотрудников

«Белорусов здесь много». Как минчанин работает в «самом крутом офисе Google»

«Белорусов здесь много». Как минчанин работает в «самом крутом офисе Google»
Один из кофе-хабов

Также есть игровые комнаты, библиотеки, прачечные, комнаты для кормящих матерей, занятия музыкой, медитацией, массажа, капсулы для сна и автоматические массажные кресла. При желании можно даже отыскать секретный бар.

— А что людям не нравится в офисе?

— Трудно сказать, что при таких условиях может не нравиться. Полагаю, не всем нравится работать в открытом пространстве, но в этом есть свои плюсы и минусы.

«Тут одни из самых высоких цен на недвижимость и аренду во всей Америке»

«Белорусов здесь много». Как минчанин работает в «самом крутом офисе Google»
Вид на внутренний двор кампуса

В Сети можно прочитать, что цены на арендное жилье в долине зашкаливают. Так, по подсчетам сервиса для аренды жилья RadPad, средняя месячная стоимость аренды двухкомнатной квартиры вблизи офисов Uber, Twitter, Google составляет от 42% до 54% от среднего заработка инженеров ПО. Неудивительно, что некоторые предпочитают вместо этого жить в машине, как, например, программист Google Брэндон.

— Стоимость жизни в долине на самом деле очень высока, в первую очередь за счет цены жилья и аренды. Мы приехали сюда в 2011 году и снимали первое жилье в Mountain View за 1200 долларов в месяц. Сейчас таких цен нет, — уверяет Владимир. — На данный момент мы снимаем таунхаус в городе Menlo Park, там, где находится штаб-квартира Facebook. Выбрали это место в первую очередь из-за хорошей школы, куда ходит наша дочь. Нам повезло снять его напрямую у владельца за 3200 долларов в месяц, тогда как рыночная стоимость должна быть на 1500 дороже.

Тут одни из самых высоких цен на недвижимость и аренду во всей Америке, причем основная стоимость не в здании, а в земле, на которой оно стоит. Сейчас рыночная стоимость таунхауса, в котором мы живем, 1 миллион 750 тысяч долларов. И это за постройку 1972 года с ремонтом на порядок хуже, чем был в нашей квартире в Минске.

— Также при покупке недвижимости придется платить страховку, проценты по кредиту и ежегодный налог примерно 1% от стоимости. Полагаю, при таких ценах вполне реально, что у кого-то может появиться желание пожить в прицепе-даче и сэкономить, особенно когда некоторые компании предоставляют прачечные, душ, сауны и бесплатную еду, — продолжает программист. — У меня нет таких знакомых, но я вижу много прицепов-дач на улицах и вполне допускаю, что в некоторых из них могут жить сотрудники ИТ-компаний, нацеленные на увеличение своих накоплений.

Как можно попасть на работу в Google

«Белорусов здесь много». Как минчанин работает в «самом крутом офисе Google»
Офис Google Cloud

Конечно, мы не могли не спросить, как попасть на работу в Google.

Процедура отличается для тех, кто проходил практику в компании, и соискателей «со стороны». Но Владимир описал стандартный процесс интервью.

— Google одна из тех компаний, где кандидат сначала проходит общее интервью, и только потом выбирает команду, в которой хочет работать. Поэтому собеседование будет для всех одинаковым. По моему мнению, самые успешные технологические компании в меньшей степени оценивают предыдущий опыт работы и в большей пытаются оценить способности человека. Поэтому многие технические раунды состоят из решения алгоритмических задач.

Владимир рассказал, что в большинстве случаев интервью состоит из нескольких стадий. На первой оценивается резюме (здесь отсеивается большая часть кандидатов). На второй проводятся одно или два телефонных 45-минутных технических интервью. Если все прошло успешно, компания приглашает пройти интервью в своем офисе и при необходимости оплачивает билеты и проживание.

«Белорусов здесь много». Как минчанин работает в «самом крутом офисе Google»

— Обычно интервью в офисе состоит из пяти 45-минутных раундов. Один раунд может быть сфокусирован на вопросах соответствия культуре компании и лидерских качествах. Для более опытных кандидатов может быть раунд системного дизайна, на котором надо пообщаться на тему создания какой-нибудь довольно серьезной компьютерной системы. На остальных раундах обычно решаются алгоритмические задачи, — поясняет Владимир. — В середине будет время на обед с действующим сотрудником, у которого кандидат сможет больше узнать про компанию.

Затем вам могут назначить еще несколько раундов, отказать или отправить результаты в комитет, где более опытные сотрудники изучат результаты всех раундов. В случае успеха процесс перейдет к следующей стадии — выбору команды.

Обычно это несколько коротких телефонных разговоров с менеджерами разных команд. Когда интересы менеджера и кандидата совпадут, процесс перейдет в стадию обсуждения условий компенсации. Да, на ранних стадиях условия компенсации если и обсуждаются, то только примерные, и на этот фактор могут существенно повлиять предложения от других компаний.

После того как рекрутер и кандидат все обсудят, процесс достигает финальной стадии — получения одобрения от вышестоящего руководства. И только после этого кандидат получает официальное предложение о работе.

По мнению Владимира, это один из лучших способов проверки кандидатов для такого рода компаний.

— Большинство из них стараются не зависеть от сторонних технологий и разрабатывают свои внутренние. Знания определенных языков программирования или каких-либо фреймворков, которые для других компаний являются ключевыми при найме, могут оказаться второстепенными. Кандидаты проходят интервью на одном из наиболее популярных языков программирования, но вполне вероятно, что работать придется с другим. В любом случае, работая в таких компаниях, многое придется изучать с нуля. Но оно того стоит.

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Теги: Минск
 
 
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Штаб-квартиру Google Cloud известный российский блогер и урбанист Илья Варламов
 
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