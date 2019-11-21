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«Маск сделал машину, которую я рисовал в пять лет». Как соцсети отреагировали на Cybertruck

22.11.2019 15:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Илон Маск представил на презентации Tesla электрический пикап Cybertruck, который внешне напоминает нечто среднее между автомобилем из будущего и детским рисунком. Посмотрели, как на это отреагировали соцсети.

Cybertruck. Илон, пожалуйста, объясни.

Отмечается, что при создании пикапа дизайнеры вдохновлялись не только фильмом «Бегущий по лезвию» 1982 года (к слову, события в нем разворачиваются в ноябре 2019 года), но и Lotus Esprit, снимавшегося в ленте «Шпион, который меня любил» про Джеймса Бонда.

Выглядит автомобиль так необычно, что некоторые вначале предположили, что это какой-то пранк. Но нет, после презентации машина даже проехалась по улице.

И вот как отреагировал Twitter на новинку.

Нашла нового водителя Cybertruck.

Cybertruck запустили на самых низких настройках графики.

Я просто хочу прояснить, что Tesla анонсировала сегодня треугольник без дворников.

В этот момент Илон Маск придумал Cybertruck.

Скажу детям, что это Tesla Cybertruck

Оказалось, у меня уже есть Cybertruck.

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