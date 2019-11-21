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«Маск сделал машину, которую я рисовал в пять лет». Как соцсети отреагировали на Cybertruck
22.11.2019 15:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Илон Маск
Отмечается, что при создании пикапа дизайнеры вдохновлялись не только фильмом «Бегущий по лезвию» 1982 года (к слову, события в нем разворачиваются в ноябре 2019 года), но и Lotus Esprit, снимавшегося в ленте «Шпион, который меня любил» про Джеймса Бонда.
Выглядит автомобиль так необычно, что некоторые вначале
И вот как отреагировал Twitter на новинку.
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