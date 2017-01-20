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Троллейбус в Гомеле, избегая наезда на пешехода, врезался в столб
21.01.2017 16:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. Троллейбус врезался в столб в Гомеле из-за того, что его водитель пытался избежать наезда на пешехода, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.
ДТП произошло около 15:50 на улице Богдана Хмельницкого областного центра.
По данным очевидцев, у троллейбуса маршрута №19 отказали тормоза и водитель, чтобы избежать наезда на переходящего проезжую часть пешехода принял решение съехать на обочину, где транспортное средство врезалось в мачту уличного освещения.
По предварительной информации, никто из пассажиров, ехавших в троллейбусе, серьезно не пострадал.
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По информации очевидцев ДТП, у транспортного средства во время движения по маршруту отказали тормоза.
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