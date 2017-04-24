﻿ Ребенок заблокировал одну из линий 103 в Брестской области. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ребенок заблокировал одну из линий 103 в Брестской области

25.04.2017 15:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Трехлетний ребенок на несколько часов заблокировал одну из линий экстренного номера 103 в Брестской области, рассказали в эфире телеканала ОНТ.

Ребенку мобильный телефон как игрушку оставили родители. Несколько часов подряд он набирал номер 103 — практически каждую минуту.

"Одномоментно четыре линии практически никогда не звонят. Первые звонки поступают всегда на первую линию, и вот тут началась такая катавасия: бесконечно поступают эти звонки. Вроде бы там кто-то разговаривает: то ли балуется, то ли не балуется, понять было очень сложно", — рассказала заведующая филиалом "Станция скорой медицинской помощи" Брестской городской больницы скорой медпомощи Валентина Пашкевич.

Установить адрес, с которого поступали звонки, смогли правоохранители — номер телефона оказался зарегистрирован в Барановичах. Туда был направлен дежурный наряд. Выяснилось, что мама дала малышу поиграть с мобильным телефоном, пока сама была занята работой по дому. От ребенка поступило около 100 звонков.

Милиция провела беседу с матерью ребенка, звонки прекратились. Претензии к семье ребенка медики не предъявляют.

Врачи направили благодарность сотрудникам УВД Брестского облисполкома за оказанное содействие в решении возникшей проблемы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пытающимся вызвать "скорую" жителям Брестчины приходилось ждать ответа диспетчеров вдвое дольше.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пьяные жители Минского района въехали на мотоблоке в забор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика