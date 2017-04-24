МИНСК, 25 апр — Sputnik. Трехлетний ребенок на несколько часов заблокировал одну из линий экстренного номера 103 в Брестской области, рассказали в эфире телеканала ОНТ.

Ребенку мобильный телефон как игрушку оставили родители. Несколько часов подряд он набирал номер 103 — практически каждую минуту.

"Одномоментно четыре линии практически никогда не звонят. Первые звонки поступают всегда на первую линию, и вот тут началась такая катавасия: бесконечно поступают эти звонки. Вроде бы там кто-то разговаривает: то ли балуется, то ли не балуется, понять было очень сложно", — рассказала заведующая филиалом "Станция скорой медицинской помощи" Брестской городской больницы скорой медпомощи Валентина Пашкевич.

Установить адрес, с которого поступали звонки, смогли правоохранители — номер телефона оказался зарегистрирован в Барановичах. Туда был направлен дежурный наряд. Выяснилось, что мама дала малышу поиграть с мобильным телефоном, пока сама была занята работой по дому. От ребенка поступило около 100 звонков.

Милиция провела беседу с матерью ребенка, звонки прекратились. Претензии к семье ребенка медики не предъявляют.

Врачи направили благодарность сотрудникам УВД Брестского облисполкома за оказанное содействие в решении возникшей проблемы.