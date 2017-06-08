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Жители Бреста и Могилева подозреваются в торговле "живым товаром"

09.06.2017 19:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 июн — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении брестчанина и могилевчанина, которых подозревают в вовлечении белорусок в занятие проституцией, сообщает портал Tomin.by со ссылкой на Брестский межрайонный отдел Следственного комитета.

Подозреваемые были задержаны вблизи древни Федьковичи Жабинковского района.

"Мужчины подозреваются в том, что с целью вовлечения в занятие проституцией, путем обещаний о получении большого заработка, из корыстных побуждений уговорили трех гражданок Республики Беларусь систематически оказывать услуги интимного характера за денежное вознаграждение за пределами Республики Беларусь", — цитирует портал слова представителей Брестского МОСК.

Мужчина на автомобиле намеревались вывезти девушек за пределы Беларуси. Однако не довели свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам: они были задержаны сотрудниками милиции.

В отношении брестчанина 1978 года рождения и могилевчанина 1971 годла рождения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 (покушение на преступление) и ч.2 с.171 (организация и использование занятия проституцией) Уголовного кодекса.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчины намеревались вывезти девушек на автомобиле за пределы Беларуси что с целью вовлечения в занятие проституцией.

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