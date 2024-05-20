В Минске пройдет новая конференция для маркетологов AMACON

Источник материала: ProBusiness





30 мая 2024 года в Минске в Конференц-центре IBB состоится первая конференция по маркетингу, рекламе и аналитике AMACON. Участников ждут выступления от бизнес-консультантов и практиков рынка, актуальные кейсы и практические инструменты для прокачки маркетинга.

AMACON (Advertising Marketing Analytics Conference) — это конференция о маркетинге, рекламе и аналитике для тех, кто готов расти и развиваться в профессии, изучая опыт коллег и мнение экспертов.

Программа мероприятия включает в себя реальные кейсы с маркетинговыми показателями, а также выступления от экспертов, дающие расширенный инструментарий для применения на практике. Особый акцент организаторы делают на маркетинг-микс, стратегию и аналитику.

Участники мероприятия смогут изучить практику применения маркетинговых метрик, опыт вывода продукта на высококонкурентный рынок, методы исследования: от CJM до JTBD. Коснутся спикеры и темы кроссмаркетинга и реализации многоуровневых спецпроектов, расскажут о «фишках» нейросетей для маркетологов и других актуальных инструментах.

Выступления будут интересны как опытным маркетологам и представителям крупных компаний, так и малому и среднему бизнесу, а также молодым специалистам, только начинающим свой путь в маркетинге.

Для участников доступны 3 пакета билетов: студент (ограниченное количество), стандарт и бизнес. Программа мероприятия, а также более подробная информация о билетах уже доступна на сайте amacon.by .

AMACON — это маркетинг.

Организатором мероприятия выступает ООО «Белвнешреклама».