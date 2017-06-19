ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Столинском районе молодые парни несколько часов избивали знакомого, который оскорбил девушек

20.06.2017 16:45 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Двое 18-летних жителей Столинского района задержаны по подозрению в особо злостном хулиганстве, сообщили TUT.BY в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 11 июня. Компания нетрезвых молодых людей из деревень Бережное и Белоуша по дороге на дискотеку в агрогородок Дубой решили зайти к знакомому и наказать его за то, что тот когда-то оскорблял девушек.

Парни вызвали своего сверстника «поговорить». Как только он вышел на улицу, его ударили по голове бутылкой из-под водки, наполненной щебнем. В течение часа юноши избивали свою жертву и обливали водой, чтобы привести в чувство и смыть кровь. Затем потерпевшего отвели в дом, обработали раны, забинтовали и снова избили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339 УК). Двое участников избиения уже заключены под стражу, в отношении остальных избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Сварщик погиб в Могилевском районе при вспышке газа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика