В Столинском районе молодые парни несколько часов избивали знакомого, который оскорбил девушек

Двое 18-летних жителей Столинского района задержаны по подозрению в особо злостном хулиганстве, сообщили TUT.BY в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 11 июня. Компания нетрезвых молодых людей из деревень Бережное и Белоуша по дороге на дискотеку в агрогородок Дубой решили зайти к знакомому и наказать его за то, что тот когда-то оскорблял девушек.

Парни вызвали своего сверстника «поговорить». Как только он вышел на улицу, его ударили по голове бутылкой из-под водки, наполненной щебнем. В течение часа юноши избивали свою жертву и обливали водой, чтобы привести в чувство и смыть кровь. Затем потерпевшего отвели в дом, обработали раны, забинтовали и снова избили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339 УК). Двое участников избиения уже заключены под стражу, в отношении остальных избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.