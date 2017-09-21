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Ливень в Речице смыл торговые палатки и затопил рынок
21.09.2017 13:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен — Sputnik. Утром в четверг в Речице прошел сильный дождь с градом. Стихия бушевала около часа, но за это время успела натворить немало бед — грязевые потоки, которые лились с высокого берега Днепра на набережную, смыли несколько торговых палаток, пострадали детские аттракционы, прокат которых располагался здесь же.
В Речице прошел град размером с пятикопеечную монету
Территорию городского рынка "Славянский" залило водой, сегодня он не работает.
Городской рынок в Речице залило водой
Пока город еще оценивает масштабы нанесенного ущерба — местные жители публикуют в соцсетях фотографии града и поврежденного имущества, а сотрудники МЧС помогают откачивать воду с затопленных объектов.
Детские игрушки залиты грязью
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Непогода в Речице бушевала чуть более часа, но ущерб от шквалистого ветра, града и дождя оказался значительным.
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