Ливень в Речице смыл торговые палатки и затопил рынок

МИНСК, 21 сен — Sputnik. Утром в четверг в Речице прошел сильный дождь с градом. Стихия бушевала около часа, но за это время успела натворить немало бед — грязевые потоки, которые лились с высокого берега Днепра на набережную, смыли несколько торговых палаток, пострадали детские аттракционы, прокат которых располагался здесь же.



© Фото: ВКонтакте / РечицаLIVE В Речице прошел град размером с пятикопеечную монету

Территорию городского рынка "Славянский" залило водой, сегодня он не работает.



© Фото: Днепровец Городской рынок в Речице залило водой

Пока город еще оценивает масштабы нанесенного ущерба — местные жители публикуют в соцсетях фотографии града и поврежденного имущества, а сотрудники МЧС помогают откачивать воду с затопленных объектов.



© Фото: Днепровец Детские игрушки залиты грязью