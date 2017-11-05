Житель Столинского района едва не сжег дом, пытась растопить печь бензином

5 ноября в больницу с ожогами кистей рук привезли 42-летнего жителя городского поселка Речица, сообщает областное управление МЧС.

По предварительной версии мужчина получил травмы, когда пытался растопить печь легковоспламеняющейся жидкостью. Во время розжига канистра загорелась и хозяин дома решил вынести горящую емкость на улицу. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги кистей рук первой и второй степени.

Кроме того огонь повредил перекрытие в доме, внутреннюю отделку и предметы интерьера.