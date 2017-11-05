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Житель Столинского района едва не сжег дом, пытась растопить печь бензином
5 ноября в больницу с ожогами кистей рук привезли 42-летнего жителя городского поселка Речица, сообщает областное управление МЧС.
По предварительной версии мужчина получил травмы, когда пытался растопить печь легковоспламеняющейся жидкостью. Во время розжига канистра загорелась и хозяин дома решил вынести горящую емкость на улицу. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги кистей рук первой и второй степени.
Кроме того огонь повредил перекрытие в доме, внутреннюю отделку и предметы интерьера.
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Пострадавшего диагностировали в больницу с ожогами первой и второй степени.
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Архив (ЧП)
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