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Житель Столинского района едва не сжег дом, пытась растопить печь бензином

06.11.2017 21:04 — ЧП | Tut.by  
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5 ноября в больницу с ожогами кистей рук привезли 42-летнего жителя городского поселка Речица, сообщает областное управление МЧС.

По предварительной версии мужчина получил травмы, когда пытался растопить печь легковоспламеняющейся жидкостью. Во время розжига канистра загорелась и хозяин дома решил вынести горящую емкость на улицу. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги кистей рук первой и второй степени.

Кроме того огонь повредил перекрытие в доме, внутреннюю отделку и предметы интерьера.

 
 
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Пострадавшего диагностировали в больницу с ожогами первой и второй степени.

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