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В Добрушском районе с утренника в садике эвакуировали 96 человек
Происшествие случилось 28 декабря — от диспетчера поступило сообщение о срабатывании сигнализации и задымлении в детском саду деревни Жгунь на улице Школьная. На место вызова выехали спасатели.
В коридоре первого этажа детсада произошло короткое замыкание электропроводки в электрощитовой, в помещении был запах дыма и легкое задымление.
На момент срабатывания сигнализации в здании находилось 96 человек: 45 детей, 26 человек обслуживающего персонала и 25 родителей. До прибытия работников МЧС все люди самостоятельно вышли на улицу.
Пострадавших нет.
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Пострадавших нет.
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Архив (ЧП)
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