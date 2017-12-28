В Добрушском районе с утренника в садике эвакуировали 96 человек

Происшествие случилось 28 декабря — от диспетчера поступило сообщение о срабатывании сигнализации и задымлении в детском саду деревни Жгунь на улице Школьная. На место вызова выехали спасатели.





В коридоре первого этажа детсада произошло короткое замыкание электропроводки в электрощитовой, в помещении был запах дыма и легкое задымление.

На момент срабатывания сигнализации в здании находилось 96 человек: 45 детей, 26 человек обслуживающего персонала и 25 родителей. До прибытия работников МЧС все люди самостоятельно вышли на улицу.

Пострадавших нет.