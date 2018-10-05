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Мужчина получил 8 лет колонии за сексуальное насилие над девочкой-инвалидом
05.10.2018 14:42 — ЧП | Виртуальный Брест
Житель Лунинецкого района получил 8 лет колонии за сексуальное насилие над девочкой-инвалидом, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель прокурора района Ольга Богатыревич.
Случай произошел в одном из сельских населенных пунктов района. В семье инвалидов II группы по психическому заболеванию воспитывалась дочь-инвалид 2005 года рождения с таким же заболеванием. Девочка обучалась на дому, поэтому посещавшие ее педагоги первыми обратили внимание на не вполне адекватное поведение ребенка.
В тот же день ребенка изъяли из семьи. По требованию
В отношении подозреваемого провели экспертизу. Мужчина был признан вменяемым. По заключению специалистов, он отдавал отчет своим действиям и осознавал происходящее. В отношении его было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней) УК. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Свою вину мужчина признал. Суд Лунинецкого района назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Прокурор района опротестовал
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Житель Лунинецкого района получил 8 лет колонии за сексуальное насилие над девочкой-инвалидом, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель прокурора района Ольга...
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