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В Витебском районе петарда взорвалась в руках мужчины. Он в больнице
В Витебском районе мужчина травмировал пальцы петардой. Инцидент произошел поздним вечером 6 января,
47-летний нетрезвый житель деревни Сокольники взрывал во дворе своего дома петарду. Она разорвалась у него в руке. Мужчина лишился фаланг двух пальцев. Пострадавшего доставили в больницу.
Напомним, ранее, в новогодние праздники, пять жителей области
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47-летний нетрезвый житель деревни Сокольники взрывал во дворе своего дома петарду. Она разорвалась у него в руке.
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