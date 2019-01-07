В Витебском районе петарда взорвалась в руках мужчины. Он в больнице

В Витебском районе мужчина травмировал пальцы петардой. Инцидент произошел поздним вечером 6 января, сообщает милиция региона.

47-летний нетрезвый житель деревни Сокольники взрывал во дворе своего дома петарду. Она разорвалась у него в руке. Мужчина лишился фаланг двух пальцев. Пострадавшего доставили в больницу.

Напомним, ранее, в новогодние праздники, пять жителей области получили травмы из-за использования пиротехники с нарушением правил безопасности. Среди пострадавших — двое детей.