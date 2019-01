Двухлетний малыш провалился в стометровую скважину на юге Испании

Спасатели на юге Испании пытаются найти двухлетнего мальчика, упавшего в скважину глубиной более 100 метров и шириной всего 25 сантиметров.

Жив ли еще малыш, никто не знает. Пока спасателям лишь удалось при помощи спущенной в колодец камеры найти его пакетик с конфетами и пластмассовый стаканчик на глубине 78 метров.

Несчастный случай произошел еще в воскресенье возле деревни Тоталан, расположенной на холмах к северо-востоку от Малаги. Отец мальчика позвонил в полицию в 14.00 по местному времени в воскресенье и сообщил, что ребенок упал в колодец.

Спасательная операция началась в воскресенье после полудня и продолжается до сих пор.

Спасатели все еще пытаются решить, как лучше всего добраться до двухлетнего ребенка, которого в СМИ называют Юлен. Пожарные и полиция вставили трубы, чтобы укрепить скважину, изначально вырытую в прошлом месяце для доступа к воде. По информации местных СМИ, скважина была никак не прикрыта, некоторые пишут, что отверстие было завалено камнями. Неизвестно также, есть ли на глубине скважины вода.

В такое узкое отверстие взрослый человек пролезть не может, поэтому, как рассказала представитель местных властей Мария Гамес, спасатели планируют пробурить параллельный туннель и попытаться достать мальчика таким образом.