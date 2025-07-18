«Ничего непоправимого не произошло. Мы решили сместить старт тренировочного процесса». Что происходит, когда стартап остается без денег

Источник материала: ProBusiness





Ранее создатели проекта Sportmix Вадим Маршак, Сергей Дивин и Наталья Власенко рассказали «Про бизнес», что из-за отсутствия финансового партнера они вынуждены были поставить на паузу часть активностей, связанных с запуском проекта. В июне поиски инвестиций должны были продолжится. Мы спросили участников совместного проекта «Про бизнес» и консалтинговой компании «Ресолва» , увенчались ли они успехом и что планируют делать предприниматели в июле.

Суть проекта «Ожидание и Реальность» Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему. Читайте истории первого , второго , третьего , четвертого и пятого участников.

«Если, например, 7000 подписчиков портала „Про бизнес“ внесет всего по $ 5, то мы сможем собрать нужную сумму инвестиций»

— В июне мы провели несколько встреч с потенциальными партнерами. Продолжаем вести переговоры и уже рассматриваем двух кандидатов. Один из них из мира спорта и для нас это приоритетно, так как он быстрее сможет вникнуть во все процессы. А нам важно, чтобы, кроме финансов, он мог еще и поделиться своим опытом.





По-прежнему не отказываемся от идеи поиска партнера в бизнес-кругах, возможность привлечения банковского кредита и краудфандинга. Хорошую идею подсказали коллеги по проекту «Ожидание — реальность» на ежемесячной встрече. Если, например, 7000 подписчиков портала «Про бизнес» внесет всего по $ 5, то мы сможем собрать нужную сумму инвестиций. Первые пять желающих (наши коллеги по проекту) уже есть.

Ранее коллеги по проекту «Ожидание-Реальность» высказали мнение, что потенциальному инвестору может быть непонятно УТП центра. Но все наши контакты относительно теплые и вряд ли проблема в этом. Мы встречаемся и вживую обсуждаем уникальность концепции, ее особенности. Рассказываем о нас как о фаундерах и нашем опыте в сфере EdTech. Да, сперва мы пробовали рассылать информацию в холодную, но потом поняли, что через информационный шум пробиться сложно.





Следующий шаг — запуск в октябре-ноябре

Ничего непоправимого не произошло. Мы просто решили сместить старт набора групп и начало тренировочного процесса. Хотели запускаться в июле, но сейчас наш следующий возможный слот — октябрь-ноябрь. Рассчитываем на то, что наши потенциальные клиенты к этому времени уже протестируют программы в других спортивных секциях, поймут, что нравится, а что — нет, а потом, в поисках альтернативы, придут в наш центр.

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