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В Вашингтоне частично затопило Белый дом и метро
Источник материала: Tut.by
Сильнейший ливень обрушился на Вашингтон, что привело к наводнению в некоторых районах американской столицы. Часть городских улиц оказалась полностью затопленной, на дорогах образовались пробки, пишет The
По данным газеты, в сильно затопленные места не могут добраться спасатели. Тысячи людей остались без электричества.
Кроме того, вода затопила несколько станций метро, которые были временно закрыты для пассажиров. Также вода добралась и до Белого дома, сотрудники которого выставили фотографии подтопленных кабинетов в социальных сетях. В результате стихии прекратил работу Национальный архив США.
В настоящее время коммунальные службы пытаются ликвидировать последствия наводнения. Они пытаются убрать деревья, упавшие на линии электропередачи. По данным спецслужб, никто не обращался в медицинские учреждения с жалобами на полученные в результате произошедшего травмы. О погибших также не сообщается.
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Сильнейший ливень обрушился на Вашингтон, что привело к наводнению в некоторых районах американской столицы. Часть городских улиц оказалась полностью...
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