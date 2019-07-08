В Вашингтоне частично затопило Белый дом и метро

Источник материала: Tut.by

Сильнейший ливень обрушился на Вашингтон, что привело к наводнению в некоторых районах американской столицы. Часть городских улиц оказалась полностью затопленной, на дорогах образовались пробки, пишет The Washington Post .

Serious flooding situation on Canal Road near Fletchers Cove with numerous drivers stranded, so I’m swimming to safety #DCWX @WTOP pic.twitter.com/UNFOmZkltO — Dave Dildine (@DildineWTOP) 8 июля 2019 г.

По данным газеты, в сильно затопленные места не могут добраться спасатели. Тысячи людей остались без электричества.

Кроме того, вода затопила несколько станций метро, которые были временно закрыты для пассажиров. Также вода добралась и до Белого дома, сотрудники которого выставили фотографии подтопленных кабинетов в социальных сетях. В результате стихии прекратил работу Национальный архив США.

В настоящее время коммунальные службы пытаются ликвидировать последствия наводнения. Они пытаются убрать деревья, упавшие на линии электропередачи. По данным спецслужб, никто не обращался в медицинские учреждения с жалобами на полученные в результате произошедшего травмы. О погибших также не сообщается.