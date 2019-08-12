Мужчина зашёл на АЗС в Бресте и, угрожая металлической трубой, забрал из кассы деньги

Источник материала: Виртуальный Брест

Оперативники уголовного розыска УВД Бреста и Московского РОВД города задержали 23-летнего местного жителя за кражу, а в последующем установили его причастность к разбою и особо злостному хулиганству .







В начале августа в милицию обратились двое предпринимателей, из офиса которых пропало более 2 тысяч рублей. Правоохранители провели оперативно-разыскные мероприятия и установили, что кражу совершил уроженец Лунинецкого района, который ранее работал на указанной фирме. Ночью злоумышленник отжал стеклопакет и похитил наличность.Вскоре его задержали.