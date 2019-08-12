|
Мужчина зашёл на АЗС в Бресте и, угрожая металлической трубой, забрал из кассы деньги
13.08.2019 20:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Оперативники уголовного розыска УВД Бреста и Московского РОВД города задержали 23-летнего местного жителя за кражу, а в последующем установили его причастность к разбою и особо злостному
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оперативники уголовного розыска УВД Бреста и Московского РОВД города задержали 23-летнего местного жителя за кражу, а в последующем установили его причастность...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)