Пожар на корабле для дайверов в США: 34 человека числятся пропавшими без вести

Источник материала: Tut.by

У калифорнийского побережья США произошел крупный пожар на корабле. Поначалу сообщалось, что в результате возгорания погибли 34 человека, однако позже их объявили пропавшими без вести. Нескольких членов экипажа удалось спасти, сейчас идет спасательная операция, сообщает издание Газета.ru.

Неподалеку от калифорнийского побережья, в районе острова Санта-Круз, загорелось пассажирское судно. Как сообщает Fox News, корабль выполняет коммерческие рейсы для любителей дайвинга. С горящего судна были спасены четыре члена экипажа, а также капитан, который теперь принимает участие в спасательной операции.

Update: Incident involving a boat near Santa Cruz Island left multiple people dead, Ventura County fire says. The U.S. Coast Guard, however, says a rescue is still underway https://t.co/IEgvYnPTZP — KTLA (@KTLA) September 2, 2019

«Служба береговой охраны, равно как и местные агентства, направила многочисленные ресурсы для спасения, чтобы помочь более чем 30 пассажирам в панике на 75-футовой лодке возле острова Санта-Круз», — говорится в сообщении службы в Twitter.

Власти пока не приводят официальную информацию о типе судна. Американские СМИ передают, что длина яхты составляет 23 метра. Американские пользователи в Twitter пишут, что яхта, на которой произошел пожар, вероятнее всего, называется Conception («Зарождение»). По словам одного из комментаторов, который ранее был на судне, спальные помещения для водолазов и экипажа находятся на нижнем уровне.

«Я предполагаю, что водолазы, которые спали под палубой, не смогли избежать огня», — сообщил пользователь сети.

Максимальная вместимость судна — 46 человек. Яхта загорелась во время якорной стоянки, передает телеканал KTLA со ссылкой на Пожарный департамент округа Санта-Барбара.