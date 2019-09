Пожар на корабле для дайверов в США: 34 человека числятся пропавшими без вести

Источник материала: Tut.by

У калифорнийского побережья США произошел крупный пожар на корабле. Поначалу сообщалось, что в результате возгорания погибли 34 человека, однако позже их объявили пропавшими без вести. Нескольких членов экипажа удалось спасти, сейчас идет спасательная операция, сообщает издание Газета.ru.

Неподалеку от калифорнийского побережья, в районе острова Санта-Круз, загорелось пассажирское судно. Как сообщает Fox News, корабль выполняет коммерческие рейсы для любителей дайвинга. С горящего судна были спасены четыре члена экипажа, а также капитан, который теперь принимает участие в спасательной операции.

Update: Incident involving a boat near Santa Cruz Island left multiple people dead, Ventura County fire says.