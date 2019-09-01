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Пожар на корабле для дайверов в США: 34 человека числятся пропавшими без вести

02.09.2019 18:15 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У калифорнийского побережья США произошел крупный пожар на корабле. Поначалу сообщалось, что в результате возгорания погибли 34 человека, однако позже их объявили пропавшими без вести. Нескольких членов экипажа удалось спасти, сейчас идет спасательная операция, сообщает издание Газета.ru.

Неподалеку от калифорнийского побережья, в районе острова Санта-Круз, загорелось пассажирское судно. Как сообщает Fox News, корабль выполняет коммерческие рейсы для любителей дайвинга. С горящего судна были спасены четыре члена экипажа, а также капитан, который теперь принимает участие в спасательной операции.

«Служба береговой охраны, равно как и местные агентства, направила многочисленные ресурсы для спасения, чтобы помочь более чем 30 пассажирам в панике на 75-футовой лодке возле острова Санта-Круз», — говорится в сообщении службы в Twitter.

Власти пока не приводят официальную информацию о типе судна. Американские СМИ передают, что длина яхты составляет 23 метра. Американские пользователи в Twitter пишут, что яхта, на которой произошел пожар, вероятнее всего, называется Conception («Зарождение»). По словам одного из комментаторов, который ранее был на судне, спальные помещения для водолазов и экипажа находятся на нижнем уровне.

«Я предполагаю, что водолазы, которые спали под палубой, не смогли избежать огня», — сообщил пользователь сети.

Максимальная вместимость судна — 46 человек. Яхта загорелась во время якорной стоянки, передает телеканал KTLA со ссылкой на Пожарный департамент округа Санта-Барбара.

 
 
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Яхта загорелась во время якорной стоянки возле острова Санта-Круз.
 
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