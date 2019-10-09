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Житель Пинского района попытался откупиться от инспектора ГАИ жменей денег (видео)
10.10.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«Ситроен» инспекторы заметили недалеко от агрогородка Дворец и через громкоговоритель потребовали водителя остановиться. При проверке документов выяснилось, что водитель, 36-летний житель деревни Погост-Загородский Пинского района, находится в нетрезвом состоянии. Водитель признался инспектору, что накануне выпил 500 граммов водки.
Чтобы милиционер не привлек его к ответственности, мужчина попытался дать взятку в виде «жмени» денег. Госавтоинспектор неоднократно предупреждал водителя об уголовной ответственности за дачу взятки. Однако, вопреки предупреждениям, мужчина повторно попытался откупиться кольцом из металла желтого цвета.
Правоохранитель сообщил о попытке дачи взятки в ОДС РОВД. Лунинецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 431 (дача взятки) УК Республики Беларусь. Максимальное наказание предусматривает вплоть до 5 лет лишения свободы. Водитель задержан.
Как подчеркнули в ОИОС УВД Брестского облисполкома, выявление и пресечение данного вида преступлений является для милицейского ведомства принципиальной позицией и устойчивым правилом.
Видео ОГАИ Лунинецкого РОВД.
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