ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Пинского района попытался откупиться от инспектора ГАИ жменей денег (видео)

10.10.2019 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Житель Пинского района попытался откупиться от инспектора ГАИ жменей денег (видео)
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОИОС УВД Брестского облисполкома, в дежурную часть Лунинецкого РОВД поступило сообщение от очевидца о том, что по трассе М-10 «Кобрин-Гомель-граница РФ» в направлении Микашевичей движется автомобиль марки «Ситроен», водитель которого предположительно пьян, так как транспортное средство «виляет» по дороге. Госавтоинспекторы незамедлительно отреагировали на звонок.

«Ситроен» инспекторы заметили недалеко от агрогородка Дворец и через громкоговоритель потребовали водителя остановиться. При проверке документов выяснилось, что водитель, 36-летний житель деревни Погост-Загородский Пинского района, находится в нетрезвом состоянии. Водитель признался инспектору, что накануне выпил 500 граммов водки.

Чтобы милиционер не привлек его к ответственности, мужчина попытался дать взятку в виде «жмени» денег. Госавтоинспектор неоднократно предупреждал водителя об уголовной ответственности за дачу взятки. Однако, вопреки предупреждениям, мужчина повторно попытался откупиться кольцом из металла желтого цвета.

Правоохранитель сообщил о попытке дачи взятки в ОДС РОВД. Лунинецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 431 (дача взятки) УК Республики Беларусь. Максимальное наказание предусматривает вплоть до 5 лет лишения свободы. Водитель задержан.

Как подчеркнули в ОИОС УВД Брестского облисполкома, выявление и пресечение данного вида преступлений является для милицейского ведомства принципиальной позицией и устойчивым правилом.

Видео ОГАИ Лунинецкого РОВД.

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
и будьте всегда в курсе событий

Житель Пинского района попытался откупиться от инспектора ГАИ жменей денег (видео) Житель Пинского района попытался откупиться от инспектора ГАИ жменей денег (видео) Житель Пинского района попытался откупиться от инспектора ГАИ жменей денег (видео) Житель Пинского района попытался откупиться от инспектора ГАИ жменей денег (видео) Житель Пинского района попытался откупиться от инспектора ГАИ жменей денег (видео) Житель Пинского района попытался откупиться от инспектора ГАИ жменей денег (видео)

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Стал известен график переноса рабочих дней в 2020 году
Минтранс выступает за возвращение лицензирования для таксистов »
Новости дня
Новости ЧП
 
В Вороновском районе мужчина повесил собаку и выбросил животное в мусорку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика