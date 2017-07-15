Если бы не было Луны

Луну можно воспринимать как приветливого соседа, который, тем не менее, держится особняком и не навязывается в друзья. Сосед нам вполне нравится, но если бы он переехал, то нам бы стоило переживать о том, что может произойти в его отсутствие.





Когда Земля была совсем юной (30 миллионов лет) и представляла собой сгусток расплавленной лавы, гигантское космическое тело ударилось об Землю, захватив часть её горячей мантии, и срикошетило назад в космос. Так образовалась Луна.

Миллиард лет назад Луна перестала быть геологически активной. Но это не означает, что спутник Земли не выполняет важные функции.

1. Приливы и высота океана





Возможно, наиболее очевидным признаком отсутствия Луны будут изменения в приливах. Если бы луна не влияла на наши океаны, приливы были бы в три раза мощнее. Солнце, конечно, тоже влияет на приливные изменения, но оно не обладает такой же мощной силой, как Луна. Луна также влияет на высоту океана; гравитационное притяжение Луны вызывает «вздутие» воды вокруг середины земли. Иными словами, на полюсах меньше воды, чем на экваторе. Если бы луны не было, выпуклость воды бы исчезла, направившись к более мелководным полюсам.

2. Вращение Земли





Ежедневно Луна замедляет вращение Земли на крошечное количество времени. Разделив «микросекунды в год» на 365 дней, вы получите это количество времени. Если бы у нас не было Луны, которая замедляет вращение планеты, мы бы «докрутились» до шестичасового дня. Хотя это может показаться забавным, имейте в виду, что шестичасовой день может привести к последствиям разного рода. Во-первых, усилились бы ветры и штормы. Во-вторых, это, вероятно, повлияло бы на развитие жизни на нашей планете. Имея в наличии нескольких коротких часов дневного света и темноты, кто знает, как бы развивались дальше растения и животные.

3. Земная ось





А ещё Луна влияет на земную ось, помогая нам сохранить изящный наклон в 23 градуса, благодаря которому у нас достаточно хороший климат и условия для жизни. Без Луны мы бы рисковали выровняться или завалиться на бок. При вертикальном положении (почти нулевом наклоне) мы будем видеть солнце буквально несколько минут – как Уран, с его 97-градусным наклоном – или мы могли бы получить 42 года непрерывного солнечного света, после чего 42 года темноты.

Так что без Луны Земля была бы совершенно другой планетой.





Текст: Flytothesky.ru