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Как зарабатывать на мыле и почему не все стартапы могут стать «единорогами»: новости бизнеса за 30 июня — 6 июля 2025 года

06.07.2025 08:02 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Ошибки предпринимателей на Wildberries, окупаемость маркетинга и реальные доходы белорусов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

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Agnex Company начиналась с перепродажи мыльной основы, а сейчас собственное производство за несколько лет выросло до серьезного игрока на рынке. История их пути к успеху полна интересных поворотов и демонстрирует, как правильное партнерство может привести к созданию востребованного продукта. Руководители компании Антон Козубовский и Игорь Степанов рассказали в интервью «Про бизнес» о том, как к этому пришли, и как запускали производства.

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Ошибки предпринимателей на Wildberries, окупаемость маркетинга и реальные доходы белорусов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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