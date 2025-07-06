Как зарабатывать на мыле и почему не все стартапы могут стать «единорогами»: новости бизнеса за 30 июня — 6 июля 2025 года

Источник материала: ProBusiness





Ошибки предпринимателей на Wildberries, окупаемость маркетинга и реальные доходы белорусов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Фармацевтический рынок Беларуси демонстрирует устойчивый рост, несмотря на глобальные экономические вызовы. Посмотрели на цифры .

Экономика для бизнеса

Выяснили , сколько зарабатывают белорусы на самом деле.

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