|
Как зарабатывать на мыле и почему не все стартапы могут стать «единорогами»: новости бизнеса за 30 июня — 6 июля 2025 года
06.07.2025 08:02 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Ошибки предпринимателей на Wildberries, окупаемость маркетинга и реальные доходы белорусов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Фармацевтический рынок Беларуси демонстрирует устойчивый рост, несмотря на глобальные экономические вызовы.
Экономика для бизнеса
Полезное для бизнеса
Директор инжиниринговой компании
Истории бизнеса
Agnex Company начиналась с перепродажи мыльной основы, а сейчас собственное производство за несколько лет выросло до серьезного игрока на рынке. История их пути к успеху полна интересных поворотов и демонстрирует, как правильное партнерство может привести к созданию востребованного продукта. Руководители компании Антон Козубовский и Игорь Степанов
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как зарабатывать на мыле и почему не все стартапы могут стать «единорогами»: новости бизнеса за 30 июня — 6 июля 2025 года
Ошибки предпринимателей на Wildberries, окупаемость маркетинга и реальные доходы белорусов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
|
Архив (Разное)