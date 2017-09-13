Топ-10 удивительных древних животных

Ученые часто находят необычные и интригующие окаменелости, но некоторые находки особенно впечатляют. Посмотрите на эту десятку невероятных древних животных, чтобы представить себе, кем была населена наша планета миллионы лет назад.

1. Хищные киты





3-D сканирование останков усатых китов свидетельствуют о том, что они никак не похожи на китов наших дней. Это были мощные хищники, «вооруженные» острыми зубами с режущими кромками для того, чтобы снимать мясо со своей добычи.

2. Пектинателла величественная





Pectinatella magnifica – это коричневато-серый, заполненный слизью гермафродит, выглядящий как мозг с ананасообразной текстурой. Этот вид был недавно найден в Британской Колумбии (Канада). Помимо своего странного студенистого вида пектинателла обладает и другими причудливыми свойствами. Каждая из них на самом деле является колонией, состоящей из сотен существ. Пектинателлы живут на Земле 470 млн. лет и питаются водорослями, которые они фильтруют из воды. Существа эти, кстати, нарушают баланс пресноводной экосистемы и забивают трубы.

3. Eusaurosphargis Dalsassoi





Это древняя рептилия с округлым телом, конусообразным хвостом и рядами шипов вдоль спины, которая по внешнему виду чем-то похожа на современных ящериц. Вероятно, это животное не умело хорошо плавать и жило на суше. 20-сантиметровая окаменелость, возможно, молодого животного, найденная в швейцарских Альпах предполагает, что у ящерицы были лопатообразные когти, на которых она и передвигалась.

4. Nidelric Pugio





Странное окаменелое животное в форме шара, защищенное «внешним скелетом» и вооруженное шипами, было обнаружено в Китае. Существо возрастом 520 млн. лет и длиной 9 см, напоминающее «раздавленное птичье гнездо», обещает ученым немало загадок, которые еще предстоит решить.

5. Загадочные ящерицы





Две древние ящерицы в куске янтаря, найденном в Мьянме, – это еще одна загадка. У первой ящерицы даже не повреждена кожа, но отсутствуют внутренние органы. Из-за этого у ученых нет четкого представления о том, что это за вид. Исследователи надеются, что химический анализ янтаря и паука, попавшего внутрь с ископаемым, может дать ключ к месту его происхождения. Состав янтаря предполагает тропическую среду.

6. Чилезавр





Трудно представить себе вегетарианца Т-Рекса, но попадались и такие экземпляры. Этот чилезавр (chilesaurus diegosuarezi), например, ел только растительную пищу, хотя размером был примерно с современную лошадь. Жил он 145 млн. лет назад, а его останки обнаружены у озера Хенераль-Каррера в южной части Чили, а точнее останки четырех экземпляров. О травоядности чилезавра свидетельствует форма морды, плоские зубы, маленькая голова и тонкая шея.

7. Токуммия Каталепсис





Полукруглый панцирь на спине и реберные ткани на брюшке странного сегментированного слизняка с антеннами, плюс когтевидные окончания щупалец делают Tokummia katalepsis весьма загадочным морским существом. Его обнаружили в 2017 году в Британской Колумбии. Животное длиной около 10 см жило полмиллиона лет назад. Хотя оно умело плавать, ученые считают, что существо предпочитало жить на дне моря.

8. Tamisiocaris Borealis





Эти доисторические креветки длиной 0,6 м и возрастом 520 млн. лет жили у берегов современной Гренландии и питались планктоном на манер современных китов.

9. Xenokeryx Amidalae





Ученые назвали это необычное животное с тремя рогами в честь персонажа «Звездных войн» королевы Амидалы. Оно жило 15 млн. лет назад на территории Европы. У самок не было рогов и клыков, но у самцов были маленькие рога над каждым глазом, большой Т-образный нарост на макушке и заметные клыки. Животное размером питалось растительной пищей, а его ближайшими родственниками сегодня являются жираф и окапи.

10. Puentemys Mushaisaensis





Огромная южноамериканская черепаха возрастом в 60 млн. лет обладала абсолютно круглым панцирем 1,5 м диаметром. Он защищал её от хищников, а также от холодных температур.

Текст: Flytothesky.ru