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Топ-10 удивительных древних животных

13.09.2017 21:11 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Ученые часто находят необычные и интригующие окаменелости, но некоторые находки особенно впечатляют. Посмотрите на эту десятку невероятных древних животных, чтобы представить себе, кем была населена наша планета миллионы лет назад.

1. Хищные киты

Топ-10 удивительных древних животных

3-D сканирование останков усатых китов свидетельствуют о том, что они никак не похожи на китов наших дней. Это были мощные хищники, «вооруженные» острыми зубами с режущими кромками для того, чтобы снимать мясо со своей добычи.

2. Пектинателла величественная

Топ-10 удивительных древних животных

Pectinatella magnifica – это коричневато-серый, заполненный слизью гермафродит, выглядящий как мозг с ананасообразной текстурой. Этот вид был недавно найден в Британской Колумбии (Канада). Помимо своего странного студенистого вида пектинателла обладает и другими причудливыми свойствами. Каждая из них на самом деле является колонией, состоящей из сотен существ. Пектинателлы живут на Земле 470 млн. лет и питаются водорослями, которые они фильтруют из воды. Существа эти, кстати, нарушают баланс пресноводной экосистемы и забивают трубы.

3. Eusaurosphargis Dalsassoi

Топ-10 удивительных древних животных

Это древняя рептилия с округлым телом, конусообразным хвостом и рядами шипов вдоль спины, которая по внешнему виду чем-то похожа на современных ящериц. Вероятно, это животное не умело хорошо плавать и жило на суше. 20-сантиметровая окаменелость, возможно, молодого животного, найденная в швейцарских Альпах предполагает, что у ящерицы были лопатообразные когти, на которых она и передвигалась.

4. Nidelric Pugio

Топ-10 удивительных древних животных

Странное окаменелое животное в форме шара, защищенное «внешним скелетом» и вооруженное шипами, было обнаружено в Китае. Существо возрастом 520 млн. лет и длиной 9 см, напоминающее «раздавленное птичье гнездо», обещает ученым немало загадок, которые еще предстоит решить.

5. Загадочные ящерицы

Топ-10 удивительных древних животных

Две древние ящерицы в куске янтаря, найденном в Мьянме, – это еще одна загадка. У первой ящерицы даже не повреждена кожа, но отсутствуют внутренние органы. Из-за этого у ученых нет четкого представления о том, что это за вид. Исследователи надеются, что химический анализ янтаря и паука, попавшего внутрь с ископаемым, может дать ключ к месту его происхождения. Состав янтаря предполагает тропическую среду.

6. Чилезавр

Топ-10 удивительных древних животных

Трудно представить себе вегетарианца Т-Рекса, но попадались и такие экземпляры. Этот чилезавр (chilesaurus diegosuarezi), например, ел только растительную пищу, хотя размером был примерно с современную лошадь. Жил он 145 млн. лет назад, а его останки обнаружены у озера Хенераль-Каррера в южной части Чили, а точнее останки четырех экземпляров. О травоядности чилезавра свидетельствует форма морды, плоские зубы, маленькая голова и тонкая шея.

7. Токуммия Каталепсис

Топ-10 удивительных древних животных

Полукруглый панцирь на спине и реберные ткани на брюшке странного сегментированного слизняка с антеннами, плюс когтевидные окончания щупалец делают Tokummia katalepsis весьма загадочным морским существом. Его обнаружили в 2017 году в Британской Колумбии. Животное длиной около 10 см жило полмиллиона лет назад. Хотя оно умело плавать, ученые считают, что существо предпочитало жить на дне моря.

8. Tamisiocaris Borealis

Топ-10 удивительных древних животных

Эти доисторические креветки длиной 0,6 м и возрастом 520 млн. лет жили у берегов современной Гренландии и питались планктоном на манер современных китов.

9. Xenokeryx Amidalae

Топ-10 удивительных древних животных

Ученые назвали это необычное животное с тремя рогами в честь персонажа «Звездных войн» королевы Амидалы. Оно жило 15 млн. лет назад на территории Европы. У самок не было рогов и клыков, но у самцов были маленькие рога над каждым глазом, большой Т-образный нарост на макушке и заметные клыки. Животное размером питалось растительной пищей, а его ближайшими родственниками сегодня являются жираф и окапи.

10. Puentemys Mushaisaensis

Топ-10 удивительных древних животных

Огромная южноамериканская черепаха возрастом в 60 млн. лет обладала абсолютно круглым панцирем 1,5 м диаметром. Он защищал её от хищников, а также от холодных температур. Топ-10 удивительных древних животных

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Ученые часто находят необычные и интригующие окаменелости, но некоторые находки особенно впечатляют. Посмотрите на эту десятку невероятных древних животных,...

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