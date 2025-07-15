Есть жилье с готовым ремонтом. Узнали, почем продают квартиры в монолитном доме от госзастройщика

Этой весной владельцы жилья получили ключи от новеньких квартир в доме, построенном в микрорайоне Лошица-7. Жилье в монолитной высотке на Монюшко, 10 предлагалось как гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий, так и всем желающим. Теперь, когда новый дом начал заселяться, некоторые жильцы уже сделали ремонты и выставили свои квартиры на продажу. Давайте посмотрим, какую цену установили собственники.
Строительство микрорайона Лошица-7 началось в 2020-м году. Освоением квартала занимался УКС Мингорисполкома. Он же и распределял тут квартиры.
Сперва тут возвели два многоэтажных дома на Игуменском тракте, а затем перешли к застройке ближе к частному сектору. Одним из последних строился дом на 248 квартир на улице Монюшко, 10. Жилье в многоэтажке предлагалось как очередникам, так и всем желающим. Правда, если первым квадратный метр считали по 2615 рублей (870 долларов – по курсу 2023 года), то для вторых цена квадрата начиналась от 4100 рублей (1360 долларов). Неудивительно, что за квартирами в многоэтажке выстраивались очереди.
Сейчас дом, рассчитанный на 5 подъездов и 248 квартир (45 однокомнатных, 111 двухкомнатных и 92 трехкомнатные квартиры), полностью готов. Если весной тут еще велись работы по окраске фасада, благоустройству и установке детской площадки, то сегодня все работы уже завершены. Новоселов встречает ухоженный двор, симпатичная детская площадка, современные входные группы.
Кстати, входы в дом с переменной этажностью (от 10 до 12) организованы с двух сторон. Первый этаж здания, выходящий фасадом на улицу Монюшко, предназначен для коммерции. В подъездах дома предусмотрены помещения для хранения велосипедов и колясок.
Помимо пяти жилых домов, в седьмой Лошице должен был появиться и детский сад, однако планы на эту территорию поменялись. По последней информации на пустыре возле дома №10 возведут автомобильную стоянку.
При этом надо отметить, что дом находится в одной из самых зеленых зон столицы. Рядом – Лошицкий и Серебрянский парки, экотропы, пруд Лошица и Чижовское водохранилище.
Что тут сейчас продается?
В самой свежей лошицкой новостройке на улице Монюшко сегодня продаются три квартиры – как с ремонтом, так и без него.
Так, на продажу выставлена евродвушка площадью 45 квадратных метров. Квартира располагается на третьем этаже дома. В квартире выполнена строительная отделка: тут есть стяжка пола, штукатурка на стенах, разводка электрики и отопления, двухкамерные окна ПВХ и остекленная панорамная лоджия. Стоимость квартиры – 88,9 тысячи долларов (1941 доллар за метр).
Также в продаже есть аналогичная по площади евродвушка, но с ремонтом. Эта квартира располагается на седьмом этаже. Здесь уже есть отделка в спокойных тонах, встроенная кухня со всей техникой (посудомоечная машина, духовой шкаф, холодильник), гардеробная с подводом для стиральной машины. Санузел в евродвушке тоже полностью укомплектован всем необходимым, включая душевую систему и полки для хранения. Отмечается, что окна квартиры выходят на западную сторону (во двор). А стоит такая квартира 105 тысяч долларов (2313 долларов за метр).
Еще один вариант – трехкомнатная квартира с ремонтом от застройщика. Общая площадь этого жилья на девятом этаже составляет 72 квадратных метра. В квартире – грамотная планировка. Трешка состоит из просторной кухни-гостиной, двух отдельных жилых комнат, раздельного санузла, большого коридора и лоджии. Что касается отделки, то на фото можно заметить обои, линолеум, плитку. Продается квартира за 137,5 тысячи долларов (1889 долларов за метр).
Найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто сейчас изучает рынок новостроек столицы.