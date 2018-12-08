ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Техники мнемоники, которые сделают из вашего мозга компьютер

09.12.2018 20:24 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Современный мир славится своими огромными потоками информации. Разнообразные знакомства, различные пароли и даже изучение иностранных языков требует от нас не только внимательности, но и хорошей памяти. Порою кажется, что наши головы просто не способны вмести такую уйму вещей. И тогда на помощь приходит мнемоника. Возможно, это как раз та самая палочка-выручалочка, способная прийти на помощь в нужную минуту. В этом посте разберем основные техники мнемоники.

Техники мнемоники, которые сделают из вашего мозга компьютер

Техники мнемоники для быстрого запоминания

1. Запоминание чисел и цифр.

• Цифробуквенный код

Каждой цифре приписывается определенная буква. А значит, для запоминания больших чисел используются слова, предложения, стишки и даже небольшие рассказы.

Пример кода, который основан на соответствии между цифрами и согласными начальными звуками:

0123456789 — нр(раз)дтчпшсвм.

Берем число 78. Ему соответствуют звуки «с» и «в». И придумываем слово с ними. Например, СоВа, Свет.

• «Метод вешалок»

Довольно простой способ запоминания цифр и чисел посредством связанных ассоциаций. Вам нужно каждой цифре присвоить десять «слов-вешалок» и запомнить эти слова. Чтобы этот метод работал, Вам нужно будет составить небольшую историю и привязать к ней образы чисел.

Например: 183. 1 – образ победы. 8 – вечность. 3 – знание. Получаем: знание – вечная победа.

• Цифра = образ

Для этого способа вам опять понадобятся ассоциации. Но на этот раз они должны иметь форму, напоминающую очертания предметов. И, как в способе с «вешалками», следует привязать образы цифр к истории.

Пример. Берем опять число 183. 1 – очертание посоха. 8 – очертание магической защиты по фигуре человека. 3 – сгорбленный человек. И сочиняем историю, в которой связанно фигурируют эти 3 предмета.

• Дата = известная в мире дата.

Чтобы хорошо запомнить определенную дату, а это также является набором чисел, ее следует образно привязать к другой известной дате.

Например, день рождения прабабушки произошло за 100 лет до Октябрьской революции.

• Рифмы.

Этому способу нас учили с самого садика. Наш мозг легче запоминает цифры в забавных стишках, нежели в долгих формулах.

2. Запоминание имен и лиц.

Техники мнемоники, которые сделают из вашего мозга компьютер

• Проявить интерес к человеку, пообщаться с ним и назвать его имя.

Звучит достаточно банально, но этот способ реально работает. Проявили интерес – получили информацию о нем. Пообщались – получили ассоциации. Назвали несколько раз по имени – закрепили информацию.

• Ассоциация с другим известным человеком с таким же именем.

Принцип работает так же, как и с цифрами. Сопоставление с ярким известным вам образом с похожим именем позволить сделать ассоциацию и закрепить в памяти нового человека.

Пример. Новый знакомая Маргарита – героиня из одноименного произведения Булгакова.

• Подбор модификаций имени.

К любому имени можно подобрать несколько модификаций.

Например, Андрей: Андрюша, Эндрю, Энди и так далее. При знакомстве попробуйте прогнать в голове эти модификации.

• Зрительные ассоциации.

Запомнить фамилию человека и даже самого человека помогут зрительные ассоциации.

Например, Куликов – Куликовская битва. Или Орловский – гордый как орел.

3. Запоминание иностранных языков.

Техники мнемоники, которые сделают из вашего мозга компьютер

• Метод фонетических ассоциаций.

Во всех языках мира есть слова похожие по звучанию, но разные по значению. Их можно запоминать, ассоциируя друг с другом.

Пример. Look – лук. Taller – талерка.

• Метод взаимодействия всех ощущений.

Этот метод помогает не запоминать иностранные слова как перевод слов родного языка. А всплывать в памяти перевод как ассоциацию этих слов.

Например, run – бегающий человечек.

Используйте эти техники мнемоники, чтобы сделать процесс обучения более простым!

Текст: Flytothesky.ruТехники мнемоники, которые сделают из вашего мозга компьютер

Пройдите также:
Тест: Способен ли ваш мозг распознавать языки?

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Современный мир славится своими огромными потоками информации. Разнообразные знакомства, различные пароли и даже изучение иностранных языков требует от нас не...
 
Новости дня
Новости
 
То, что вы увидели первым, раскроет ваш истинный возраст!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика