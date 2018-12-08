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Техники мнемоники, которые сделают из вашего мозга компьютер
09.12.2018 20:24 — Калейдоскоп | Flytothesky
Современный мир славится своими огромными потоками информации. Разнообразные знакомства, различные пароли и даже изучение иностранных языков требует от нас не только внимательности, но и хорошей памяти. Порою кажется, что наши головы просто не способны вмести такую уйму вещей. И тогда на помощь приходит мнемоника. Возможно, это как раз та самая палочка-выручалочка, способная прийти на помощь в нужную минуту. В этом посте разберем основные техники мнемоники.
Техники мнемоники для быстрого запоминания
1. Запоминание чисел и цифр.
• Цифробуквенный код
Каждой цифре приписывается определенная буква. А значит, для запоминания больших чисел используются слова, предложения, стишки и даже небольшие рассказы.
Пример кода, который основан на соответствии между цифрами и согласными начальными звуками:
• «Метод вешалок»
Довольно простой способ запоминания цифр и чисел посредством связанных ассоциаций. Вам нужно каждой цифре присвоить десять «слов-вешалок» и запомнить эти слова. Чтобы этот метод работал, Вам нужно будет составить небольшую историю и привязать к ней образы чисел.
• Цифра = образ
Для этого способа вам опять понадобятся
• Дата = известная в мире дата.
Чтобы хорошо запомнить определенную дату, а это также является набором чисел, ее следует образно привязать к другой известной дате.
• Рифмы.
Этому способу нас учили с самого садика. Наш мозг легче запоминает цифры в забавных стишках, нежели в долгих формулах.
2. Запоминание имен и лиц.
• Проявить интерес к человеку, пообщаться с ним и назвать его имя.
Звучит достаточно банально, но этот способ реально работает. Проявили интерес – получили информацию о нем. Пообщались – получили ассоциации. Назвали несколько раз по имени – закрепили информацию.
• Ассоциация с другим известным человеком с таким же именем.
Принцип работает так же, как и с цифрами. Сопоставление с ярким известным вам образом с похожим именем позволить сделать ассоциацию и закрепить в памяти нового человека.
• Подбор модификаций имени.
К любому имени можно подобрать несколько модификаций.
• Зрительные ассоциации.
Запомнить фамилию человека и даже самого человека помогут зрительные ассоциации.
3. Запоминание иностранных языков.
• Метод фонетических ассоциаций.
Во всех языках мира есть слова похожие по звучанию, но разные по значению. Их можно запоминать, ассоциируя друг с другом.
• Метод взаимодействия всех ощущений.
Этот метод помогает не запоминать иностранные слова как перевод слов родного языка. А всплывать в памяти перевод как ассоциацию этих слов.
Используйте эти техники мнемоники, чтобы сделать процесс обучения более простым!
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Современный мир славится своими огромными потоками информации. Разнообразные знакомства, различные пароли и даже изучение иностранных языков требует от нас не...
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