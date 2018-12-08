Техники мнемоники, которые сделают из вашего мозга компьютер

Современный мир славится своими огромными потоками информации. Разнообразные знакомства, различные пароли и даже изучение иностранных языков требует от нас не только внимательности, но и хорошей памяти. Порою кажется, что наши головы просто не способны вмести такую уйму вещей. И тогда на помощь приходит мнемоника. Возможно, это как раз та самая палочка-выручалочка, способная прийти на помощь в нужную минуту. В этом посте разберем основные техники мнемоники.





Техники мнемоники для быстрого запоминания

1. Запоминание чисел и цифр.

• Цифробуквенный код

Каждой цифре приписывается определенная буква. А значит, для запоминания больших чисел используются слова, предложения, стишки и даже небольшие рассказы.

Пример кода, который основан на соответствии между цифрами и согласными начальными звуками:

0123456789 — нр(раз)дтчпшсвм. Берем число 78. Ему соответствуют звуки «с» и «в». И придумываем слово с ними. Например, СоВа, Свет.

• «Метод вешалок»

Довольно простой способ запоминания цифр и чисел посредством связанных ассоциаций. Вам нужно каждой цифре присвоить десять «слов-вешалок» и запомнить эти слова. Чтобы этот метод работал, Вам нужно будет составить небольшую историю и привязать к ней образы чисел.

Например: 183. 1 – образ победы. 8 – вечность. 3 – знание. Получаем: знание – вечная победа.

• Цифра = образ

Для этого способа вам опять понадобятся ассоциации . Но на этот раз они должны иметь форму, напоминающую очертания предметов. И, как в способе с «вешалками», следует привязать образы цифр к истории.

Пример. Берем опять число 183. 1 – очертание посоха. 8 – очертание магической защиты по фигуре человека. 3 – сгорбленный человек. И сочиняем историю, в которой связанно фигурируют эти 3 предмета.

• Дата = известная в мире дата.

Чтобы хорошо запомнить определенную дату, а это также является набором чисел, ее следует образно привязать к другой известной дате.

Например, день рождения прабабушки произошло за 100 лет до Октябрьской революции.

• Рифмы.

Этому способу нас учили с самого садика. Наш мозг легче запоминает цифры в забавных стишках, нежели в долгих формулах.

2. Запоминание имен и лиц.





• Проявить интерес к человеку, пообщаться с ним и назвать его имя.

Звучит достаточно банально, но этот способ реально работает. Проявили интерес – получили информацию о нем. Пообщались – получили ассоциации. Назвали несколько раз по имени – закрепили информацию.

• Ассоциация с другим известным человеком с таким же именем.

Принцип работает так же, как и с цифрами. Сопоставление с ярким известным вам образом с похожим именем позволить сделать ассоциацию и закрепить в памяти нового человека.

Пример. Новый знакомая Маргарита – героиня из одноименного произведения Булгакова.

• Подбор модификаций имени.

К любому имени можно подобрать несколько модификаций.

Например, Андрей: Андрюша, Эндрю, Энди и так далее. При знакомстве попробуйте прогнать в голове эти модификации.

• Зрительные ассоциации.

Запомнить фамилию человека и даже самого человека помогут зрительные ассоциации.

Например, Куликов – Куликовская битва. Или Орловский – гордый как орел.

3. Запоминание иностранных языков.





• Метод фонетических ассоциаций.

Во всех языках мира есть слова похожие по звучанию, но разные по значению. Их можно запоминать, ассоциируя друг с другом.

Пример. Look – лук. Taller – талерка.

• Метод взаимодействия всех ощущений.

Этот метод помогает не запоминать иностранные слова как перевод слов родного языка. А всплывать в памяти перевод как ассоциацию этих слов.

Например, run – бегающий человечек.

Используйте эти техники мнемоники, чтобы сделать процесс обучения более простым!

Текст: Flytothesky.ru

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