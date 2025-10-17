За пределами СНГ — только дефицит: внешняя торговля Беларуси теряет устойчивость

Источник материала: ProBusiness

Дефицит внешней торговли товарами продолжает расти: за январь-август 2025 г. отрицательное сальдо достигло $ 3,79 млрд., что примерно в полтора раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года. За этим числом скрывается нарастающее напряжение: белорусский экспорт теряет позиции на ключевых рынках, в том числе в России, а импорт, напротив, продолжает увеличиваться. Такая ситуация свидетельствует не только о неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, но и о накапливающихся структурных проблемах.

Углубляющийся дефицит — это не просто технический индикатор, а отражение накопленных внутренних проблем

За первые восемь месяцев 2025 г. внешняя торговля Беларуси по объему практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: товарооборот составил $ 55,98 млрд., что лишь символически меньше прошлогоднего значения. Однако за стабильностью кроются существенные сдвиги в структуре: экспорт сократился на $ 637 млн, тогда как импорт, наоборот, вырос на $ 630 млн. Такая разнонаправленная динамика отражает внешнеторговое напряжение — экономика Беларуси продолжает активно потреблять импортную продукцию, но испытывает все больше сложностей с наращиванием экспортных поставок.





Как итог, отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь-август 2025 г. достигло $ 3,79 млрд., что почти на $ 1,3 млрд больше, чем годом ранее. Углубляющийся дефицит — это не просто технический индикатор, а отражение накопленных внутренних проблем: замедление роста, сужение экспортных ниш и повышение зависимости от импорта. В условиях санкционного давления и ограниченного доступа к новым рынкам, такие дисбалансы создают дополнительную нагрузку на валютный рынок и резервы, снижая устойчивость экономической системы.

Несмотря на то, что в 2025 г. экспорт Беларуси местами демонстрировал признаки восстановления, по итогам восьми месяцев он так и не смог превысить показатели прошлого года. Сравнивая помесячную динамику, видно: экспорт уступал прошлогодним уровням в шести из восьми месяцев. Исключения — апрель и июль, когда объемы поставок оказались немного выше. Особенно заметным отставание стало в январе (-338 млн долларов) и мае (-144 млн), что свидетельствует о сложном старте года и нестабильности спроса на белорусскую продукцию на внешних рынках. При этом летние месяцы принесли относительное выравнивание: в июле экспорт даже немного превзошел уровень 2024 г., а в августе оказался лишь немного ниже.





Импорт, напротив, демонстрировал более устойчивый рост. В 2025 г. каждый из первых восьми месяцев сопровождался превышением объемов ввоза над прошлогодними значениями, причем наибольший разрыв пришелся на март и июнь — в обоих случаях рост превышал $ 400 млн. Такая траектория говорит о сохраняющемся внутреннем спросе и высокой зависимости от зарубежных поставок, несмотря на внешнеэкономические ограничения. В результате отрицательное сальдо торговли товарами практически каждый месяц 2025 г. превышало значения аналогичных периодов 2024 г.: особенно это было заметно в первом полугодии, где дефицит в марте, апреле и июне оказался значительно глубже, чем годом ранее.

Динамика по рынкам

В 2025 г. белорусский экспорт продолжил смещаться в сторону стран СНГ. За восемь месяцев доля поставок в этот регион стабильно превышала уровень прошлого года: с 69% в январе она поднялась до пиковых 76,8% в июне и удержалась на уровне 73−74% летом. Это отражает усиливающееся ориентирование внешней торговли на ближайших партнеров по интеграционным объединениям и снижение возможностей для экспансии на более отдаленные рынки. Несмотря на некоторое снижение в июле, тренд остается устойчивым: почти три четверти всего экспорта Беларусь направляет в СНГ, и эта концентрация растет.





Одновременно проседает доля экспорта в страны вне СНГ. Если в январе 2024 г. она составляла 34,4%, то к июню 2025 г. снизилась до 23,2% — минимального значения за период. Даже небольшая коррекция в июле (до 26,8%) не меняет общей картины. Беларусь теряет позиции на внешних рынках за пределами постсоветского пространства, что связано как с политико-экономическими ограничениями, так и с растущей конкуренцией со стороны других поставщиков. Такая структура экспорта делает экономику уязвимой: зависимость от узкой группы рынков повышает риски при любом изменении условий торговли внутри СНГ, главным образом на российском рынке.

В отличие от экспорта, структура импорта в 2025 г. демонстрирует постепенный разворот в сторону более широкой географии поставок. Доля импорта из стран СНГ в большинстве месяцев оказалась ниже, чем год назад. Особенно заметно это в январе (56,2% против 59,4%) и июне (58,2% против 62,8%). Несмотря на отдельные месяцы с ростом (февраль и март), общее движение говорит о снижении зависимости от поставок внутри союзных рынков. Даже в августе, когда импорт традиционно увеличивается, доля стран СНГ осталась скромной — 56,4%.





Одновременно увеличивается доля импорта из стран вне СНГ — особенно в первом полугодии. Уже в январе она достигла 43,8% против 40,6% годом ранее, а в мае и июле устойчиво держалась выше 43%. Это говорит о том, что Беларусь активно диверсифицирует источники поставок, несмотря на внешнеполитические ограничения. Однако такой сдвиг имеет и оборотную сторону: товары из-за пределов СНГ, как правило, обходятся дороже, а логистика сложнее. В условиях растущего внешнеторгового дефицита это усиливает нагрузку на валютный рынок и снижает устойчивость текущего платежного баланса.

Сальдо внешней торговли со странами СНГ в 2025 г. в целом оставалось положительным, подтверждая, что именно на рынках объединения Беларусь сохраняет относительную конкурентоспособность. После слабого старта года, когда профицит был минимальным ($ 37,5 млн в феврале), ситуация начала улучшаться. Уже в апреле положительное сальдо составило почти $ 181 млн, а в мае достигло почти 400 млн, превзойдя прошлогодние показатели. Июль и август также стали успешными месяцами — профицит уверенно превышал $ 300 млн. Это означает, что в рамках СНГ Беларусь пока способна продавать больше, чем покупает, и именно этот регион остается основным источником поддержки внешнеторгового баланса.





Совершенно иная ситуация наблюдается на направлениях вне СНГ. Здесь дефицит с каждым месяцем лишь углубляется: если в январе 2025 г. он составлял -568,6 млн долларов, то уже в июне достиг -856,2 млн — рекордно отрицательного значения. И хотя в июле и августе произошло незначительное сокращение дефицита, сальдо осталось стабильно негативным — около -700 млн в месяц. Эта тенденция указывает на хроническую слабость белорусского экспорта за пределами постсоветского пространства и высокую зависимость от импорта с этого направления. Таким образом, весь прирост внешнеторгового дефицита формируется именно за счет торговли с дальним зарубежьем, что делает экономику уязвимой перед любыми внешнеполитическими или логистическими осложнениями на рынках дальней дуги.

Инвестиции, товары и сырье

В товарной структуре внешней торговли особенно примечательным выглядит разворот по инвестиционным товарам. Если год назад Беларусь сохраняла по этой категории положительное сальдо — около $ 427 млн, то в 2025 г. показатель стал отрицательным и составил -387,3 млн. Экспорт инвестиционных товаров сократился почти на $ 560 млн, тогда как импорт, наоборот, вырос. Это может свидетельствовать о снижении внешнего спроса на белорусское машиностроение и оборудование, а также об ослаблении позиций в традиционных нишах. Одновременно рост импорта в этом сегменте говорит о сохраняющемся интересе к модернизации внутри страны, но уже в большей степени за счет закупок извне.





На фоне инвестиционного проседания промежуточные и потребительские товары также демонстрируют углубление внешнеторгового дисбаланса. По промежуточным товарам — сырью и полуфабрикатам — отрицательное сальдо увеличилось с -2,86 до -3,31 млрд. долларов: экспорт снизился более чем на 1,5 млрд., тогда как импорт сократился менее значительно. Что касается потребительских товаров, то здесь дефицит вырос в восемь раз — с -110,7 млн до -875,3 млн долларов. И хотя экспорт в этой группе даже вырос, импорт увеличился еще сильнее — на более чем $ 1,3 млрд. Это говорит о том, что белорусская экономика все больше зависит от зарубежной готовой продукции, а внутренняя промышленность пока не в силах удовлетворить растущий потребительский спрос.

В свою очередь продовольственные товары остаются одной из немногих устойчивых опор белорусского экспорта. За январь-июль 2025 г. поставки продовольствия за рубеж увеличились на более чем $ 480 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $ 4,38 млрд. Импорт тоже вырос, но менее стремительно — до 2,32 млрд, что позволило сохранить значительное положительное сальдо на уровне $ 2,06 млрд. Такой результат свидетельствует о стабильном спросе на белорусскую сельхозпродукцию и продукцию пищевой промышленности, а также о способности этих отраслей приносить валютную выручку даже в условиях общей нестабильности внешней торговли.





В то же время ситуация с непродовольственными товарами остается откровенно проблемной. Несмотря на небольшой рост экспорта (на $ 76 млн), импорт вырос куда значительнее — почти на $ 913 млн, составив $ 6,37 млрд. В результате отрицательное сальдо увеличилось почти на треть — с -2,09 до -2,93 млрд долларов. Это указывает на глубокую структурную зависимость белорусского потребительского рынка от внешних поставок непродовольственных товаров — от одежды и бытовой техники до медикаментов и товаров повседневного спроса. Фактически, именно в этой категории Беларусь демонстрирует наибольшую уязвимость: внутреннее производство не покрывает внутренние потребности, а внешнеторговый разрыв продолжает углубляться.

Внешняя торговля Беларуси в 2025 г. все больше демонстрирует структурный и географический дисбаланс. Рост дефицита уже перестал быть временной аномалией и грозит перейти в устойчивый тренд. Усиливающаяся ориентация на рынки СНГ компенсирует лишь часть провалов в торговле с дальним зарубежьем, а доминирование импорта в ключевых товарных категориях — от оборудования до непродовольственных товаров — ослабляет позиции отечественных производителей.