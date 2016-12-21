С 19 декабря во Фрунзенском районе проводится общественное обсуждение проекта детального планирования территории в границах ул. Притыцкого — ул. П. Глебки — ул. Матусевича — ул. Тимошенко (проектируемая). По нему в районе появится новый парк — Тивали, который сейчас неблагоустроен.

В парке построят многофункциональный спортивный комплекс, детский комплекс с аттракционами и детским кафе, крытый скалодром и фитнес-центр с рестораном.

Презентация проекта прошла в средней школе № 140. Местных жителей пришло немного, зато кроме автора проекта, присутствовал и главный архитектор «Минскградо» Александр Акентьев. Он практически и отвечал на все вопросы присутствующих.





Больше всего местных жителей возмутило, что проектом предусмотрен вынос за пределы парка стоянки на 500 машиномест, которой сейчас активно пользуются автомобилисты района.

— Картинки нарисовали, а к жизни это как применить? — возмутился один из местных жителей. — Вы парковку на 500 мест зачем убираете? А где будут авто ставить? Во дворах? Так они и сейчас все заставлены!





— У каждого объекта в городе есть своя задача. Говоря о том объекте, который вам сегодня предложено разместить в этом месте, о парке, надо вспомнить, что сегодня в этой части Минска огромный дефицит зеленых насаждений — порядка 15%. И парк здесь необходим как воздух, — вступился за проект главный архитектор «Минскградо» Александр Акентьев. — Сегодня, если бы здесь присутствовали не автомобилисты, а мамы с детьми, то они бы выступили за него. Но ваше мнение тоже будет услышано.

По проекту в парке Тивали должен появиться скейтпарк. Представитель ассоциации скейтбординга спросил у архитекторов, точно ли его построят или это просто идея.

— Это просто наше предложение, — пояснили проектировщики.





— Дело в том, что у нас уже есть готовый проект, который соответствует всем требованиям безопасности и нормам. Возможно ли его разместить в Тивали? Ведь скоро наша страна будет принимать Европейские игры, а скейтбординг планируют включить в виды спорта, которые там могут быть представлены. К тому же, сейчас это направление очень активно развивается, наши ребята выигрывают международные соревнования, привозят медали. А мест, где в Минске можно тренироваться, практически нет.

— Если этот объект с большим объемом нагрузки и там будут проводиться международные соревнования, то здесь мы будем тесно связаны с транспортной нагрузкой. Это крупный объект и так сразу сказать, можно ли его здесь разместить, нельзя, — ответил Акентьев. — Нам надо посмотреть ваш проект, и потом рассмотреть вопрос его размещения в Тивали.

«Ответственность за парковки лежит и на городе, и на автомобилисте»





— Я живу на Матусевича, 50. Если сегодня мы пойдем в мой двор после 10 часов вечера, то там мест не будет, а вся зеленая зона будет заставлена машинами. А вы хотите убрать парковку на 500 мест. Куда поедут эти машины? Правильно, во дворы, — высказался молодой человек. — Буквально два года назад в соседнем доме был пожар, спасателям пришлось убирать машины, чтобы подъехать к подъезду. И я знаю, что здесь планируют строить крытые паркинги, но вопрос в их стоимости. Сейчас я плачу за свою парковку 30 рублей, а место на крытом паркинге обойдется в 10−20 тысяч долларов. Не все смогут это себе позволить, и будут ставить машины во дворах. Проблема с парковками есть, парковку вы убираете. С этим надо что-то делать.

— Парковка убирается, но хочу заметить, что эта территория будет реконструироваться не под парк, а под строительство третьего транспортного кольца, — ответил Акентьев.

— А это произойдет очень нескоро, — заметили представители администрации Фрунзенского района.





— Но обязательно произойдет, — добавил Александр Акентьев. — Но сегодня нам надо сказать вот о чем: минчанин у нас покупает квартиру и просит дать ему улицы, парковки и автозаправки, потому что у него автомобиль. Минск был запроектирован на максимальный уровень автомобилизации 180 автомобилей, а сегодня мы имеем в два раза больше. Когда минчанин покупает авто, он должен поинтересоваться, есть у него дорога и парковка. Ответственность лежит и на администрации города, и на том, кто покупает авто. И заложником, к которому не смогут доехать спасатели из-за забитых машинами дворов, не должен быть минчанин, у которого, может, даже авто нет. Так что нам нужна разумная автомобилизация, очень много средств на строительство уличной сети, которой пока нет. Многоуровневые парковки мы построим не сегодня, и места там действительно будут стоить около 10 тысяч долларов, но мы сами создали себе эти проблемы. Это проблема развития всех крупных городов. Но в Берлине сегодня уровень автомобилизации меньше, чем в Минске. Мы, видите ли, настолько богаты, что покупаем у немцев больше автомобилей, чем они сами.





— Так вы же всю Масюковщину застроили домами, а об авто никто там не подумал! — возмутился мужчина. — Пусть бы сразу ставили многоуровневую парковку, и человек покупал не «трешку», а «двушку» и место на паркинге. А вы строите сейчас как в 80-е годы, не учитывая новых реалий. Вы что, не знаете, что в каждой семье есть минимум одна машина.

— Вы живете в Минске, и не архитекторы строят, а все белорусы строят. Берем у государства кредиты, и понастроили уже так, что инфляция каждый год составляет десятки процентов, — ответил Александр Акентьев. — Мы живем с вами сегодня, мягко выражаясь, не по средствам. И государство дает нам больше, чем мы зарабатываем. Вот когда мы будем зарабатывать тысячу долларов, у нас будут не только парковки, но и весь сервис на них.





— Тема эта очень серьезная, и вопрос мы будем как-то решать, — заверил замглавы администрации района Александр Некрашевич. — Но парк создается, чтобы люди любого возраста могли здесь найти какое-то занятие для себя и отдохнуть. Если вы считаете, что какие-то объекты из проекта надо исключить, вы можете об этом написать в журнал замечаний и предложений. Это не утвержденный проект и менять его можно.





Кроме парковок, местных жителей волновал вопрос шума от будущего картинга. Архитекторы убедили, что мешать прилегающим домам он не будет — до ближайшего дома от него 300 метров. К тому же, картинг — это лишь предложение, которое может и не осуществиться.

Общественное обсуждение проекта будет проходить по 12 января. Ознакомиться с материалами детального плана и выразить свои замечания и предложения в журнале регистрации письменных замечаний и предложений можно в ГУ «Средняя школа № 140 г. Минска» по адресу: ул. П. Глебки, 30, по 12 января с 9.00 до 18.00.

Замечания и предложения также можно направлять на электронный адрес: frun. stroi@minsk.gov.by управления архитектуры и строительства администрации Фрунзенского района г. Минска (организатор общественного обсуждения, находящийся по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 39, тел. 204−41−67).