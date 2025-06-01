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Секреты найма зумеров и подробности выкупа госдоли Приорбанка: новости бизнеса за 26 мая — 1 июня 2025 года
01.06.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Нюансы защиты авторского права при использовании ИИ, трудности при поиске инвестора и кейсы хорошего пиара. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Приорбанк
Полезное для бизнеса
Основатели стартапа
Предприниматель
Собрали
Два профессионала объяснили,
Истории бизнеса
Ушел из найма без стартового капитала, команды и четкого бизнес-плана — так зачастую начинаются истории о провале. Но в случае веб-студии SLAM все пошло иначе. В 2016 году двое коллег по работе создали совместный бизнес, параллельно работая в найме у бывшего клиента. Через 8 лет студия заметно выросла: прошла путь от мелких заказов до выручки в $ 1 млн. В интервью «Про бизнес» сооснователь ООО «Слэмсофт» Игорь Повшок
KRIKATE — один из самых узнаваемых белорусских брендов одежды на рынке. Путь основательницы Екатерины Корлатяну — это не глянцевая история успеха «по учебнику», а честный, местами забавный и драматичный рассказ о том, как из неудачницы на уроках труда можно вырасти в дизайнера и бизнес-леди. Всего за 3 года бренд превратился из локального «пошива на заказ» в устойчивый бизнес, готовый к масштабированию и выходу на новые рынки. Команда выросла с 5 до 65 человек, производство расширилось до цеха на 700 кв.м., а среди активов появился розовый микроавтобус, который бесперебойно циркулирует по Беларуси. О пути Екатерины в мире моды и бизнеса —
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Секреты найма зумеров и подробности выкупа госдоли Приорбанка: новости бизнеса за 26 мая — 1 июня 2025 года
Нюансы защиты авторского права при использовании ИИ, трудности при поиске инвестора и кейсы хорошего пиара. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на...
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