Секреты найма зумеров и подробности выкупа госдоли Приорбанка: новости бизнеса за 26 мая — 1 июня 2025 года

Источник материала: ProBusiness





Нюансы защиты авторского права при использовании ИИ, трудности при поиске инвестора и кейсы хорошего пиара. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Разобрались , можно ли рассчитывать на защиту авторского права, когда в бизнесе используются тексты и картинки, сгенерированные ИИ.

Приорбанк решил купить госпакет собственных акций за $ 53,7 млн.

Нашли 5 помещений в самом центре Минска, которые ждут арендаторов.

Полезное для бизнеса

Основатели стартапа рассказали , какие возражения приходится отрабатывать при поиске инвестора.

Предприниматель поделился , какие страхи посещают его в переломный момент жизни компании.

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Два профессионала объяснили, как бизнесу взять максимум от онлайн-маркетинга и пиара.

Опубликовали новый дайджест новостей мирового бизнеса за май 2025 года.

Истории бизнеса

Ушел из найма без стартового капитала, команды и четкого бизнес-плана — так зачастую начинаются истории о провале. Но в случае веб-студии SLAM все пошло иначе. В 2016 году двое коллег по работе создали совместный бизнес, параллельно работая в найме у бывшего клиента. Через 8 лет студия заметно выросла: прошла путь от мелких заказов до выручки в $ 1 млн. В интервью «Про бизнес» сооснователь ООО «Слэмсофт» Игорь Повшок рассказал, как пережил первый провал , запустил VR-продукт и игры для восстановления зрения, а также почему перестал петь песни группы «Сплин».