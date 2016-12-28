Презентация градостроительного проекта детального планирования территории в границах ул. П. Глебки — южной границы ГСК — ул. Матусевича — просп. Пушкина — ул. Ольшевского состоялась 28 декабря в актовом зале столичной гимназии № 32. О планах архитекторов и жителей района — в материале Realt.by.

Площадь проектируемой территории составляет 160 га. В ее границы входят жилые кварталы, парк 60-летия Октября, а также коммунальные и общественные территории зрелищных и спортивных учреждений. Реализация проектных решений предусмотрена в два этапа. Первая очередь — до 2020 года. Главный архитектор проекта отметил, что внесение корректировок не блажь — необходимость.





— Жилая застройка данного района формировалась еще в 60−70-е годы. С тех пор мир изменился кардинально. Главная проблема — размещение автомобилей, число которых изменилось в геометрической прогрессии. За рубежом этот вопрос решают просто, запрещая въезд автотранспорта на территорию. Однако руководство Минска на такие радикальные меры пока не идет, поэтому решение данной проблемы — зона ответственности архитекторов. Мы были вынуждены изыскать площадки для размещения паркингов и автостоянок, чтобы район мог функционировать.

Кроме этого, проект предусматривает строительство многоквартирного 18-этажного жилого дома со встроенно-пристроенными офисными помещениями и подземным паркингом на 100 машиномест по пр. Пушкина — ул. Ольшевского (объект № 29 в деятельном плане), нескольких магазинов и торговых центров, детского кафе и ряда спортивных объектов. Больше всего вопросов у местных жителей вызвал объект № 61 — инвестиционный участок № 472 для размещения спортивно-соревновательного комплекса на 8 крытых теннисных кортов на территории ГЦОР по теннису по ул. Жудро, 40.





— Поясните, пожалуйста, почему общественное обсуждение проходит только сейчас, а теннисные корты проектируются уже два месяца?

Представитель администрации отметила, что порядок проведения обсуждения соблюден. Ничего не нарушено. С конкретными вопросами следует обращаться в администрацию. Однако местные жители восприняли подобный совет не иначе как увиливание от ответа на поставленный вопрос. Масса недоумения у собравшихся возникла и по поводу планов по реализации парковок у дома № 58 на Глебки:

— Это нормально, что по вашему плану мой дом оказался в эпицентре парковок?

— Это подземные стоянки! — парировал архитектор. — Какая вам разница, что будет под землей? На поверхности — зелень, детские площадки, лужайки. Под землей — автомобили. В Европе уже давно так.





— Вы на местности-то были? Какие там подземные стоянки? Дом аварийный, стоит на болоте. У нас в подвале круглый год вода, подземные воды вымывают фундамент. Там нельзя строить парковки. Я предлагаю всем застраховать свои квартиры, чтобы они думали, когда начнут рушить наш дом!

— По поводу воды в подвале — обращайтесь в ЖЭС. Это не моя компетенция, — отрезал проектировщик.

Другая жительница дома предложила действовать более радикально.





— Полемикой мы сейчас ничего не добьемся. Необходимо собрать подписи всех присутствующих о том, что ущемляются наши права. Далее — пойдем к президенту.

Зал поддержал выступающую овациями, приняв решение включить в состав комиссии трех представителей жильцов.

Иллюстративный материал детального плана размещен на сайте администрации Фрунзенского района в разделе «Общественные обсуждения». Ознакомиться с материалами и выразить свои замечания и предложения можно и в ГУО «Гимназия № 32 г. Минска», по адресу: ул. Д. Сердича, до 19 января 2017 года с 9−00 до 18−00. Замечания и предложения также можно направлять на электронный адрес: frun.stroi@minsk.gov.by .