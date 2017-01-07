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В Минской области Audi A6 столкнулся с поездом. Никто не пострадал

08.01.2017 14:41 — Разное | Tut.by  
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Вечером 7 января на переезде ж/д станции Любань Audi A6 столкнулся с дизель-поездом Микашевичи-Лунинец, сообщает Брестское областное управление МЧС.


В результате ДТП движение по железной дороге было блокировано. Автомобиль Audi A6 получил механические повреждения. Водитель не пострадал.

Сообщение об аварии поступило в Лунинецкий РОЧС в 21.37. На место прибыли спасатели, при помощи автоцистерны МЧС легковушку удалось отбуксировать с железнодорожного полотна на проезжую часть. В 22.15 движение поездов было восстановлено.

Из-за ДТП дизель-поезд Микашевичи-Лунинец задержался на час, пассажирский поезд Гомель-Гродно — на 37 минут.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Вечером 7 января на переезде ж/д станции Любань Audi A6 столкнулся с дизель-поездом Микашевичи-Лунинец, сообщает Брестское областное управление МЧС.

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