Вечером 7 января на переезде ж/д станции Любань Audi A6 столкнулся с дизель-поездом Микашевичи-Лунинец, сообщает Брестское областное управление МЧС.





В результате ДТП движение по железной дороге было блокировано. Автомобиль Audi A6 получил механические повреждения. Водитель не пострадал.

Сообщение об аварии поступило в Лунинецкий РОЧС в 21.37. На место прибыли спасатели, при помощи автоцистерны МЧС легковушку удалось отбуксировать с железнодорожного полотна на проезжую часть. В 22.15 движение поездов было восстановлено.

Из-за ДТП дизель-поезд Микашевичи-Лунинец задержался на час, пассажирский поезд Гомель-Гродно — на 37 минут.