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В Минской области Audi A6 столкнулся с поездом. Никто не пострадал
Вечером 7 января на переезде ж/д станции Любань Audi A6 столкнулся с дизель-поездом Микашевичи-Лунинец,
В результате ДТП движение по железной дороге было блокировано. Автомобиль Audi A6 получил механические повреждения. Водитель не пострадал.
Сообщение об аварии поступило в Лунинецкий РОЧС в 21.37. На место прибыли спасатели, при помощи автоцистерны МЧС легковушку удалось отбуксировать с железнодорожного полотна на проезжую часть. В 22.15 движение поездов было восстановлено.
Из-за ДТП дизель-поезд Микашевичи-Лунинец задержался на час, пассажирский поезд Гомель-Гродно — на 37 минут.
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Вечером 7 января на переезде ж/д станции Любань Audi A6 столкнулся с дизель-поездом Микашевичи-Лунинец, сообщает Брестское областное управление МЧС.
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