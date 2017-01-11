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Яндекс обновил панорамы шести городов Беларуси
12.01.2017 20:16 — Разное | Ежедневник
Яндекс обновил и дополнил панорамы Минска, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилёва.
Теперь любой желающий может увидеть современный облик этих городов: съёмки проходили осенью 2016 года, сообщили "Ежедневнику" в компании "Яндекс".
В прошлый раз Минск снимали в 2014 году, а остальные города — в 2011-м. С тех пор многое изменилось, поэтому Яндекс заново сфотографировал основные улицы и районы. На свежих панорамах легко найти здания, построенные в последние годы: скажем, на улице Леонардо да Винчи в Минске и на улице Гоголя в Бресте. Автомобилисты могут взглянуть на новые развязки и недавно открытые участки дорог — например, на бульваре Газеты Гомельская Правда в Гомеле или в Домашевском переулке в Минске.
Всего за время съёмок панорамомобиль проехал больше 1200 километров и сделал свыше 148 тысяч кадров. Из них получилось 37 тысяч панорам. Они доступны на yandex.ru/maps и в мобильном приложении
В общей сложности на Яндекс.Картах опубликованы панорамы более 400 городов Беларуси, России, Украины, Казахстана, Армении и Турции. С помощью сервиса пользователи могут увидеть места, в которых никогда не были: например, подняться на вершину Эвереста, переместиться в Арктику или прогуляться по заповедникам Карелии.
Данные о съёмках в городах Беларуси
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Яндекс обновил и дополнил панорамы Минска, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилёва.
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