



Яндекс обновил и дополнил панорамы Минска, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилёва.

Теперь любой желающий может увидеть современный облик этих городов: съёмки проходили осенью 2016 года, сообщили "Ежедневнику" в компании "Яндекс".

В прошлый раз Минск снимали в 2014 году, а остальные города — в 2011-м. С тех пор многое изменилось, поэтому Яндекс заново сфотографировал основные улицы и районы. На свежих панорамах легко найти здания, построенные в последние годы: скажем, на улице Леонардо да Винчи в Минске и на улице Гоголя в Бресте. Автомобилисты могут взглянуть на новые развязки и недавно открытые участки дорог — например, на бульваре Газеты Гомельская Правда в Гомеле или в Домашевском переулке в Минске.

Всего за время съёмок панорамомобиль проехал больше 1200 километров и сделал свыше 148 тысяч кадров. Из них получилось 37 тысяч панорам. Они доступны на yandex.ru/maps и в мобильном приложении Яндекс.Карты . Владельцы сайтов могут встроить любую понравившуюся панораму на свой ресурс с помощью API Яндекс.Карт.

В общей сложности на Яндекс.Картах опубликованы панорамы более 400 городов Беларуси, России, Украины, Казахстана, Армении и Турции. С помощью сервиса пользователи могут увидеть места, в которых никогда не были: например, подняться на вершину Эвереста, переместиться в Арктику или прогуляться по заповедникам Карелии.

Данные о съёмках в городах Беларуси

Сколько снимков сделано в 2016 г. Сколько панорам сделано в 2016 г. Сколько километров снято в 2016 г. Сколько всего километров сейчас на панорамах Минск более 33 тыс. 8,3 тыс. 282 1 586 Брест почти 21 тыс. 5,2 тыс. 191 282 Витебск более 18 тыс. 4,6 тыс. 159 231 Гомель более 31 тыс. 7,9 тыс. 278 360 Гродно более 24 тыс. 6 тыс. 175 224 Могилёв более 20 тыс. 5,1 тыс. 172 237