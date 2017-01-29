﻿ В Бресте 14-летний подросток обстрелял из пневматики городской автобус. 21.by
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В Бресте 14-летний подросток обстрелял из пневматики городской автобус

30.01.2017 17:40 — Разное | Tut.by  
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Ученик одной из брестских школ стрелял из пневматического пистолета по рейсовому автобусу №12, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Вечером 25 января на перекрестке улиц Краснознаменная и Морозова неизвестный повредил боковое стекло пассажирского МАЗа. О произошедшем в милицию сообщил водитель транспортного средства.

Сотрудники уголовного розыска с помощью камер видеонаблюдения установили личность хулигана. Им оказался 14-летний учащийся одной из школ города. Милиционерам он пояснил, что пневматический пистолет ему дал знакомый, сообщил TUT.BY заместитель начальника Московского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Александр Талатынник.

Мотивы своего поступка школьник пояснить не смог. Как отметил Александр Талатынник, подросток на учете не состоял.

Пневматический пистолет изъят. По факту возбуждено уголовное дело по статье хулиганство (ч.1 ст.339 УК). Подозреваемый не задерживался.

 
 
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Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

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