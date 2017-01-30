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В Гомеле появился единый центр продаж квартир

31.01.2017 12:22 — Разное | Tut.by  
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В государственном предприятии «Гомельское областное управление капитального строительства» начал работать единый центр продаж квартир, сообщает газета «Гомельские ведомости».


Центр предоставляет полную информацию о строящихся квартирах в Гомеле и Гомельском районе, вариантах кредитования и выгодных предложениях в торговых сетях для новоселов.

Всю информацию можно получить по адресу: Гомель, ул. Билецкого, 7 или по телефонам: (8−0232) 75−52−67, (8−044) 505−66−53, или по электронной почте ecpk755267@yandex.ru.

 
Теги: Гомель
 
 
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