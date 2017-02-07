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Тренер "Немана" первым в экстралиге отработал матч на скамейке с включенным микрофоном

08.02.2017 12:02 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер «Немана» Сергей Пушков первым в белорусской хоккейной экстралиге согласился отработать матч на скамейке запасных с включенным микрофоном. В поединке против солигорского «Шахтера» (3:0) наставник разрешил подслушать себя телеканалу «Беларусь 5».

Наставник «Немана» Сергей Пушков — человек и тренер современный. «Неман» в этом матче победил, поэтому выплеска всего спектра эмоций не случилось. Но кое-что узнать о поведенческих особенностях продвинутого коуча удалось, отмечает журналист телеканала Леонид Лекаревич.

Видео: «Беларусь 5»

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«Нельзя человека оскорблять. Оскорбляя игрока, понимаешь, что сам ему что-то не до конца объяснил. Потому что все, что они выдают на поле — это твоя работа», — считает Сергей Пушков.

«Я слушаю помощников во время матча. Нельзя не слушать. Потому что учитывать одно мое мнение — неправильно», — пояснил наставник принципы взаимодействий на скамейке.

В нынешнем сезоне «Неман» является ближайшим преследователем лидера белорусской экстралиги минской «Юности», отставая от команды Михаила Захарова на 4 очка.


Фото: hockey.by

До финиша 2-й стадии регулярного чемпионата командам осталось провести по 3−4 матча, но обладатели всех путевок в плей-офф уже известны. Пропуска в четвертьфинал обеспечили себе команды верхней шестерки, а также две лучшие дружины из нижней — Беларусь U20 и «Лида». Осталось лишь узнать позиции участников по итогам регулярки, исходя из которых будут формироваться пары первого раунда плей-офф.

Чемпионат Беларуси возобновится 13 февраля — после международной паузы, во время которой национальная сборная выступит на международном турнире в Словакии.

 
 
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Главный тренер "Немана" Сергей Пушков первым в белорусской хоккейной экстралиге согласился отработать матч на скамейке запасных с включенным микрофоном.

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