Главный тренер «Немана» Сергей Пушков первым в белорусской хоккейной экстралиге согласился отработать матч на скамейке запасных с включенным микрофоном. В поединке против солигорского «Шахтера» (3:0) наставник разрешил подслушать себя телеканалу « Беларусь 5 ».

Наставник «Немана» Сергей Пушков — человек и тренер современный. «Неман» в этом матче победил, поэтому выплеска всего спектра эмоций не случилось. Но кое-что узнать о поведенческих особенностях продвинутого коуча удалось, отмечает журналист телеканала Леонид Лекаревич.

Видео: « Беларусь 5 »

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



«Нельзя человека оскорблять. Оскорбляя игрока, понимаешь, что сам ему что-то не до конца объяснил. Потому что все, что они выдают на поле — это твоя работа», — считает Сергей Пушков.

«Я слушаю помощников во время матча. Нельзя не слушать. Потому что учитывать одно мое мнение — неправильно», — пояснил наставник принципы взаимодействий на скамейке.

В нынешнем сезоне «Неман» является ближайшим преследователем лидера белорусской экстралиги минской «Юности», отставая от команды Михаила Захарова на 4 очка.



Фото: hockey.by

До финиша 2-й стадии регулярного чемпионата командам осталось провести по 3−4 матча, но обладатели всех путевок в плей-офф уже известны. Пропуска в четвертьфинал обеспечили себе команды верхней шестерки, а также две лучшие дружины из нижней — Беларусь U20 и «Лида». Осталось лишь узнать позиции участников по итогам регулярки, исходя из которых будут формироваться пары первого раунда плей-офф.

Чемпионат Беларуси возобновится 13 февраля — после международной паузы, во время которой национальная сборная выступит на международном турнире в Словакии .