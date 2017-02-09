МИНСК, 10 фев – Sputnik. Количество грузовых автомобилей, ожидающих выезда из Беларуси в Литву и Латвию, увеличились к вечеру пятницы 10 февраля, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета Беларуси.

Пробки начали образовываться на выезде из Беларуси утром – больше всего фур стояло на латвийском направлении.

В настоящее время, согласно данным ГПК, выезда в Латвию ждут около 200 машин: в ПП "Григоровщина" стоят 90 фур, в "Урбанах" – 105.

На выезде в Литву также стоят большегрузы: в "Котловке" – 30, в "Каменном Логе" – 40, в "Привалке" – 20.

На польском направлении на границе очередей нет, кроме пункта пропуска "Брест автодорожный", там скопилась очередь из 90 легковых машин.