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Очереди фур на границах вечером в пятницу начали увеличиваться

10.02.2017 18:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев – Sputnik. Количество грузовых автомобилей, ожидающих выезда из Беларуси в Литву и Латвию, увеличились к вечеру пятницы 10 февраля, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета Беларуси.

Очереди фур на границах вечером в пятницу начали увеличиваться
© Фото: ГПК Беларуси
ГПК: больше всего фур стоит на границе с Латвией

Пробки начали образовываться на выезде из Беларуси утром – больше всего фур стояло на латвийском направлении.

В настоящее время, согласно данным ГПК, выезда в Латвию ждут около 200 машин: в ПП "Григоровщина" стоят 90 фур, в "Урбанах" – 105.

На выезде в Литву также стоят большегрузы: в "Котловке" – 30, в "Каменном Логе" – 40, в "Привалке" – 20.

На польском направлении на границе очередей нет, кроме пункта пропуска "Брест автодорожный", там скопилась очередь из 90 легковых машин.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На польском направлении на границе очередей нет, кроме пункта пропуска "Брест автодорожный", там скопилась очередь из 90 легковых машин.

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