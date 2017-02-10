Можно разместить объявление в интернете, чтобы продать ненужную личную вещь или технику, которой решил не пользоваться, а о том, что занимался незаконной предпринимательской деятельностью, узнать от налогового инспектора. FINANCE.TUT.BY на примере типичных ситуаций из жизни разбирался, когда и что можно продавать по объявлениям, чтобы не стать нарушителем.



фото с сайта: the-province.ru

Несколько лет назад минчанка Анастасия (имя изменено по просьбе героини. — Прим. FINANCE.TUT.BY) заказала в интернет-магазине AliExpress семена бонсай. Минимальное количество, которое согласен был переслать продавец, — около пятидесяти штук. Столько Анастасии было не нужно, и, вместо того чтобы выбросить остаток, женщина распродала их «за копейки» через сайт объявлений.

Теперь она должна выплатить 130 новых рублей — в том числе за незаконную предпринимательскую деятельность. Вдобавок к истории с семенами бонсай инспекторы припомнили Анастасии все, что в течение двух лет она продавала через сайт объявлений — то есть свои личные вещи и одежду, из которой выросли дети. Со слов женщины, все б/у.

— Но доказать я ничего не могу. По глупости не думала, что нужно сохранять извещения и подписывать, что и кому я продала. Теперь уже поздно, — сокрушается Анастасия.

Все, на что сейчас может рассчитывать женщина, это снижение суммы штрафа. Анастасия одна воспитывает ребенка, и «если с зарплаты будут удерживать по 50%, жить станет не на что».

Случай Анастасии — один из многих. Владелец сайта по продажам товаров белорусских ремесленников Валерий Колдачев тоже не раз продавал вещи, из которых вырос его ребенок. Он обратился в инспекцию Министерства по налогам и сборам, чтобы выяснить, как же это делать правильно.

Из ответа, который получил Валерий, следует, что «физическое лицо вправе продавать личные вещи другим лицам в соответствии с действующим законодательством». Правда, с важным уточнением: такая торговля не должна превращаться в предпринимательскую деятельность. Как поясняется в письме налоговой, под такой деятельностью понимаются многократные действия «с целью извлечения прибыли, а именно: торговля новым товаром и (или) бывшим в употреблении, наличие в нескольких экземплярах однородного товара (одного наименования, артикула, размерного ряда), а также возможность выбора покупателем товара из определенного ассортимента».

— Вместе с тем разовые (единичные) действия физического лица, в результате которых получен доход от продажи собственного имущества, если количество, ассортимент таких вещей и иные обстоятельства не свидетельствуют о направленности на систематическое получение дохода, с точки зрения гражданского законодательства не рассматриваются как предпринимательская деятельность, — сказано в письме.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Валерий так и не смог разобраться, считаются ли три одинаковые распашонки достаточным ассортиментом, чтобы продавца обвинили в систематическом получении дохода. В налоговой же уточняют, что «юридическая квалификация деятельности физического лица в качестве предпринимательской либо не имеющей признаков предпринимательской осуществляется только судом, исходя из конкретных обстоятельств ее осуществления и имеющихся доказательств».

На фоне того, что в кризис многие белорусы восполняют свои доходы с помощью продаж каких-то вещей, мы вспомнили истории, которые покажут, когда такие действия могут принести серьезные проблемы.

Ситуация первая. Продаю хендмейд через интернет, но не зарегистрирована как ремесленник

Такие ситуации будут нарушением закона. Похожая история случилась с жительницей Мостовского района два года назад. Правда, кроме самодельных украшений из бисера, через социальные сети женщина торговала наручными часами, бижутерией, мягкими игрушками. В итоге ее оштрафовали на довольно крупную сумму (10,6 тысячи рублей в пересчете на новые деньги). К уплате выставили: единый налог за осуществление ремесленной деятельности в пятикратном размере, административный штраф с конфискацией полученного дохода от предпринимательской деятельности, осуществляемой без государственной регистрации, и административный штраф за осуществление ремесленной деятельности без уплаты сбора.

Напомним, сейчас, чтобы быть ремесленником по закону, нужно уплатить сбор — 1 базовую величину в год (23 рубля). Правда, в соцсетях ремесленники могут только рекламировать товар, а продавать его можно только через специальные сайты-магазины.

Ситуация вторая. Моя собака родила, грозит ли штраф за продажу щенков?

Если вы продадите щенят (или котят) один раз, то никаких проблем не будет. Но теми, кто дает подобные объявления несколько раз в год, вполне может заинтересоваться налоговая.

Чтобы продавать пушистиков законно, не нужно открывать ИП, нужно просто уведомить налоговую о своей деятельности и платить единый налог, размер которого зависит от региона проживания.

Ситуация третья. Купил вещь, она мне не понравилась, и я решил ее перепродать

Самый безопасный способ — вернуть товар продавцу. Конечно, если вещь будет одна и продажа действительно будет разовой, то проблем у вас не возникнет. Но если вы сегодня продаете новые туфли, завтра — новые ботинки, а послезавтра — новые сапоги, то можете привлечь внимание налоговой.

В качестве подтверждения — история из биографии жителя Гродно, решившего продать мясорубку и попавшего на «покупателя» из контрольной закупки. Штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность получали не раз и те, кто продавал в Сети купленные в китайских интернет-магазинах вещи.

Ситуация четвертая. Решил обновить мебель в квартире, а старую — выставил на продажу

Такая ситуация абсолютно законна. Продавать бэушные вещи не запрещено. Более того, с полученных доходов не нужно платить налоги. Правда, если вещь действительно была в эксплуатации, вряд ли за нее удастся выручить столько денег, сколько за новую. Тоже самое касается бэушной одежды, посуды, бытовой техники. Если же продавать старые вещи вы собираетесь часто, то лучше проконсультироваться с налоговой по месту жительства.