Неделю назад REALTY.TUT.BY писал о ситуации, в которую попал Виталий Соловьянчик. Его землю и дом в деревне Дружба государство изъяло под застройку, взамен предоставило участок на улице Курганной. Причем разрешило на нем построить двухэтажный трехквартирный блокированный дом. Виталий построил — только вот вместо чердака вышел мансардный этаж. Город сначала даже подключил дом к сетям, а потом администрация отказалась принимать дом в эксплуатацию. Уже несколько лет Виталий при построенном доме — бомж.

Администрация Московского района прислала в редакцию пояснения: Виталию предлагали четкий и понятный алгоритм действий, выполнив которые он смог бы узаконить дом. Но — условия владелец дома не выполнил.



Дом готов с 2013-го — и до сих пор не введен в эксплуатацию. Фото: Наталья Литовская, TUT.BY

Что сделано не так?

В пояснении расставлены акценты на нарушениях, которые, по данным администрации, допустил Виталий: «Проектом предусматривалось возведение двухэтажного блокированного трехквартирного жилого дома с чердаком, цокольным этажом и встроенными гаражами. Разработчиком проекта проектируемый жилой дом был отнесен к III уровню ответственности, что противоречило нормам указа (…) от 16.11.2006 № 676 (ред. от 11.08.2011) (…), так как объект соответствовал II уровню ответственности, в связи с чем представление проектной документации на государственную экспертизу являлось обязательным».

То есть, по данным администрации Московского района, проектировщик «занизил» ответственность. Госэкспертиза проектной документации дома была обязательной, правда, выяснила это администрация у РУП «Главгосстройэкспертиза» в ноябре 2013 года, когда дом уже стоял.

Кроме того, построил дом Виталий с отступлением от согласованной проектной документации — «вместо предусмотренного проектом двухэтажного с чердаком возведен трехэтажный (третий этаж мансардный) блокированный трехквартирный жилой дом, что, в соответствии со статьей 223 Гражданского кодекса Республики Беларусь, является объектом самовольного строительства» — акцентирует районная администрация.

Где выход?

Его администрация прописывает так: «С целью урегулирования ситуации (…) 10.02.2015 принято решение № 166 о разрешении Соловьянчику В.И. продолжить строительство жилого дома по ул. Курганной, б/н при условии разработки и согласования в установленном порядке проектной документации, получения заключений государственной экспертизы, комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома по строительному проекту и разрешения инспекции департамента Госстройнадзора по г. Минску.

Виталий не выполнил эти условия, поскольку (об этом он рассказывал в предыдущем материале) «разработка проекта дома и его экспертиза, если он уже стоит, — за гранью логики».

Кроме того, демонстрировал письмо от Госстройэкспетризы, где организация утверждала, что нет смысла в экспертизе документов, если дом уже стоит.

Поэтому Виталий и обратился в 2016 году в службу «одно окно» с предложением принять дом в эксплуатацию. Даже представил ведомость технических характеристик на дом, изготовленную РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру». По данным администрации — «не соответствующую согласованной комитетом проектной документации».

Администрация стоит на своем: без заключения госэкспертизы по проектной документации ввод дома «не представляется возможным».

«Справочно:

Так как приёмка в эксплуатацию объектов строительства осуществляется в соответствии с постановлением Совета министров от 06.06.2011 № 716 «Об утверждении Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства», которым определен порядок приемки и состав документов, в том числе соответствие объекта проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности, должно подтверждаться соответствующим заключением органа государственного строительного надзора, являющимся обязательным приложением к акту приемки объекта в эксплуатацию (в г. Минске — инспекция департамента Госстройнадзора по г. Минску).

Вопрос по приемки объекта в эксплуатацию может быть рассмотрен в установленном порядке после предоставления Соловьянчиком В.И. затребованных документов в соответствии с решением № 166 и в рамках законодательства".



Виталий Соловьянчик: «Дом готов, но жить в нем не дают — а это единственное мое жилье». Фото: Наталья Литовская, TUT.BY

Круг замкнулся

— Я за голову взялся, когда узнал, сколько стоит пройти по алгоритму, который указывает районная администрация: заново заказать проект, пройти экспертизы… — говорит Виталий. — Тогда насчитали от 200 миллионов (до деноминации). Я что, дольщиков привлек и могу отбить эти деньги на их счет? Или я печатаю деньги? Я и так продал все что было, чтобы построить этот дом. И главное: зачем? Я бы еще понял, если бы нужна была экспертиза несущих конструкций, еще какая-то, связанная с безопасностью построенного дома — но зачем им экспертиза каких-то документов, которых еще нет в природе?!

Напомним, в Мингорисполкоме будет заседать совместная с Генпрокуратурой комиссия, которая будет решать судьбу этого дома, как и десятков других по Минску. На заседание — в теории — должны приглашать и собственников домов. Возможно, у комиссии будет иной взгляд на решение проблемы дома Виталия.



Дом справа прошел по указанному администрацией алгоритму. Но и он не введен в эксплуатацию. Фото: Наталья Литовская, TUT.BY