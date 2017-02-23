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Без ПВТ экспорт ИТ-услуг Беларуси снизился бы втрое

24.02.2017 14:32 — Разное | Ежедневник  
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Без ПВТ экспорт ИТ-услуг Беларуси снизился бы втрое

фото: investinbelarus.by

Создание Парка высоких технологий обеспечило в период с 2006 по 2013 годы трехкратный прирост экспорта ИТ-услуг из Беларуси, утверждают исследователи.

Экспертная группа BISS в рамках проекта "РЕФОРУМ" провела исследование о влиянии ПВТ на рост ИТ-сектора в Беларуси за 11 лет.

Создание Парка высоких технологий обеспечило в период с 2006 по 2013 годы трехкратный прирост экспорта ИТ-услуг из Беларуси.

При условии отсутствия ПВТ как такового (как институциональной структуры и набора преференциальных правил) экспорт ИТ-услуг на душу населения по состоянию на 2013 год был бы приблизительно в три раза меньшим - на уровне около 20 долларов США. К такому выводу пришли эксперты BISS.

Также исследователями был проведен экспертный опрос, в котором приняли участие топ-менеджеры как компаний-резидентов, так и не резидентов ПВТ.  Одним из основных препятствий развития сектора организации считают отсутствие долгосрочной государственной стратегии развития ИТ-сектора. 

Опрошенные топ-менеджеры белорусских компаний уверенно заявляют о целом ряде недостатков, к которым приведет изменение условий работы ПВТ (и к которым приведет неопределенность относительно того, будут ли условия изменены): миграция ИТ-компаний в другие страны, переход на полулегальные схемы работы, и общее сокращение темпов развития.

Эксперты также подчеркивают, что практика предоставления налоговых льгот и преференций компаниям, работающим в секторе высоких технологий, является широко распространенной. Льготирование сектора высоких технологий призвано прежде всего стимулировать рост сектора, а не обеспечить ему “сверхдоходы”.

 
 
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Создание Парка высоких технологий обеспечило в период с 2006 по 2013 годы трехкратный прирост экспорта ИТ-услуг из Беларуси, утверждают исследователи.

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