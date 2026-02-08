Новости бизнеса в Беларуси и за рубежом

Источник материала: ProBusiness

Финансовые итоги 2025 г., эксперты перекраивают карту социальных сетей для маркетинга и дают прогноз на 2026, а в мире бизнеса главбухи становятся звездами TikTok — итоги недели на портале.

Условия для бизнеса

Рентабельность-2025: стабилизация вместо роста. Что ждет бизнес в 2026 году

Анализ показывает, что белорусская экономика в 2025 г. вышла из фазы спада и закрепилась на умеренном уровне рентабельности в 6,8–6,9%. Вместо резкого роста произошла стабилизация: бизнес адаптировался к текущим условиям, а прибыльность стала менее зависимой от отдельных сверхдоходных ниш и больше опираться на реальный сектор — промышленность, сельское хозяйство и транспорт. Главный вывод для 2026 г.: использовать данные о рентабельности как барометр, но не обольщаться прошлогодними цифрами и готовиться к рискам через повышение операционной эффективности.

Полезное для бизнеса

Аудитория X (Twitter) упала в 2 раза до 176 тысяч пользователей: какие соцсети уже можно вычеркнуть из стратегии

Согласно свежим данным , белорусский digital-рынок кардинально изменился. X (Twitter) с аудиторией всего в 176 тысяч человек (2% населения) практически выбыл из числа значимых маркетинговых каналов. Доминирует TikTok, охватывающий 90,2% интернет-аудитории (7,64 млн пользователей). Instagram остается важным, но менее массовым каналом с женской аудиторией (3,9 млн). Эксперты рекомендуют выстраивать ролевую модель: TikTok — для первичного охвата и внимания, Instagram — для закрепления доверия и конверсии, LinkedIn — для точечного B2B-попадания, а остальные платформы использовать лишь под вспомогательные задачи.



Юмор как инструмент укрепления HR-бренда: главный бухгалтер ведет TikTok и помогает компании привлекать лояльных соискателей

Нестандартный кейс , как личный бренд сотрудника укрепляет HR-бренд всей компании. Главный бухгалтер Битрикс24 (Беларусь) Оксана Дробыш начала снимать спонтанные юмористические ролики о буднях офиса на iPhone. Ее искренность и самоирония нашли отклик у коллег и профессионалов, создав сообщество. В итоге ее TikTok-аккаунт стал мощным инструментом: усилил доверие клиентов, которые перестали бояться задавать вопросы, и превратился в эффективный канал привлечения лояльных соискателей, видящих в компании человечную и творческую атмосферу. История доказывает, что лучший инструмент продвижения иногда рождается не из маркетингового бюджета, а из разрешения быть собой.

