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В Гомеле появится первая в Беларуси многоэтажка с встроенным детским садом
Проект панельного 10-этажного дома с детским садом на первом этаже разработан проектной мастерской ОАО «Гомельский ДСК». Его строительство начнется в марте в 19-м микрорайоне Гомеля. Ввести объект в эксплуатацию планируют в конце 2017 года.
Детский сад рассчитан на 60 мест — три группы по 20 детей. В каждой группе будет свой блок с раздевалкой, туалетами, спальней, зоной для приема пищи. Также предусмотрен зал для гимнастических и музыкальных занятий, другие вспомогательные помещения. По проекту, рядом с детским садом будет расположена площадка с верандами и игровыми сооружениями. Движение транспорта на данном периметре будет исключено.
По словам председателя комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Андрея Барановского, появление такого детского сада позволит решить локальную проблему обеспечения шаговой доступности учреждений дошкольного образования в спальных микрорайонах. Кроме того, подчеркнул собеседник, проект экономически целесообразен, поскольку исключает затраты на строительство коммуникаций.
В будущем, если опыт окажется успешным, его планируют распространить на другие регионы страны.
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В будущем, если опыт окажется успешным, его планируют распространить на другие регионы страны.
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