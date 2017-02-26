Место гибели жертв политических репрессий 1930−40-х гг. в урочище Куропаты получило статус историко-культурной ценности 1-й категории в 1993 году. Тогда же впервые юридически закрепили границы памятника. В 2004 г. разработали охранные зоны. А недавно в охранной зоне Куропат началось строительство бизнес-центра. Люди возмутились, вышли протестовать. Им чиновники заявили: строить тут можно, участок с 2013 года не входит в охранную зону. Мол, в 2013-м границы уточнили — эту работу заказывали ИП Вадиму Глиннику.

Вадим Глинник, архитектор-реставратор, подтверждает: проект охранных зон разработал он. Но о том, что из него исключили участок, на котором сейчас идет стройка, сам узнал из газет. И на картах показал TUT.BY, где в Куропатском лесу — могилы, где — дорога смерти, где должна быть охранная зона.

Что такое охранная зона Куропат По законодательству каждая историко-культурная ценность должна иметь зоны охраны — территории, призванные обеспечить физическую сохранность ценности и ее окружающей среды. Устанавливаются: охранная зона (самая строгая), зона регулирования застройки (регламентирующая параметры возможной новой застройки на прилегающих территориях) и зона охраны ландшафта (в случае наличия природного окружения, важного для восприятия памятника). Границы зон охраны, их состав и режимы содержания определяются проектом зон охраны и утверждаются Министерством культуры. В наиболее ответственных случаях до утверждения проект выносится на рассмотрение Республиканской научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры, решения которой носят рекомендательный характер.

— В 2013 году вам заказали разработку нового проекта зон охраны Куропат. Зачем вообще понадобилось пересматривать охранные зоны?



Вадим Глинник

— «Минскградо» приступил к разработке проекта детального планирования территории в следующих границах: граница мемориала «Куропаты» — МКАД — местный презд — а/д Колодищи - Заславль — граница мемориала "Куропаты". Когда устанавливались в 2004 году зоны охраны, они в документах значились как временные. И в момент согласования нового ПДП теряли силу. Соответственно, нужно было разработать новые.

— Почему именно вам, индивидуальному предпринимателю, заказали проект охранных зон?

— Вероятно, коллеги-градостроители надеялись, что за 35 лет, в течение которых я занимаюсь научно-проектной деятельностью в сфере архитектурного наследия, я смог чему-то научиться. Тем более что тема Куропат для меня не новая — с 1988-го по 1990-й я был заместителем председателя комиссии охраны памятников Белорусского отделения Советского фонда культуры — Зенона Станиславовича Позняка. Наша комиссия в те годы занималась вопросами увековечивания памяти жертв политических репрессий. В 1993 г. я принимал участие в экспертизе работ, представленных на первый официальный конкурс на проект памятника в Куропатах.

Я проходил обучение в Международном научно-исследовательском центре по охране и реставрации культурного наследия (ICCROM, Рим) по специальности «архитектурная реставрация», читал курсы лекций по истории архитектуры и реставрации культурного наследия, я участник авторского коллектива энциклопедического справочника «Архитектура Беларуси» (Мн., 1993). Написал диссертацию по истории реставрации, но все нет времени ее защитить. Являюсь председателем правления фонда «Культурное наследие и современность». С 2002 года работаю индивидуально. Выполнял функции научного руководителя ряда объектов, среди которых — исторический центр Полоцка, ансамбль Спасо-Евфросиньевского монастыря, полоцкий Софийский собор, ансамбль проспекта Независимости в Минске. Разработал десятки проектов зон охраны, в том числе для исторических центров Полоцка и Несвижа.

Помогла немецкая аэросъемка

— Почему охранная зона по вашему проекту сократилась именно до границ экс-"Бульбаш-холла"?

— При анализе предыдущих проектов мы столкнулись с несоответствиями, связанными с некорректностью старых геоподоснов (карт и схем. — TUT.BY). Иногда сам объект охраны мог оказаться в 30−40 метрах в стороне от его изображения на чертеже.

Для работы мы получили возможность использовать ранее недоступные информационные источники, например военные карты и аэрофотосъемки. Оказалось, что Куропатский лес в 1930-е годы имел совсем другие очертания и сильно разросся после войны.



Так выглядел лес, где вели расстрелы, в 1933 году. Оранжевыми линиями обозначены существующие дороги. Нижняя — МКАД.





Были и методически спорные привязки границ зон к неустойчивым ориентирам — например, к опушке леса, которая самозасевается и постепенно сдвигается, как, например, со стороны «Бульбаш-холла». Граница зоны должна иметь точную привязку, тогда не будут возникать споры. Поэтому мы предложили привязать границу с этой стороны к подземным коммуникациям, которые никто передвинуть не сможет. Между Куропатским лесом и «Бульбаш-холлом» под землей идут трубы от водозабора. Идут по той части, где в 30-е не было еще леса.











Такую схему охранных зон разработал Вадим Глинник. Участок, где сейчас строится бизнес-центр, входил в охранную зону Куропат.



Красным овалом обозначена территория, изъятая из охранной зоны.

— Скорректировав охранную зону, вы узаконили домики «Бульбаш-холла»?

— Я не судья, а архитектор, и моя задача предложить обоснованные решения, которые позволят в будущем избежать спорных ситуаций. Границы с этой стороны точно установлены, и памятнику ничто не угрожает. Что касается моего личного отношения к «Бульбаш-холлу»… Не вижу в небольших деревянных постройках большой беды для исторического памятника. Возмущает этическая сторона проблемы — как можно было изначально планировать в таком месте развлекательную функцию и под нее привлекать инвесторов?

— Участок, на котором сегодня хотят строить бизнес-центр, по вашим схемам был в охранной зоне. А потом на плане "Минскградо" исчез. Что это означает? Доводили ли в "Минскградо", что охранную зону нужно сокращать?

— Нет, никто таких задач не ставил. Более того: и для меня, и для сотрудников Министерства культуры ситуация со строительством офисного здания является полной неожиданностью. Мы узнали о ней из газет.

Часть охранной зоны убрали, чтоб построить развязку для "Белэкспо"

— Тогда почему часть охранной зоны исчезла?

— Пока согласовывали наш проект зон охраны, выяснилось, что на территории между Куропатским лесом и Биггзом планируется строительство международного выставочного комплекса. В плане транспортного обслуживания эта площадка выбрана была очень неудачно. Транспортные схемы, насколько мне известно, рассматривались многократно и на очень высоком уровне. Изменения внесены на основании протокола заседаний у одного из вице-премьеров. Участок был изъят из зоны охраны для реконструкции кольцевой дороги и устройства в этом месте съезда.

Но после всех расчетов от строительства "Белэкспо" у Куропат отказались — слишком бы дорогой вышел проект.



Один из вариантов размещения "Белэкспо" — возле Куропат. Само урочище Куропаты на схеме справа выделено красными точками, охранная зона вокруг них помечена сиреневым. И прямо в охранной зоне хотели разместить съезды.

— Министерство культуры как орган государственного управления имеет право вносить изменения в проект зон охраны без учета мнения авторов проекта, — уточняет Вадим Глинник.

На месте стройки были огороды

— На момент аукциона участок был включен в охранную зону. Ничего там проектировать нельзя было по закону. А уж тем более продавать. Но больше волнует другой вопрос: бизнес-центр строят на костях?

— Это исключено. В годы массовых расстрелов на этом месте были огороды деревни. Расстреливали в лесу — подальше от людских глаз.



Желтым кружком обозначено расположение участка, где строят бизнес-центр. Расстреливать там не могли.



Схема, показывающая контур урочища по состоянию на конец 30-х годов. Красными точками обозначены возможные захоронения и просто впадины. Дорога на расстрел обозначена красным пунктиром от кольцевой.

Дорогой смерти и сейчас можно пройти

— Где шла дорога, по которой везли на расстрел в Куропаты?

— Она и сейчас существует как сезонная полевая — ее протаптывают люди, идущие из Минска в Дроздово. Она смещалась несущественно. По ней ходили в Дроздово. Грузовики доезжали до дороги Колодищи - Заславль, поворачивали направо. Где Куропатский лес примыкает к дороге, был въезд на обнесенную колючкой территорию.

— Недавно прозвучало официальное предложение создать в Куропатах мемориал…

— Мемориал необходим, и необходимо включить в него все то, что уже существует на этой территории — и кресты, и камни, и фрагмент дороги смерти, проходящий по полю. И, безусловно, нужен небольшой центр народной памяти. Наше общество наконец готово к реализации такого проекта.



Как менялись охранные зоны. Карта увеличивается по клику.

Кто похоронен в урочище Куропаты Куропаты — лесное урочище на окраине Минска. В конце 1930 — начале 1940-х годов оно было огорожено трехметровым забором с колючей проволокой (забор сняли немцы во время оккупации). Туда регулярно приезжали «черные воронки» — привозили людей на расстрел. Доказано, что репрессии и расстрелы в Куропатах проводили сотрудники органов НКВД. Информация об убийствах в Куропатах впервые появилась 3 июня 1988 года. В газете «Літаратура і мастацтва» опубликовали материал «Куропаты: дорога смерти», авторы — Зенон Позняк и Евгений Шмыгалев. Статья рассказывала о расстрелах под Минском с 1937 по 1940 годы. Сегодня есть свидетельства, что убийства в Куропатах продолжались и в начале войны. После статьи в «ЛіМе» возбудили уголовное дело, началось расследование репрессий в Куропатском лесу. В правительственную комиссию вошли писатель Василь Быков, художник Михаил Савицкий. На территории Куропат обнаружили более 500 захоронений, в большинстве — массовых. Свидетельствовали о массовых убийствах жители окружающих деревень. По оценкам следствия, в Куропатах похоронены около 30 тысяч человек. Высока вероятность, что именно там лежат и представители интеллигенции, которых расстреляли в СИЗО КГБ («американке») в ночь с 29 на 30 октября 1937 года. Достоверно установлены только два имени погребенных в Куропатах — Мовша Крамер и Мордыхай Шулескес. Их тюремные квитанции об аресте ценностей, выданные в 1940 году, нашлись в захоронениях. Общественные активисты просят КГБ, МВД и прокуратуру наконец назвать имена тех, кто лежит в урочище. В 1990-х к расследованию трагедии в Куропатах не раз возвращались. Возникали версии, что расстрелы в урочище организовали немцы, но они не подтвердились.