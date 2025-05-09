«Производителей и импортеров товаров без кодов DataMatrix будут штрафовать». Что бизнесу важно знать о маркировке товаров

Источник материала: ProBusiness



Фото: modulkassa.ru

На упаковке товаров в белорусских магазинах все чаще стали появляться квадратики, похожие на QR-код. Этот знак называется DataMatrix. Сначала под обязательную маркировку попал только ограниченный круг товаров, но постепенно он дополняется все новыми наименованиями. 1 октября 2025 года он будет расширен еще на 30 групп, а со временем вообще все товары могут подлежать обязательной маркировке. Для чего это делается, портал «Про бизнес» узнал у Максима Ефимовича, директора компании «Электронная экономика», которая занимается автоматизацией маркировки товаров.



Максим Ефимович

Директор компании «Электронная экономика»

Маркировка как пропуск производителя на рынок Беларуси

— Программа маркировки товаров началась еще в 2011 году, когда президент Беларуси подписал Указ № 243 «О маркировке товаров» . С тех пор документ неоднократно дополнялся и совершенствовался. Первоначально маркировка применялась только к тем категориям товаров, которые чаще всего подделывались и требовали особого контроля. Но поскольку эксперимент был успешным, перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке, постоянно расширялся. Этот процесс продолжается и сейчас. Например, с 1 октября 2025 года список пополнится более чем 30-ю новыми товарными группами, включая безалкогольные напитки, соки, крупы, кофе, чай, кондитерские изделия, обувь, бытовую технику и моющие средства (полный список можно уточнить здесь ).

А в недалекой перспективе обязательной маркировке будут подлежать все товары. Иными словами, DataMatrix станет пропуском производителя на рынок. Поэтому, даже если ваша продукция пока не включена в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, есть смысл заранее изучить принцип работы с кодами DataMatrix и обучить сотрудников.

Поначалу многие отмахивались и надеялись на авось. Но с этим теперь есть серьезная проблема: с 1 июля 2025 года в Беларуси вводится административная ответственность за несоблюдение требований маркировки товаров. Производителей и импортеров, запустивших в оборот продукцию без кодов DataMatrix, будут штрафовать. Индивидуальных предпринимателей суммами до 100 базовых величин, а юридических лиц — в два раза больше, до 200 базовых величин.

Зачем маркировать товары

Маркируя свой товар, производитель получает серьезную защиту от подделки. В этом плане показателен кейс «Мiлавiцы», продукция который ценится в Российской Федерации и за рубежом. Белорусский бренд любят подделывать. Однако после внедрения маркировки потребителю достаточно навести камеру своего смартфона и считать DataMatrix, чтобы понять, действительно ли перед ним товар той самой «Мiлавiцы» или фейк. У медали две стороны: экономическая и репутационная. Далеко не все подделки бывают качественными. Потребитель приобрел нижнее белье, а оно через неделю разъехалось или потеряло вид после стирки. Кому предъявляют претензии? Производителю. Так что маркировка помогает сохранить имидж компании.

Другой пример: помните, в России вводили запрет на белорусскую молочную продукцию, якобы, из-за несоответствия санитарным нормам? Нашу «молочку» также довольно часто подделывают, и кто его знает, какую партию «завернули» — может, она и не была белорусской. При маркировке же каждая единица товара имеет конкретный цифровой код, подделать который невозможно. В общем, на глобальном уровне маркировка, в том числе, помогает решить вопросы экспорта товаров из Беларуси в Россию.

Как это работает

Чтобы проверить подлинность товара, потребители скачивают на смартфон мобильное приложение «Электронный знак». А дальше наводят камеру мобильного телефона на код маркировки DataMatrix, и на экране появится вся «подноготная» товара: когда, где и кем был произведен, адрес, подтверждение качества продукции, состав, сроки хранения, размер, вес и другие параметры. При необходимости можно даже найти инструкцию по его использованию.

Для простоты восприятия результат подсвечен цветом по принципу светофора. Зеленым и желтым отображаются такие статусы, как, к примеру, «промаркирован товар», «отгружен», «введен в оборот», «ввезен в РБ», что означает, что товар находится в обороте легально. Если же статус отображается красным цветом, эта продукция не должна продаваться на территории Беларуси. Для таких случаев в приложении есть специальная кнопка «жалоба», позволяющая сообщить о нарушении. Там же можно прикрепить снимок товара или упаковки, если это посодействует выявлению нарушителя.



Фото: klinker-torg.ru

В общем, маркировка решает ряд проблем бизнеса: защита своего бренда от подделок и имитаций, минимизация последствий ценового демпинга, поддержка доверия партнеров и клиентов, в том числе на иностранном рынке, ведь белорусская ГИС синхронизирована с российским аналогом.

Оператором госпортала «Электронный знак» является РУП «Белбланкавыд». Производителям, продукция которых подлежит обязательной маркировке, нужно, во-первых, заключить договор с издательством, а во-вторых, зарегистрироваться на сайте «Электронный знак». После этого можно получить коды и приступить к маркировке товара.

При этом важно понимать, что сам по себе «Электронный знак» не является системой учета товаров. Чтобы процессы на производстве работали максимально эффективно, потребуется внедрение автоматизации. Вводить ли автоматизацию на своем производстве, каждый решает сам: для небольших компаний, возможно, достаточно использовать «Электронный знак» напрямую. Но если у предприятия большой ассортимент или объемы товаров, то задуматься стоит уже сейчас.