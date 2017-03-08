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Брестскую Советскую преобразят анастилоз и синева неба

09.03.2017 16:50 — Разное | Tut.by  
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Нетерпение брестчан, как же будет выглядеть строящаяся гостиница, растет. Необычная для центра города зеркальная стена и два этажа старого Бреста под ними обещают весьма необычное зрелище.


Фото: Юрий Макарчук

У этого участка улицы Советской сложная архитектурная судьба. Сначала более двух десятилетий это место «украшал» высотный недострой. Его скрыл новыми формами торгово-офисный центр «Дидас Персиа», а напротив кипел бурной жизнью жилой комплекс «Облик» и по-тихому разваливались двухэтажные довоенные постройки. Все вместе это выглядело как-то эклектично.

Поэтому проект реконструкции, родившийся несколько лет назад, был весьма своевременным.

Анастилоз по-брестски

Еще в 2013 году Белорусская республиканская научно-методическая рада по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры утвердила проект реконструкции исторической застройки на улице Советской, где должна была появиться респектабельная гостиница Marriott.

Утверждение проекта реконструкции состоялось на расширенном заседании городского архитектурно-градостроительного совета, который прошел в Бресте 30 января 2015 года. Почему оно было расширенным? Потому что в нем кроме членов совета участвовали специалисты из Минска и представители местной общественности. Вопрос был серьезный: предлагалось совместить ностальгию брестчан по старой постройке и новую гостиницу методом, который на языке специалистов называется анастилоз.

Главный архитектор Бреста Николай Власюк сказал: «По этому методу восстанавливали центр Варшавы после Второй мировой войны, включенный затем в список памятников архитектуры мирового наследия ЮНЕСКО. Его суть в том, что на новом фундаменте оставляют наиболее ценные аутентичные фрагменты. Мне, как архитектору города, хотелось бы сохранить и воссоздать среду исторической застройки Бреста польского периода».

Эмоциональная память

Сейчас здание гостиницы еще в строительных лесах, но, поскольку уже установлено зеркальное остекление, можно заметить одну привлекательную особенность. Взгляните на здание в солнечный день — стекло отражает синеву неба, скрывая угловатую жилую застройку. Нет ощущения «ущелья» или чего-то неуместного.

А как с другим элементом постройки, уже упомянутым анастилозом? Старожилы помнят, что когда-то там были фотоателье, парикмахерская. У тысяч брестчан сохранилась эмоциональная память об этом месте: кто-то там первый раз фотографировался на паспорт, а кто-то делал прическу перед свадьбой. Сохранить их не было никакой возможности: они бы рухнули от забивания свай и строительства подземной парковки.

Но их элементы внешнего вида, включая аутентичные рекламные вывески, будут встроены в стены, которые уже возведены.

Похоже, что скоро мы наконец увидим преобразившуюся улицу. Наверняка, она станет знаковым местом в Бресте.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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