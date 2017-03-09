Директор завода "Аэроэнергопром" Виталий Шаблов рассказал радио Sputnik Беларусь об уникальных возможностях переработки отходов, которые дает метод пиролитического разложения. Пиролиз — это разложение каких-либо материалов на составляющие при высоких температурах в отсутствие кислорода, пояснил эксперт.

"Раз нет кислорода, значит, нет горения. Значит, нет СО, фуранов, диоксинов, формальдегидов и всего, что с этим связано, потому что все это процессы окисления. Пиролиз — это один из самых экологически чистых способов, который позволяет перерабатывать отходы", — рассказал Шаблов.



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Эксперт отметил, что с помощью максимально высоких температур можно обрабатывать и наиболее опасные отходы, чтобы при температуре выше тысячи градусов происходило разрывание различных составов на более элементарные и неопасные.

Разработанная белорусами установка позволяет перерабатывать 160-170 типов отходов, при этом речь идет о низкотемпературном пиролизе до 600 градусов, который позволяет получать газовую фазу и выделять топливные элементы. Говоря простыми словами, в каждой покрышке или полиэтилене находится огромное количество топлива, аналогичного дизельному.

"Например, в установку закладываются покрышки, нагреваются, твердое состояние переводится в газообразное. В полученном газе находится огромное количество топливных элементов, потому что все, что получено из нефти, можно опять перевести в состояние синтетической нефти. Газ проходит через конденсатор, и при определенных температурах можно из газовой фазы вытащить тот топливный элемент, который там присутствует", — рассказал эксперт.

Эксперт отметил, что по сравнению с другими технологиями переработки низкотемпературный пиролиз является колоссально эффективным, поскольку имеет КПД более 90%.

Кроме того, белорусское ноу-хау заключается в том, что специалистам удалось создать фильтрконденсатор, который без системы охлаждения позволяет резко сбрасывать температуру на 350-500 градусов. Таким образом, в процессе переработки отфильтровываются парафины, которые являются наиболее загрязняющими веществами. Это полиэтилены низкого и высокого давления — упаковки, пакеты и все остальное.

Собеседник Sputnik отметил, что белорусские предприятия пока не проявили глобального интереса к установке, несмотря на то, что вопрос переработки отходов становится все более острым с каждым годом. Ежегодно в Беларуси необходимо утилизировать более 25 миллионов тонн отходов.

При этом установкой по переработке отходов заинтересовались иностранные государства, как ближайшие соседи — Россия, Украина, Латвия, — так и такие отдаленные, как Сейшельские острова.

Беседу с директором завода "Аэроэнергопром" Виталием Шабловым об уникальной для Беларуси технологии переработки отходов слушайте на радио Sputnik Беларусь.