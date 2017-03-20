Христина Сидоренко в отчаянии. Ей уже 28 лет, сыну — 11 месяцев. С 2003 года Христина стоит на очереди на социальную квартиру в Полоцке, где она получила статус сироты. «Но до сих пор государство не предложило жилье! Я даже прописку купила, чтобы сына можно было забрать из роддома. 16 марта срок регистрации вышел, и снова стал вопрос о жилье. Мужа нет, живем на "детские" (260 рублей в месяц) в "однушке" вместе с бабушкой. Прав на это жилье у меня нет, в любой момент могут выселить. Просила исполком, чтобы дали квартиру, а там один ответ: квартир нет».

«Гражданский муж бросил нас и уехал в Тольятти»

Христина Сидоренко родилась в Новополоцке. Растила ее бабушка по отцовской линии. Мать была в розыске, позже узнали — умерла. Отца лишили родительских прав. Христина жила в двухкомнатной квартире, которую в 1996 году родня разменяла на две однокомнатные и дом в Полоцке. Тогда они с бабушкой и переехали в однокомнатную квартиру на улице Ленинградской.



Христина с сыном живут у бабушки в Полоцке на улице Ленинградской

— А в «однушке» на улице Гвардейской стала жить тетя с семьей. Прописаны мы были наоборот. Потому что тете важна была музыкальная школа на Гвардейской. В доме, который остался от размена, поселился мой биологический отец с женой и ее сыном, — рассказывает Христина. — А я была прописана до 2014 года в двухкомнатной квартире бабушки из Новополоцка.

Если не погружаться в суть переездов и прописок, а перейти к итогу, по получится, что Христина осталась без прописки и без прав на жилье родственников.

— Двухкомнатную квартиру в Новополоцке бабушка подарила моей старшей сестре, а та, в свою очередь, выписала меня из жилья по решению суда. Это было в 2014 году, когда я уехала работать в Москву в частную компанию. Там дали комнату в общежитии. Когда поняла, что беременна, решила вернуться в Полоцк — рассчитывала на социальную поддержку, которая мне положена как сироте.



Бабушка помогает Христине растить сына

С гражданским мужем у Христины отношения не сложились, он вернулся к себе в Тольятти.

— Оставил нас с сыном без поддержки и денег. Теперь живем только на «детские» — 260 рублей в месяц. Бабушка меня к себе прописать не может: ее квартиру на Гвардейской тетя продала, деньги забрала себе. И получается, что в этой однокомнатной квартире на Ленинградской мы живем, грубо говоря, из милости. Здесь прописано пять человек — вся тетина семья. Чтобы мне отдали ребенка из роддома, вынуждена была купить прописку на год — до 15 марта 2017 года. И вот срок истек, я снова без прописки и под угрозой выселения. В полоцком исполкоме, куда ходила много раз и писала письма, отвечали, что квартир нет. При этом выяснилось, что на очереди нуждающихся я уже не 56-я, а 115! Я в отчаянии: 14 лет стою на очереди на квартиру, которая мне положена по закону, но до сих пор без жилья. Что мне делать?



Дом, в котором Христина живет с бабушкой и сыном в Полоцке

Официально: в Полоцке на очереди — 563 сироты, за прошлый год им не выделили ни одной квартиры

— Христина Сидоренко стоит на учете нуждающихся на улучшение жилищных условий с 2003 года , — рассказала замначальника отдела жилищно-комунального хозяйства Надежда Боженкова. — Номер ее очереди — 115. Всего на учете стоит 563 сироты.

— В 2010 году, по словам Христины, она была в очереди 56.

— Сначала было законодательство, по которому детей-сирот ставили на очередь как обычных граждан — с даты подачи заявления. Позже закон изменили: если сирота становилась на очередь до 18 лет, то зачисляли туда с даты приобретения статуса, если с 18 до 23 — то с даты подачи заявления. Потом очередь сдвинулась второй раз — когда всех сирот начали ставить на очередь с даты приобретения статуса сироты. В 2013 году объединились город и район — очередь еще раз подвинулась. И сейчас, если кто-то приходит к нам со статусом сироты, приобретенным ранее, чем у Христины, он может ее подвинуть. Вот и получилось, что вместо 56-й она стала 115-й.

— Христина переживает, ей уже 28 лет, на очереди стоит половину своей жизни…

— Она будет на очереди до тех пор, пока не улучшит свои жилищные условия, никто ее не снимет.

— Исполком в курсе ее проблемы?

— Да, но мы должны соблюдать очередность и обеспечить жильем тех, кто раньше пришел.

— Сколько квартир в год выделяет исполком сиротам?

— В 2016 году не было ни одной социальной квартиры, в этом — четыре. Все зависит от объема финансирования. Сколько облисполком средств выделит, столько квартир и строим. У Христины мы были на обследовании квартиры, точнее, у ее родственницы. Она рассказала, что Христина не проживает на Ленинградской, а живет в Новополоцке.

— По факту, где бы Христина не жила, у нее нет в собственности жилья, нет и прописки.

— Если ей негде будет зарегистрироваться, то у нас есть пункт для людей без определенного места жительства в Фариновичах. Он, правда, открывался для тех, кто освободился из мест лишения свободы. Но там наверное могут дать временную прописку. Кроме этого, исполком Христине объяснял, что в районе есть жилые помещения коммерческого использования (арендное жилье. — Прим. TUT.BY). В Полоцке если и появляются, то их сложно получить. Так вот на момент ее обращения, была квартира на районе — можно было ехать туда и жить, тем более, пока она в декретном отпуске.

— Какие это жилые помещения?

— Это где-то частные дома, где-то квартиры. На момент ее обращения была квартира в воинской части. Но Христина до сих пор не дала ответа. Исполком ей расписал всевозможные варианты улучшения жилищный условий. В сельсовет она так и не поехала…

Христина объяснила, почему она не поехала смотреть предложенные варианты:

— Жилье предлагали только в г. п. Фариновичи, что в километрах 30 от Полоцка. Но ведь ребенок растет, ему нужен будет детский сад, мне — работа. Где там все это найти? Ведь в Полоцке есть арендные квартиры, мне даже сказали следить за сайтом, когда там появляются варианты. И были такие, но когда звонила в исполком, отвечали, что это жилье не для моего статуса, а для ветеранов и многодетных семей.