Чемпион страны Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, как участник Лиги чемпионов стартовавший в национальном первенстве сразу с 3-го этапа, начал с выездной победы над серебряным призером прошлого сезона минским СКА.

СКА — БГК им. Мешкова — 26:29 (12:13)

22 марта. Минск. Дворец спорта «Уручье». 1500 зрителей.

СКА: Черников, Зенько; Гайдученко (7), Кулеш (5), Вайлупов (4), Подшивалов (3), Карвацкий (3), Крицкий (2), Бровко (1), Сончик (1), Алехин, Бохан, Шинкель (н.в.), Гирик (н.в.), Жила (н.в.), Поцыкайлик (н.в.).

БГК им. Мешкова: Джамали (8), Бабичев (4), Атьман (4), Разгор (4), Кулак (2), Криштопанс (2), Шумак (2), Остроушко (1), Вукич (1), Шилович (1).

Судьба упорного поединка решилась лишь в заключительной десятиминутке, когда брестчанам удалось оторваться в счете на 3 мяча и сохранить этот перевес до конца игры.

В отличие от брестчан, минский СКА в нынешнем сезоне начал чемпионат Беларуси с первого этапа. Его минчане прошли без осечек — 16 побед в 16 матчах. Заняв 1-е место на стартовом отрезке, СКА получил прямой пропуск в 3-й раунд чемпионата.

Еще два пропуска в 3-й раунд были разыграны на 2-м этапе, они достались «Гомелю» и гродненскому «Кронону».

На 3-м этапе четыре команды — БГК, СКА, «Гомель» и «Кронон» — по итогам двухкругового турнира определят полуфинальные пары плей-офф. Первая команда сыграет с четвертой, вторая — с третьей. Полуфинальная серия пройдет до двух побед. Проигравшие в полуфинале оспорят бронзу, победители в серии до 3 побед сразятся за золото чемпионата Беларуси.

В прошлом году финальную серию выиграл БГК, обыгравший СКА в трех матчах — 32:30, 33:26, 27:26.

БГК имени Мешкова становился чемпионом страны на протяжении трех лет кряду (2014, 2015, 2016), всего же в активе брестчан 8 чемпионских титулов (ранее были золотые успехи в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 годах).

Минский СКА завоевывал золотые медали чемпионатов Беларуси 10 раз (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002).