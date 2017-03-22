«Уже несколько лет около тысячи мусоровозов в день проносятся по дороге вдоль наших домов — разбрасывают мусор, создают опасность для других автомобилистов и пешеходов, а запах какой от них!», — пожаловались AUTO.TUT.BY жители военного городка Сосны, входящего в черту столицы. Надежду на то, что что-то изменится, люди потеряли — «власти о нас знают, но все остается на том же месте».



Фото предоставлено местным жителем Евгением

Около 30 лет в пятиэтажке на улице Павловского живет Александр с семьей. Мужчина говорит, что раньше это был зеленый тихий район в пригороде — рай для жителей мегаполиса.

— Свалка находится в этом месте очень давно. Но раньше неудобств нам она не создавала — запаха никакого, а грузовики заезжали туда по другой дороге, — рассказал мужчина. — Но около четырех лет назад мусоровозы начали ездить по нашей улице, потому что старую дорогу закрыли.

По улице Павловского проходит двухполосная автодорога — по одной полосе в обе стороны. Обустроенного тротуара вдоль проезжей части нет, люди ходят по гравийной обочине, которая в дождливую погоду превращается в скользкое месиво.

— Идут и уворачиваются от воды и грязи, которая летит из-под колес машин. В кювет придорожный не будешь же спускаться. А бывает, что идут по краю асфальта — такая ситуация опасна и для водителя, и для пешехода, особенно если он идет в темноте, без фликера, да еще слушает музыку через наушники.



Фото предоставлено местным жителем Евгением

По оценке Александра, носятся по дороге грузовики с явным превышением скорости, иногда даже мусор вываливается из кузова. С ним потом играют коты и собаки, разносят по дороге и по поселку.

Местные жители пытались сделать водителям мусоровозов замечание, просили убрать за собой. Реакция водителей МАЗов была неожиданной: «они вместо этого фигу в окно показали, матом обложили и дальше поехали».

Выезжать на своей машине теперь тоже опасно, замечают жители военного городка, но другого пути чтобы попасть в город и обратно у автомобилистов нет.

— Движуха здесь, как на большой трассе. Несколько раз грузовики сбивали котов и собак. Я сама недавно чуть не попала в ДТП: на встречку выскочил мусоровоз, который решил обогнать медленно едущий трактор, а навстречу еду я на Mazda. Тормозили и я, и грузовик так, что визг стоял на всю улицу! Остановились, когда всего пару сантиметров оставалось до столкновения. Это было очень страшно! Водитель МАЗа и сам испугался, извинялся все время. ГАИ я не вызывала — тогда было не до этого: из-за произошедшего моей маме, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, стало плохо и пришлось вызывать скорую, — рассказала еще одна местная жительница Александра.

​Жители военного городка несколько раз обращались в местный и городской исполкомы с просьбой изменить ситуацию. Они даже сами разработали и начертили план, как можно организовать движение большегрузов на свалку.





Но его чиновники не утвердили. Из администрации Заводского района еще в январе прошлого года пришел ответ, что по старой дороге в районе 14-го километра дороги М4 движение транспорта невозможно, так как она не имеет твердого покрытия и проходит через территорию бывшего лагеря смерти «Тростенец».









Жители, безусловно, согласны: существование мемориала на месте бывшего лагеря смерти важно и необходимо.

— Мы понимаем, что надо с уважением относиться к погибшим. Но что делать нам, живым людям? Как нам жить? — спрашивают они. — Да и не понятно, как же власти принимали решение о размещении мусорной свалки рядом с местом, где расстреливали людей?

Надежда на перемены к лучшему у людей появилась в августе прошлого года — шли выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания и одна из кандидатов — Оксана Нехайчик в своей предвыборной программе сообщила, что если ее выберут депутатом, то она, в первую очередь, займется вопросом строительства объездной дороги.

— Конечно, мы все обрадовались и проголосовали за нее, с надеждой, что дело пойдет быстрее. С того времени прошло полгода, Нехайчик уже депутат, но вот объездной дороги как не было, так и нет, — рассказывает еще один житель с улицы Павловского, Евгений.

А недавно жители поселка узнали, что недалеко от их домов запланировано создание новых производств и реконструкция существующих. Общественное обсуждение проекта детального планирования СЭЗ «Минск» (участок 3 «Радиан») прошло 15 марта.

— Такая перспектива нас не устраивает. Хотят возле нас разместить вредные производства, а взамен предложить благо в виде объездной дороги! По нашей дороге пустили мусоровозы, а в ближайшие годы рядом построят аккумуляторный завод, убойный цех и организуют кладбище на 30 тысяч мест. И пока другой дороги, кроме той, что идет по улице Павловской и расположенной рядом улицы Красина, нет, то все они будут ездить именно по этой, — возмущаются жители. — В ближайшее время мы обратимся в администрацию Заводского района, к президенту и сообщим, что мы против этой застройки.





То, что проблема на улице Павловского в военном городке Сосны есть, AUTO.TUT.BY подтвердила и депутат парламента от Шабановского округа Оксана Нехайчик. Но быстро этот вопрос решить, по ее словам, не получится. Первоначальная идея депутата пустить транспорт так, как указано на схеме жильцов, была отвергнута.

— Дорога, которая могла бы там проходить — это Благовщина, самое трагическое место концлагеря, там проводили расстрелы и в рвах лежат люди, которых уничтожали. В ближайшее время там наведут порядок и поставят мемориальный комплекс.

Одно из предложений, которое инициировала депутат, — сделать дорогу по улице Павловского четырехполосной, организовать пешеходные связи, благодаря чему она станет не такой опасной, как сейчас.

«Но все это хорошо, когда есть финансирование», — отметила Оксана Нехайчик.

Депутат сказала, что перспектива развития данного поселка есть. Связана она со строительством комплекса промышленных производств СЭЗ «Минск» (участок 3 «Радиан»), развитие которого предусматривает, в том числе, разгрузку транспортного сообщения.

— Машины не будут идти по улице Павловского в сегодняшнем объеме. Будет строиться трасса-дублер параллельно Партизанскому проспекту со стороны МКАД, в районе улицы Байкальской. На развязке будет пристройка и транспорт будет заходить с той стороны.

Однако как сообщила депутат, этот план будет реализован лишь в 2020—2030 годы.