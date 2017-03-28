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Контроль местных властей за увольнением сотрудников может парализовать экономику

29.03.2017 20:07 — Разное | Ежедневник  
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Контроль местных властей за увольнением сотрудников может парализовать экономику

В последние месяцы в Беларуси наблюдалась либерализация условий ведения бизнеса, но в чем смысл либерализации, когда устанавливаются новые нелепые барьеры?

Рост напряженности в обществе, выливающийся в стихийные протесты, эксперты связывают с ухудшением уровня жизни населения, которое воспринимается как невыполнение властью социального контракта.

Ряд последних заявлений Александра Лукашенко можно рассматривать как попытку этот контракт восстановить. В частности, его распоряжение о запрете на увольнение работников без согласования с местными органами власти, очевидно, призвано снизить рост безработицы. Однако, по мнению экспертов, реализация этой идеи делает менее понятными и предсказуемыми правовые условия ведения бизнеса и может привести к дальнейшему ухудшению экономической ситуации.

Руководитель исследований проекта BIPART (Белорусский институт реформы и трансформации публичного администрирования) Инна Ромашевская в интервью Thinktanks.by обратила внимание на основания для принятия таких мер.

Устная команда

«У президента нет четко ограниченных полномочий. Конституция, как и другие документы, которые эти полномочия определяют, содержат приписку «и другие», что можно трактовать как угодно широко. Нет четкого описания и полномочий госорганов. В результате события происходят  все чудесатее и чудесатее: государственные органы стали заслушивать личные истории граждан, а Министерство культуры решает, является ли человек художником или писателем, хотя не имеет соответствующих полномочий и экспертизы. В нормально функционирующей экономике органы госуправления не занимаются такими вещами», - отметила Инна Ромашевская.

Поскольку распоряжение о согласовании вопросов увольнения и найма с органами власти было сделано устно, неясно, на какие предприятия может распространяться его действие. К примеру, нужно ли будет его выполнять предприятиям, которые не подчиняются местным органам власти, в том числе частным компаниям и госпредприятиям ведомственного подчинения.

Саботаж - наименьшее зло?

По мнению Инны Ромашевской, существует два варианта развития событий.  «Первый вариант – это распоряжение не будет выполняться. И это будет наименьшим злом, потому что в случае его выполнения нас ожидает паралич экономической деятельности», - отметила эксперт. Согласование с местными органами власти вопросов об увольнении сотрудников и наличии рабочих мест, урезает полномочия руководителей предприятий и кадровых служб. «Если решения об увольнении будут принимать не руководители предприятий, то в чем тогда будет заключаться их роль?», - сказала Инна Ромашевская. Отсутствие возможности решать вопросы увольнения и найма затруднит работу предприятий с сезонной загрузкой, затормозит процессы автоматизации производства, блокирует возможность оптимизации деятельности предприятий.

 «В последние месяцы мы наблюдали либерализацию условий ведения бизнеса, но в чем смысл либерализации, когда устанавливаются новые нелепые барьеры? Одной рукой вводится мораторий на проверки, другой рукой принимаются такие меры. Многие процессы идут в обратном направлении, противоположном тому, в котором развивались последние полгода», - сказала Инна Ромашевская. По ее словам, когда решения об увольнении и найме принимают руководители предприятий, «рабочая сила распределяется эффективно. Люди идут работать в места, которые потенциально привлекательны для рабочей силы. Не имеет смысла привязывать человека к рабочему месту, которое не является перспективным, престижным».

Эксперт считает, что в случае выполнения поручения президента «произойдет паралич процессов реструктуризации экономики, за которые сегодня ратуют и экономический блок правительства, и кредиторы».

 
 
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В последние месяцы в Беларуси наблюдалась либерализация условий ведения бизнеса, но в чем смысл либерализации, когда устанавливаются новые нелепые барьеры?

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