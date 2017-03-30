«Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Монако», «Валенсия», «Аякс» — эти и другие большие футбольные клубы имеют одноименные команды в киберспорте. Первой из белорусских спортивных организаций, которая составила им компанию, стало брестское «Динамо». В сентябре 2016 года брестчане подписали коллектив по FIFA, а намедни получили состав в еще одной популярной игре — Counter-Strike (СS:GO).



Денис Богуш, Ким Самусенко, Дмитрий Веко и Ольга Хиженкова. Фото: dynamo-brest.by

В него вошли Никита Анцыпирович, Игорь Солодков, Антон Бурко, Павел Карпович и Вадим Журавленко. Менеджером коллектива GoodJob, который будет выступать под брендом «Динамо-Брест», стал Дмитрий Веко.

Клуб и команда официально оформили отношения 29 марта 2017 года. На пресс-конференции, посвященной этому событию, также было подписано соглашение о сотрудничестве между Белорусской федерацией киберспорта и брестским «Динамо».

— Добро пожаловать в завтра, — поприветствовал нового члена федерации ее председатель Денис Богуш. — Пока среди нас немного людей понимающих. Все они стоят у истоков киберспортивного движения в Беларуси. Наша цель — попадание в мировую элиту, а первая задача на этом пути — включение в Международную федерацию киберспорта (IESF), в которой состоит 45 стран. Мы уже подали заявку.

Отметим, что в случае положительного ответа белорусские киберспортсмены смогут принять участие в ближайшем чемпионате мира — IeSF e-Sports World Championship.



Игорь Солодков. Фото: dynamo-brest.by

— Поздравляю «Динамо» с подписанием игроков, — добавил Богуш. — Руководство клуба мыслит здраво. Имея за плечами серьезную материально-техническую базу и опыт, со своей стороны будем содействовать росту динамовцев. Кроме того, у нас есть куча знакомых, они работают с мировыми звездами.

Селекция команды брестского «Динамо» по СS:GO проводилась уже при утвержденном в должности менеджера Дмитрии Веко. Выражаясь футбольным языком, Веко — это начальник команды и исполняющий обязанности тренера.

— Не все из бывших участников GoodJob смогли потянуть работу на два фронта — основную и в «Динамо», — сказал Веко. — А в предыдущем составе мы становились чемпионами страны. В обновленном варианте играем чуть больше месяца. Уже становились призерами, и, думаю, в итоге станем безоговорочными лидерами в Беларуси. Дайте нам хотя бы полгода…

Отметим, что среди геймеров оказался воспитанник футбольного клуба «Белшина» Антон Бурко. Карьеру в футболе он завершил из-за травмы.

— Прислушиваюсь к мнению Антона, нашего капитана команды, — высказался о роли Бурко Веко. — В игре он руководит всем процессом.



Антон Бурко. Фото: dynamo-brest.by

Весной 2017 года команда брестского «Динамо» по Counter-Strike намерена принять участие в турнире BetscsgoCup #1 и LAN-турнире «Кубок четырех столиц» в Москве.

— Хотим выйти на международную арену, но не в качестве аутсайдеров, — озвучил задачу перед командой руководитель киберспортивного направления брестского «Динамо» Ким Самусенко. — Насколько мы с нею справимся? Зависит от того, хватит ли моральных и физических сил.